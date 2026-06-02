Kuřáci přicházejí o 14 let života

2. 6. 2026

Hlava nebo orel? Hlava – přijdete o 14 let života. Orel – zachováte si šanci na plnohodnotný a zdravý život, varuje Evropský parlament.

Pokud kouříte, patříte mezi téměř každého čtvrtého obyvatele EU, který se do této sázky pouští.

Každý druhý kuřák zemře předčasně v důsledku kouření a ztratí tak v průměru asi 14 let života.

V rámci letošního Světového dne bez tabáku si EU klade za cíl dosáhnout do roku 2040 generace bez tabáku, v níž bude tabák užívat méně než 5 % populace. 



Za účelem omezení kouření přijaly EU a vlády jednotlivých členských států  opatření, mezi něž patří:

- přísná regulace balení, označování a složení tabákových výrobků;
- zákazy reklamy a omezení sponzorství;
- více veřejných prostorů bez kouře;
- daňová opatření odrazující od kouření;
- boj proti nelegálnímu obchodu s tabákem;

Více informací: https://link.europa.eu/DJbhtP

