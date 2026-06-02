Zastavme prodej izraelského spywaru v ČR
2. 6. 2026
Právě teď před hotelem Clarion, kde se pod taktovkou izraelské NSO Group (Pegasus) koná veletrh techno-fašistického spywaru. Nakupuje tu i český stát a jeho policejní složky! ZASTAVME TO! V Praze se tento veletrh náčiní fašistů a dekonstrukce demokracie koná už od r. 2008. Tedy příští rok se sem opět chystají! Pište politikům! Na stránkách https://stop-spyware-expo-prague.cz/
najdete kontakty na politiky i vzorové e-maily. ZAPOJTE SE, JESTLI CHCETE ZMĚNU!!!
