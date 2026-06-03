USA v rámci upravené obranné dohody pošlou Austrálii jen použité jaderné ponorky
3. 6. 2026
Obě země – spolu s třetím partnerem jejich bezpečnostní dohody, Británií – se setkaly na singapurském dialogu Shangri-La, který sdružuje přední obranné představitele a experty z přibližně 45 zemí.
Podle dohody AUKUS z roku 2021 se očekává, že Austrálie obdrží do 15 let alespoň tři jaderné ponorky třídy "Virginia" od Spojených států.
Austrálie očekávala obdržení dvou použitých ponorek a jedné nové, ale země v sobotu oznámily, že všechny tři budou nyní použité, ze služby u amerického námořnictva.
Na otázku, proč Canberra nyní dostává pouze použité vybavení, Marles, který je zároveň místopředsedou vlády, novinářům řekl, že by to bylo nákladově efektivnější.
"V kontextu velmi složitého podniku musíme klást důraz na jednoduchost," řekl Marles a dodal, že ponorky budou také stejného modelu.
"Nemohu dostatečně zdůraznit význam toho, jak z hlediska ponorkářů, kteří je obsluhují, tak i lidí, kteří na nich pracují, aby tyto ponorky udrželi," řekl Marles.
"Je to rozhodně nákladově efektivní. A abych byl jasný, je to velmi drahý program... A proto se snažíme najít každou nákladově efektivní možnost, jak touto cestou kráčíme."
Ve společném prohlášení potvrdili Marles, americký ministr obrany Pete Hegseth a britský ministr obrany John Healey úpravu dohody o ponorkách.
"Místopředseda vlády a tajemníci přivítali navrhovaný přístup ke zjednodušení akvizice ponorek třídy Virginia (VCS) Austrálií, zjednodušení řízení dodavatelského řetězce, provozních a údržbových požadavků a maximalizaci úspor nákladů," uvádí prohlášení.
"Tento přístup by umožnil Austrálii získat tři již aktivní VCS místo směsi nových a již provozovaných variant VCS."
Americké námořnictvo má 24 plavidel třídy Virginia, ale americké loděnice mají potíže splnit výrobní cíle stanovené na dvě nové lodě ročně.
Ve Spojených státech kritici zpochybňovali, proč by Washington prodával jaderné ponorky Austrálii, aniž by si nejprve doplnil vlastní flotilu.
Program ponorek AUKUS je jádrem australské obranné strategie a podle vládních prognóz by mohl stát až 235 miliard amerických dolarů během 30 let.
Zdroj v angličtině: ZDE
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