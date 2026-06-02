Britská vláda přijímá k léčbě děti z Gazy liknavě. (Česká vůbec ne)
2. 6. 2026
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Moderátor, Channel 4 News, úterý 2. července 2026, 19 hodin: Britská vláda nyní navrhla, že do Velké Británie bude přivezeno až 300 vážně nemocných nebo zraněných dětí z Gazy k léčbě, ale pro tento pořad uvedla, že ve skutečnosti dorazilo pouze 50 dětí. Aktivisté naléhají na ministry, aby rozšířili britský program lékařské evakuace. Dnes se skupina dětí, které zde podstoupily léčbu, vydala do parlamentu, aby lobovala u poslanců. Setkala se s nimi redaktorka Darshan Soni.
Reportérka: To není zrovna to, co si Abeda představoval, když přijel do Velké Británie, ale pro jeho malou sestru Nahalu je to příležitost k nečekané cestě. Patnáctiletý chlapec, který byl loni na podzim evakuován z Gazy, spolu se svým novým kamarádem, 13letým Mahmoudem, přišel do parlamentu lobovat u poslanců.
Oba máte rádi fotbal. Řekněte mi, kterým týmům fandíte?
"Mám rád Real Madrid a Anglii. Já mám rád Aston Villu. Aston Villu."
A co ty?
"Já taky, mám rád Barcelonu a v Anglii AR, mám rád Aston Villu."
Obaida býval nadšeným hráčem, až do jednoho strašného dne loni v březnu. Jeho rodina žila ve stanu poté, co byl jejich dům vybombardován. Po fotbalovém zápase šel pro jídlo. Jeho stan zasáhla izraelská bomba. Obaidovi to utrhlo nohu a později přišel i o ruku, protože se mu v místě nedostalo lékařské péče. Nemocnice byly také vážně poškozeny.
Zdravotní systém v Gaze se zhroutil a desítky tisíc lidí nemají přístup ani k základní péči. Charitativní organizace již dlouho varují, že děti umírají, zatímco čekají na léčbu.
Jak se ti teď daří ve Velké Británii? Podstoupil jsi léčbu. Jakou léčbu jsi podstoupil?
"Mám vyříznutou levou ledvinu. A mám velmi vysoký krevní tlak."
Takže jsi měl vysoký krevní tlak a museli vám odstranit ledvinu?
"Ano."
Mahmoud říká, že má štěstí, že je léčen v rámci britského zdravotnictví, ale mnoho jeho přátel v Gaze zůstalo. Loni v prosinci se chlapci setkali s Keirem Starmerem a prosili ho, aby evakuoval více dětí z lékařských důvodů. Mahmoud se také zeptal, zda by za ním mohla přijet jeho maminka a starat se o něj. Je stále v Gaze a nebylo jí uděleno vízum.
A jak se cítíš, když pomyslíš na to, že tu s tebou není tvoje máma?
"Je to velmi smutné. Je to velmi smutné."
Po kritice své počáteční reakce vláda navrhla, že bude vpuštěno 300 dětí, ale dnes sdělila Channel 4 News, že zde péči obdrželo pouze 50 dětí. Kritici tvrdí, že vládu rozptyluje potenciální kampaň o vedení Labouristické strany a debata o imigraci.
Aktivistka: Tady nejde o imigraci. Tady jde o humanitární pomoc. Tady jde o podporu dětí. Slíbili, že 300 dětí bude evakuováno ze zdravotních důvodů, tak proč to nedělají?
Reportérka: Vláda nám sdělila, že nadále vyzývá Izrael, aby zajistil, že ti, kteří potřebují léčbu, mohou opustit Gazu a dostat potřebnou zdravotní péči.
Reportérka: Vláda nám sdělila, že nadále vyzývá Izrael, aby zajistil, že ti, kteří potřebují léčbu, mohou opustit Gazu a dostat potřebnou zdravotní péči.
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