Ukrajinské drony zasáhly Petrohrad v době, kdy se ve městě zahajuje „ruský Davos“
3. 6. 2026
Cílem útoku se staly energetické a vojenské objekty, zatímco se hosté scházejí na ekonomickém fóru, kde má v pátek vystoupit Putin
Ukrajinské drony zasáhly ve středu brzy ráno energetická a vojenská zařízení v Petrohradu, několik hodin předtím, než se mezinárodní hosté shromáždili na vlajkovém ekonomickém fóru města, což je rána pro Vladimira Putina.
Několik dronů s dlouhým doletem narazilo do ropných skladů poté, co se ruská protivzdušná obrana neúspěšně pokusila je sestřelit. Ozvaly se hlasité výbuchy a nad městem stoupal černý kouř z hořícího ropného terminálu.
Guvernér Petrohradu Alexander Beglov uvedl, že terčem útoku byly čtvrti Kirovskyj a Krasnoselskyj. Ukrajina také zasáhla námořní základnu Kronštadt a loděnici v Leningradské oblasti, přístav, kde sídlí ruská baltská flotila. Plavidla byla údajně poškozena.
Útoky budou pro Kreml hluboce trapné, protože se odehrály asi 15 km od fóra, kde má Putin v pátek pronést hlavní projev. Hosté dorazili na středeční zahajovací ceremoniál pod příkrovem hustého kouře. Jiní nemohli přiletět poté, co bylo letiště v Petrohradu dočasně uzavřeno.
Na třídenní výroční summit, který je popisován jako ruská reakce na Davos, se očekává účast asi 20 000 návštěvníků ze 130 zemí. Mezi nimi jsou bývalý německý kancléř Gerhard Schröder, americká influencerka z krajní pravice Candace Owens a bratři Tateovi.
Donald Trump vyslal oficiální americkou delegaci vedenou Rodneym Mimsem Cookem Jr. Cook dohlíží na kontroverzní rozšíření tanečního sálu v Bílém domě a je předsedou Americké komise pro výtvarné umění. Dalším hostem je bývalý hollywoodský herec a Putinův příznivec Steven Seagal.
Volodymyr Zelenskyj na sociálních sítích uvedl, že úder je nejnovějším příkladem ukrajinských „dálkových sankcí“. Řekl, že drony zasáhly „důležitá zařízení na ruském území“, včetně petrohradského ropného terminálu, základny v Kronštadtu a továrny na výrobu zbraní v Tambovské oblasti.
Zelenskyj poznamenal, že zařízení pro překládku ropy, jedno z největších na ruském pobřeží Baltského moře, se nachází asi 1 100 km od ukrajinských státních hranic. „Děkuji našim vojákům za jejich přesnost. Ukrajinský plán sankcí s dalekým dosahem se realizuje přesně tak, jak je třeba, aby se mír přiblížil,“ uvedl.
Radostní ukrajinští představitelé sdíleli záběry z útoků, na nichž byly vidět drony hlučně bzučící nad panoramatem Petrohradu. „Petrohradské fórum začíná s pěkným oblakem černého kouře v pozadí po ukrajinských útocích,“ napsal Serhij Sternenko, poradce ukrajinského ministra obrany.
V úterý salva ruských raket a dronů zabila 23 lidí po celé Ukrajině a desítky dalších zranila, což přimělo Zelenského k obnovení své prosby – vyjádřené v dopise z minulého týdne Bílému domu – aby USA poskytly Kyjevu více protiletadlových raket Patriot.
V posledních měsících vede Ukrajina stále úspěšnější leteckou kampaň s cílem narušit ruskou ekonomiku. Drony s dlouhým doletem zasáhly přístavy a sklady ropy, vojenské továrny a letecké základny. Vyhodily do vzduchu cisterny a nákladní vozy na klíčové silnici spojující okupovaný jih Ukrajiny s Krymem, což vedlo k nedostatku paliva na celém poloostrově.
V minulosti Rusko využívalo petrohradské fórum k získávání západních investorů. Od Putinovy plnohodnotné invaze na Ukrajinu v roce 2022 se většina z nich fóru vyhýbá. Kreml místo toho pozval blízké regionální a další spojence, včetně letošních prezidentů Uzbekistánu a Tanzánie, spolu s ministry z Kuby, Běloruska a Saúdské Arábie.
Moskevský ekonomický vyslanec Kirill Dmitriev popsal fórum jako setkání „suverénních zemí“. Kritizoval „globalistické“ rivaly, kteří se v lednu zúčastnili každoročního setkání v Davosu ve Švýcarsku. „Země globálního jihu aktivně směřují k partnerství s Ruskem a budou na fóru silně zastoupeny,“ řekl.
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse