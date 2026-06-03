Stupidita vzpomínání na hrůzy, ne na jejich řešení
3. 6. 2026 / Boris Cvek
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Představte si město, kterým se prohnala strašná povodeň. Lidé, kteří přežili, vědomi si vážnosti toho, co se stalo – ztratili své nejbližší, mnozí z nich jsou zmrzačení, mají zmrzačené děti atd. – postaví hráze, aby se to už nemohlo opakovat. Ty hráze časem reziví a puchří.
Co dělají jejich potomci, když se blíží další strašná povodeň? Obsedantně vzpomínají na ty hrůzy. Dělají pochody, tryzny, řeční a vyzývají k odvaze, angažovanosti, mravním hodnotám. Hráze nikoho nezajímají. Vůbec. Ani na vteřinu.
Bůh by nám jistě opustil leccos, Putin nám ale stupiditu neodpustí.
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