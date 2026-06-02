Příspěvky řečníků ze semináře „Spravedlnost? Česká justice a její kontroverzní případy“ jsou nyní veřejně dostupné
2. 6. 2026
Spolek Šalamoun zveřejnil jednotlivé příspěvky řečníků ze semináře „Spravedlnost? Česká justice a její kontroverzní případy", který se uskutečnil dne 27. května 2026 v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.
Jednotlivé příspěvky řečníků jsou dostupné zde:
https://spoleksalamoun.com/2026/06/01/prispevky-recniku-na-seminari-spravedlnost-ceska-justice-a-jeji-kontroverzni-pripady/
Zájem o seminář výrazně převýšil kapacitu hlavního sálu Poslanecké sněmovny.
Část registrovaných zájemců se do budovy Poslanecké sněmovny vůbec nedostala a další účastníci museli sledovat program prostřednictvím streamu v přilehlých saloncích. Právě proto nyní zpřístupňujeme jednotlivá vystoupení veřejně, aby se s nimi mohli seznámit i ti, kteří se do sálu nevešli nebo se semináře nemohli zúčastnit osobně.
Na semináři vystoupili zástupci Parlamentu České republiky, bývalí i současní představitelé justice, advokacie, akademické sféry, odborníci na trestní řízení, zástupci Spolku Šalamoun i zahraniční hosté.
Za zcela mimořádné považujeme vystoupení prof. Brandona L. Garretta ze Spojených států amerických, jedné z nejvýznamnějších osobností světového hnutí za nápravu justičních omylů. Prof. Garrett po absolvování semináře vyjádřil silné znepokojení nad stavem české justice a nad tím, jak obtížně se v České republice otevírá odborná debata o možných justičních omylech.
Neméně významné bylo vystoupení Dr. Jamese A. Filkinse, M.D., J.D., amerického soudního lékaře a současně právníka, který před americkým soudem složil přísahu a následně představil své odborné vyjádření ke kauze Petra Kramného. Nejde přitom o každodenní situaci, kdy v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky vystoupí zahraniční soudní lékař a právník, jehož odborné závěry byly učiněny pod přísahou před americkým soudem.
O to větším překvapením je pro nás přístup veřejnoprávních médií. Ne proto, že bychom očekávali povinný potlesk nebo automatický mediální prostor. To skutečně ne. Překvapuje nás však, že veřejnoprávní televize, financovaná z prostředků občanů, dokáže v minulosti informovat o osobnostech a tématech spojených s Innocence Projectem, ale v okamžiku, kdy obdobné téma zazní přímo v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky za účasti zahraničních expertů, poslanců, právníků, soudců a dalších odborníků, zůstává prakticky stranou.
Pro daňového poplatníka je pak patrně z hlediska dramaturgie veřejnoprávního zpravodajství naléhavějším tématem skutečnost, že James Bond míří do světa videoher.
Nejde nám o stížnost na nedostatek pozornosti. Spolek Šalamoun se tématu justičních omylů věnuje více než třicet let a je zvyklý na nezájem, odpor i bagatelizaci. Jde však o otázku, jakou roli má v demokratickém právním státě plnit veřejnoprávní médium. Ať se to komukoliv líbí, či nelíbí, poslanci Parlamentu České republiky mají legitimní mandát od voličů. Pokud se v Poslanecké sněmovně uskuteční odborný seminář s mimořádnou účastí veřejnosti a s mezinárodním přesahem, není úkolem veřejnoprávních médií předem rozhodovat, že podobná debata se veřejnosti ukazovat nemá.
Podobně zarážející zkušenost máme i s Českým rozhlasem, který z vystoupení čestného předsedy Spolku Šalamoun Johna Boka ponechal jen část, zatímco pasáž, v níž kritizoval prezidenta republiky Petra Pavla, z odvysílaného materiálu prostě vystřihne. Pokud má veřejnoprávní médium sloužit veřejnosti, nemůže se z něj stát instituce, která nepohodlné části veřejné debaty beze slova odstraní.
Seminář ukázal, že téma justičních omylů, obnov řízení, znaleckých posudků, odpovědnosti státu, profesionálních svědků, pachových stop i důvěry veřejnosti v právní stát nelze dále odsouvat stranou. Zájem odborné i širší veřejnosti byl mimořádný a reakce účastníků, včetně zástupců justice, potvrzují, že tato debata je nejen legitimní, ale nezbytná.
Spolek Šalamoun
Václav Peričevič
