Kuřáci přicházejí o 14 let života
2. 6. 2026
Pokud kouříte, patříte mezi téměř každého čtvrtého obyvatele EU, který se do této sázky pouští.
Každý druhý kuřák zemře předčasně v důsledku kouření a ztratí tak v průměru asi 14 let života.
V rámci letošního Světového dne bez tabáku si EU klade za cíl dosáhnout do roku 2040 generace bez tabáku, v níž bude tabák užívat méně než 5 % populace.
Za účelem omezení kouření přijaly EU a vlády jednotlivých členských států opatření, mezi něž patří:
- přísná regulace balení, označování a složení tabákových výrobků;
- zákazy reklamy a omezení sponzorství;
- více veřejných prostorů bez kouře;
- daňová opatření odrazující od kouření;
- boj proti nelegálnímu obchodu s tabákem;
