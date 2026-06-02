Channel 4 News: Rusko prohrává, tak útočí na Kyjev
2. 6. 2026
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Moderátor, Channel 4 News, úterý 2. června 2026, 19 hodin: Dnes bylo nejméně 22 lidí zabito a více než 100 dalších zraněno poté, co Rusko spustilo jeden ze svých největších raketových a dronových útoků od začátku plnohodnotné války v únoru 2022.
Většina útoků byla namířena na hlavní město Kyjev a zasáhla bytové domy, nemocnice a podniky. V jednu chvíli bylo na město během pouhých 20 minut vypáleno 40 raket. Prezident Zelenskyj varoval, že dnes v noci by mohlo dojít k dalšímu masivnímu útoku. Náš korespondent pro zahraniční záležitosti, Paraic O'Brien, přináší tuto reportáž.
Reportér: I na poměry lidí, kteří tolik vytrpěli, byla včerejší noc jiná. Životy se obrátily naruby a noc se proměnila v den.
Očití svědci popisují, jaké to bylo, když Rusko a Ukrajina odpálily 73 raket a přes 650 dronů, což byl jeden z největších leteckých bombardování od začátku plnohodnotné invaze před více než čtyřmi lety. Jedním ze způsobů, jak změřit intenzitu, je to, jak přeplněné byly včera v noci úkryty v hlavním městě. Dalším jsou oběti na životech. V Kyjevě a Dněpru zemřelo nejméně 21 lidí a desítky dalších byly zraněny. Po noci ohlušujících výbuchů se smutek ozývá jiným hlasem. Sousedé a rodiny se vyrovnávají se zprávami o lidech zabitých v Dněpru, včetně dvou dětí. Náš pohled: Ola Mudra, která spolu se svou dcerou přežila útok na jejich blok, pokryta prachem, popsala, jaké to včera v noci bylo.
"!yl tam oblak prachu. Nemohli jsme dýchat. Poblíž stáli muži. Jeden z nich byl výbuchem odhozen pod auto. Volali jsme na ostatní lidi. Nic jsme neviděli. Lidé používali baterky, protože byla tma, a my jsme nechápali, kde jsme."
Jedná se o druhý rozsáhlý letecký útok tohoto typu za něco málo přes týden a začíná být jasné, že letos v létě je Rusko odhodláno trestat Ukrajince s obnovenou intenzitou. Otázka: proč? Odpověď?
Dostali jsme se do klíčového bodu zlomu ve válce, kde se věci v posledních třech letech vyvíjely pro Rusko v zásadě pozitivně, ale pomalu. Nyní se však situace pro Rusko začíná vyvíjet negativně, i když pomalu. A myslím si, že Putina svádí velmi lákavá představa, že válku lze vyhrát strategickým bombardováním. Můžete demoralizovat obyvatelstvo a že v podstatě můžete svého protivníka vybombardovat do podrobení, ale on v tom nebude úspěšný, protože to není těžiště této války. Těžiště nyní určuje válka s drony. Již několik měsíců Ukrajina používá drony k útokům na tuto klíčovou ruskou zásobovací trasu uvnitř okupované Ukrajiny. Vede z Rostova v Rusku podél dálnice R-280. Je to životně důležitá trasa pro pozemní dodávky vojenského materiálu na Krym a k ruským silám podél jižní fronty. Ukrajina přenáší boj na území Ruska způsobem, který začíná pociťovat i jeho obyvatelstvo. Ukrajinské drony s dlouhým doletem pokračují v útocích na ropnou infrastrukturu na ruském území. V posledních několika dnech bylo zasaženo nejméně šest rafinérií. Dnes v Dněpru byla již po několikáté zničena krutost domácího života. Na této kartičce je napsáno: „Pro maminku“. Před několika týdny byl na Ukrajině Den matek. Od začátku plnohodnotné invaze jich bylo pět. Ukrajinci zažili v této válce příchod i odchod klíčových momentů. A vědí, že pokud jde o Putina, máloco je tak nebezpečné jako silný muž, který se cítí slabý.
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