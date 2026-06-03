Evropská zelená letecká paliva kvůli válce s Íránem zaznamenávají vzestup
3. 6. 2026
Zájem o takové syntetické pohonné látky roste, protože válka v Íránu nutí Evropu přehodnotit své závislosti, což podle odborníků z oboru zvyšuje naději na obrat v těžce zkoušeném sektoru.
Konflikt "výrazně posílil obchodní argumenty pro e-SAF," řekl Mariano Berkenwald, vedoucí strategie ve firmě Ineratec, která provozuje frankfurtské zařízení, pro AFP.
Před válkou, která omezila evropské dodávky leteckého paliva, byla udržitelná letecká paliva (e-SAF) převážně chválena pro své klimaticky šetrné vlastnosti.
Zrušení ropy může podle zastánců snížit emise z letectví způsobující oteplování planety o 90 %. Sektor je odpovědný až za 4 % všech skleníkových plynů uvolňovaných v Evropské unii.
Brusel z něj učinil klíčovou součást snahy o ekologickou dopravu, když nařídil dodavatelům paliv míchat alespoň 1,2 % této látky do petroleje dostupného na letištích EU do roku 2030 a 35 % do roku 2050.
Sektor však zápasí s rozjezdem, uvízl v důsledku vysokých nákladů a nízkých investic.
Z nuly na hrdinu?
Ineratec založený před 10 lety zahájil výrobu loni – a jeho malý německý závod je v současnosti jediným v Evropě, který vyrábí tuto pohonnou látku.
Přibližně 40 dalších projektů ve vývoji uvízlo v patové situaci, protože nemohou zajistit potřebné financování pro spuštění výrobních závodů, uvedla Camille Mutrelle z advokační skupiny Transport & Environment (T&E).
Evropa potřebuje přibližně devět větších továren, aby splnila cíl do roku 2030, ale "stále nemáme žádnou", řekla.
Závod Ineratecu vyrábí ročně asi 2 500 tun paliva, což stačí na pohon pouze asi 50 transatlantických letů.
S ubíhajícím časem je Brusel, který nedávno snížil ambice jiných klimatických cílů, zejména pro automobily, pod tlakem, aby cíl zrušil, nebo alespoň aby dodavatelé čelili vysokým pokutám za jeho nesplnění.
Průmysl byl připraven na přezkum povinnosti, která má být plánována příští rok.
Nyní věří, že válka v Íránu a následné uzavření Hormuzského průlivu, klíčové lodní trasy pro globální plyn a ropu, mohly změnit dynamiku.
Protože klíčové složky lze zcela získávat v Evropě, e-SAF upoutal pozornost vojenských sil, které se obávají o dostupnost paliva pro pohon stíhaček, vrtulníků a dalších strojů – a podle Mattea Mirola, leteckého konzultanta specializujícího se na udržitelná paliva, za to mohou zaplatit vyšší cenu.
Obranný zájem
E-SAF stojí asi desetkrát více než petrolej a i jeho příznivci připouštějí, že pravděpodobně nikdy nedosáhne ceny svého konkurenta založeného na fosilních palivech.
Německé ozbrojené síly nedávno testovaly palivo Ineratec. A je známo, že další vlády projevily zájem o budování kapacit, uvedla Mutrelle.
"Současná krize je varováním ohledně energetické nezávislosti Evropy," řekla Ourania Georgoutsakou, výkonná ředitelka Airlines for Europe, lobbistické skupiny civilní letecké společnosti.
Zlevnění a dostupnější udržitelná paliva by mělo být "naléhavou strategickou prioritou", dodala.
Zastánci doufají, že získání vládní podpory této technologie konečně přesvědčí investory, aby na ni vsadili.
Pochybnosti o sektoru a nízké očekávané výnosy znamenaly, že energetické giganty se mu zatím většinou vyhýbaly a dávaly přednost investicím do biopaliv, uvedla Mutrelle.
Tyto pohonné látky, získané z odpadu, jsou také součástí klimatických plánů EU.
Výroba však často spoléhá na dovoz odpadního oleje a tuku z Číny, což je z hlediska bezpečnosti dodávek činí méně stravitelnými.
Skupina vyrábějící paliva FuelsEurope na žádost o komentář neodpověděla.
Evropská komise uvedla, že zvažuje zřízení mechanismu financování EU pro e-SAF na podporu rozvoje.
"Potřebujeme domácí energii, včetně paliv a leteckých paliv," uvedl mluvčí komise.
Berkenwald z Ineratec uvedl, že společnost v poslední době dostává více telefonátů, ale zatím se to neprojevilo ve smlouvách.
"Doufáme, že to je směr, kterým to cílí," řekl.
Zdroj v angličtině: ZDE
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