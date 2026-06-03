Izrael útočí na jižní Libanon navzdory Trumpovým snahám o upevnění příměří
3. 6. 2026
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Vojenská letadla provedla desítky náletů a izraelská armáda vydala varování k evakuaci města Nabatiyeh
Záchranáři po izraelském útoku vyprostili těla šesti členů jedné rodiny, včetně dvou dětí a jedné ženy.
Izraelská vojenská letadla provedla desítky útoků v jižním Libanonu navzdory nové dohodě, kterou údajně zprostředkoval Donald Trump s cílem posílit otřesené příměří v Libanonu.
Americký prezident v pondělí prohlásil, že zastavil bezprostřední izraelský útok na Bejrút a že hovořil s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem a zástupci Hizballáhu a oba se shodli, že „veškeré střelby ustanou“.
V úterý však libanonská státní agentura National News Agency informovala o 30 izraelských útocích v jižní části země. V blízkosti města Sidon záchranáři po izraelském útoku vyprostili těla šesti členů jedné rodiny, včetně dvou dětí a jedné ženy.
Izraelská armáda rovněž před novými útoky vydala nové varování k evakuaci pro jižní město Nabatiyeh a obvinila „teroristickou organizaci Hizballáh“ z porušení příměří.
Dohoda o omezení nebo zastavení násilí mezi Izraelem a Hizballáhem, militantním islamistickým hnutím s úzkými vazbami na Teherán, by podpořila snahy Washingtonu o dosažení nové dohody o příměří s Íránem.
Trump v úterý popřel zprávy z polooficiálních íránských zpravodajských agentur, že Teherán pozastavil jednání, dokud Izrael nezastaví svou ofenzívu v Libanonu.
„Rozhovory mezi námi probíhají nepřetržitě, včetně těch před čtyřmi dny, před třemi dny, před dvěma dny, před jedním dnem a dnes,“ uvedl v příspěvku na sociálních sítích.
Hizballáh se k žádným nedávným útokům v Izraeli nepřihlásil a místo toho uvedl, že zaútočil na izraelské jednotky, které vtrhly do Libanonu, aby tam zřídily bezpečnostní zónu širokou 5 až 10 kilometrů.
Izraelská armáda v úterý oznámila, že zachytila dva projektily vystřelené v noci z Libanonu směrem na severní město Safed, zatímco dron zasáhl vojenskou pozici v západní Galileji, poblíž hranic s Libanonem, informoval deník Times of Israel. Nebyla hlášena žádná zranění.
Tato nejnovější vlna konfliktu v Libanonu začala, když Hizballáh 2. března vystřelil rakety na Izrael jako odvetu za zabití nejvyššího íránského vůdce ajatolláha Alího Chameneího během vlny leteckých úderů provedených v první den americko-izraelské ofenzívy proti Íránu.
V posledních dnech došlo k dramatickému zintenzivnění bojů a bombardování.
O víkendu izraelské jednotky vztyčily svou vlajku nad hradem Beaufort, čímž označily svůj nejhlubší vpád do jižního Libanonu od konce okupace v letech 1982 až 2000. Hizballáh reagoval ještě intenzivnějšími raketovými útoky na severní Izrael.
S odvoláním na to, co nazval „opakovanými porušeními“ příměří ze strany Hizballáhu, které oficiálně platí od 17. dubna, ale které ani jedna ze stran nikdy nedodržovala, nařídil Netanjahu údery na jižní předměstí Bejrútu, hustě osídlenou baštu Hizballáhu.
Podle amerického zpravodajského serveru Axios však Trump nazval Netanjahua „zatraceně šíleným“ a obvinil ho, že ohrožuje mírová jednání s Íránem.
Channel 12, významná nezávislá izraelská zpravodajská síť, zpochybnila podrobnosti tohoto telefonátu. Amit Segal, hlavní politický analytik této sítě, který je blízký Netanjahuovým politickým kruhům, uvedl, že Trump izraelského premiéra osobně nenapadl a že se oba dohodli, že Netanjahu upustí od útoků na předměstí Bejrútu, pokud Hizballáh zastaví své útoky na Izrael.
Netanjahu a jeho ministr obrany Israel Katz uvedli, že vydali pokyn k úderu na „teroristické cíle“ v jižních předměstích kvůli tomu, co popsali jako „opakované a pokračující porušování příměří ze strany Hizballáhu“.
Rozkaz k bombardování znamená nejzávažnější eskalaci izraelské války v Libanonu od údajného příměří a následovalo odvolání všech dalších jednání ze strany íránského politického vedení, které trvalo na tom, že příměří v Libanonu je předpokladem pro širší příměří s USA.
Katz uvedl, že Washington „podpořil“ zásadu, že jeho země zaútočí na jižní předměstí Bejrútu, pokud Hizballáh zahájí další útoky na Izrael. „Pokud budou izraelská města i nadále napadána, evakuujeme a zaútočíme na šíitskou čtvrť Dahiyeh v Bejrútu, baštu Hizballáhu,“ řekl Katz.
Na jižních předměstích libanonského hlavního města, z nichž mnoho obyvatel uprchlo den předtím, bylo v úterý zavřeno mnoho obchodů, zatímco nad oblastí v nízké výšce létal vojenský dron, jak uvedl novinář agentury Agence France-Presse.
Layla Shehabová (35) se rozhodla vrátit, protože „jsme zjistili, že se situace trochu uklidnila“.
Libanonská a izraelská delegace zahájily ve Washingtonu nové kolo jednání, čtvrté mezi těmito dvěma zeměmi, které od začátku války nemají diplomatické vztahy.
Mahmoud Qmati, vysoký představitel Hizballáhu, v úterý agentuře AFP sdělil, že skupina „neakceptuje částečné příměří“.
„Sionistický nepřítel by měl vědět, že jakákoli agrese proti [jižním] předměstím [Bejrútu] by mohla vést k hlubší a silnější reakci“ ze strany této skupiny, dodal.
Od poloviny března Trump opakovaně prohlašuje, že je blízko dohodě s Teheránem, která by odložila nejobtížnější a nejcitlivější otázky, včetně budoucnosti íránského jaderného programu. Prioritou pro Trumpa je znovuotevření Hormuzského průlivu, klíčové námořní cesty, jejíž uzavření způsobilo prudký nárůst cen ropy a způsobilo ekonomické potíže daleko za hranicemi regionu.
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