Trump osobně žádal Si Ťin-pchinga, aby vyvinul tlak na Putina a ukončil válku na Ukrajině
3. 6. 2026
Několik zdrojů obeznámených s jednáními uvedlo, že byla tato otázka vznesena na summitu v Pekingu minulý měsíc. Podle nich Trump řekl Siovi, že jednání mezi Ruskem a Ukrajinou se dostala do slepé uličky, a vyzval ho, aby využil vliv Pekingu na Moskvu k návratu k dialogu s Kyjevem.
Taková výzva odráží snahu aktivněji zapojit čínskou stranu do procesu řešení konfliktu, což Trump učinil jedním z klíčových směrů své zahraniční politiky po návratu do Bílého domu.
Vyjednávací proces mezi Moskvou a Kyjevem se ve skutečnosti zastavil poté, co přímé kontakty v Turecku v červenci 2025 skončily bez dosažení dohody o příměří. Poté Trump zvýšil tlak na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby usiloval o dohody.
Summit mezi Trumpem a Si Ťin-pchingem se odehrál na pozadí změn v situaci na frontě. Ukrajina v posledních měsících dokázala získat zpět více území, než kolik ztratila. A minulý týden řekl jeden z vysokých ukrajinských velitelů agentuře Reuters, že ruská armáda je vyčerpaná a nedokáže prorazit.
Na tomto pozadí Rusko zesílilo útoky na Ukrajinu. V květnu došlo k masivnímu útoku s použitím asi 600 dronů a 90 raket, včetně hypersonické balistické rakety Orešnik schopné nést jadernou hlavici. Ruská strana také oznámila záměr pokračovat v útocích na Kyjev.
Zdroj v angličtině: ZDE
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