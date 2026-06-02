Nešiřte hnusný hype ohledně údajných léků proti rakovině
2. 6. 2026 / Boris Cvek
Chtěl bych krátce zareagovat na dnešní článek o nadějném léku proti rakovině. Jde o typický hype. Výsledky jsou z první fáze klinických testů, kde se netestuje účinnost, nejde o žádné randomizované, zaslepené studie. Publikovat to je čirý reklamní průmysl bez ohledu na zájmy pacientů. Navíc zmenšení tumorů je jeden z typických tzv. surogátních markerů, na jejichž základě se povolují ke klinické léčbě léky, které ve skutečnosti nefungují. Hezky to umí shrnout i umělá inteligence. Cituji:
„1. Slabá korelace s celkovým přežitím (OS)
Mnohé vědecké studie prokazují, že zmenšení nádoru nebo zastavení jeho růstu nevede automaticky k delšímu životu pacienta.
Nádor se sice může na tři měsíce zmenšit (pozitivní surogátní výsledek), ale následně zmutuje, stane se agresivnějším a pacient zemře ve stejnou dobu, jako kdyby lék neužíval. Metaanalýzy regulačních úřadů (jako je americká FDA nebo evropská EMA) ukazují, že jen velmi malé procento surogátních markerů má silnou vazbu na celkové přežití.
2. Riziko toxicity bez klinického benefitu
Každá onkologická léčba má nežádoucí účinky. Pokud je lék schválen pouze proto, že zmenšil nález na CT, vystavuje pacienta vážné toxicitě (nevolnosti, selhávání orgánů, poklesu imunity), aniž by mu reálně přidal dny života nebo zlepšil jeho kvalitu. Pacient tak může prožít zbytek života v bolestech kvůli vedlejším účinkům léku, který mu fakticky nepomáhá.
3. Falešný pocit naděje a etické dilema
Když úřady lék schválí, pacienti a lékaři věří, že mají v rukou účinnou zbraň. Jakmile je však lék na trhu, je eticky i prakticky obtížné dokončit potvrzující studie. Pacienti již nechtějí vstupovat do klinických testů, kde by mohli dostat placebo, protože si schválený lék mohou nechat předepsat přímo. Výrobci pak často odkládají dodání definitivních dat o přežití.
4. Obrovská finanční zátěž pro zdravotní systém
Moderní onkologické léky stojí statisíce až miliony korun na jednoho pacienta. Plátci zdravotního pojištění (stát a pojišťovny) tak vynakládají obrovské sumy z veřejných peněz za neověřený efekt. Tyto finance pak chybí v jiných oblastech zdravotnictví, kde by mohly prokazatelně zachraňovat životy.“
Diskuse