OSN: Existuje 80 % šance, že se v červnu až srpnu rozvine klimatický jev El Niño
3. 6. 2026
"Vyvíjejí se podmínky pro El Niño, poháněny neobvykle teplými oceánskými vodami v tropickém Pacifiku, které pravděpodobně ovlivní globální teplotní a srážkové vzorce," uvedla Agentura OSN pro počasí a klima (WMO).
Prognózy z globální sítě WMO "naznačují výrazný posun směrem k podmínkám El Niño, s pravděpodobností dosahujícími 80 % pro červen–srpen," uvedla ženevská organizace.
El Niño je přírodní klimatický jev, který otepluje povrchové teploty ve středním a východním rovníkovém Tichém oceánu a přináší celosvětové změny ve větru, tlaku a srážkových vzorcích.
Obvykle probíhá každé dva až sedm let a trvá přibližně devět až dvanáct měsíců.
Podmínky oscilují mezi El Niño a jeho opakem La Niñou, přičemž mezi nimi jsou neutrální podmínky.
Pravděpodobnost, že se El Niño rozvine do listopadu, je "blízko nebo nad 90 %" a většina předpovědních modelů naznačuje, že bude "alespoň mírné – a možná silné", uvedla WMO ve své čtvrtletní aktualizaci El Niñö/La Niña.
Šéfka WMO Celeste Saulo uvedla, že svět se proto musí připravit na El Niño, které by mohlo "zhoršit sucho a silné deště a zvýšit riziko vln veder jak na souši, tak v oceánu".
WMO uvádí, že i mírné El Niño zvyšuje pravděpodobnost některých extrémních povětrnostních a klimatických událostí.
Poslední El Niño přispělo k tomu, že rok 2023 byl druhým nejteplejším rokem v historii a rok 2024 historickým maximem s 1,55 °C nad předindustriálním průměrem z let 1850–1900.
'Naléhavé varování před klimatem': Guterres
Od konce dubna do poloviny května se teplota mořské hladiny ve středovýchodním rovníkovém Pacifiku – oblasti používané jako referenční bod pro monitorování – blížila prahům El Niño, uvedla WMO, přičemž podpovrchové teploty byly více než 6 °C nad průměrem.
Mezitím Southern Oscilation Index – atmosférická složka El Niño – je také v souladu s vyvíjejícími se podmínkami pro El Niño.
WMO uvedla, že neexistují důkazy, že změna klimatu zvyšuje frekvenci nebo intenzitu událostí El Niño.
Nicméně může zesílit s tím spojené dopady, uvádí, protože teplejší oceán a atmosféra zvyšují dostupnost energie a vlhkosti pro extrémní povětrnostní jevy, jako jsou vlny veder a silné srážky.
"El Niño přichází k našim dveřím," uvedl šéf OSN Antonio Guterres ve své videozprávě.
"Svět to musí brát jako naléhavé varování před klimatem, kterým skutečně je. Podmínky El Niño přilévají olej do ohně oteplujícího se světa. Nárazy zasáhnou ještě tvrději, budou se rozlézat ještě dál a překračovat hranice s ničivou rychlostí."
"Jedinou účinnou reakcí jsou klimatická opatření odpovídající krizi – ukončení závislosti na fosilních palivech, urychlení přechodu na obnovitelné zdroje, ochrana nejzranitelnějších a zavedení systémů včasného varování pro všechny."
Teploty nad normálem
WMO uvedla, že prognózy od června do srpna předpovídají "téměř univerzální dominanci nadprůměrných teplot téměř ve všech částech světa".
To zvyšuje riziko kumulativních nebezpečí v některých regionech a urychluje nástup sucha, uvedla agentura.
Regionální klimatická centra předpovídají "podprůměrné" srážky během kritického období dešťů od června do září v severní části Velkého afrického rohu; podprůměrné monzunové srážky v jižní Asii; a sušší a teplejší letní podmínky ve střední Americe.
Během léta na severní polokouli mohou teplé vody spojené s El Niño pohánět hurikány ve středním a východním Pacifiku a zároveň bránit jejich rozvoji v Atlantském oceánu.
WMO doufá, že včasné varování povede k připravenosti, zejména v klimaticky citlivých sektorech, jako je zemědělství, hospodaření s vodou, energetika a zdravotnictví.
Zdroj v angličtině: ZDE
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