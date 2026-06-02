Právník informátorky z firmy Meta konstatuje, že i jemu je bráněno v propagaci její knihy
2. 6. 2026
Právník zastupující informátorku ze společnosti Meta Sarah Wynn-Williamsovou uvedl, že i jemu bylo na základě soudního rozhodnutí znemožněno propagovat její paměti poté, co se tiše zúčastnila britského knižního festivalu Hay.
Ravi Naik uvedl, že podmínky rozhodčího řízení znamenají, že ani Wynn-Williamsová, ani její „zástupci“ nesmějí propagovat její bestseller Careless People ani se o firmě Meta vyjadřovat hanlivě.
Naik promluvil poté, co byla Wynn-Williamsová v neděli během vystoupení na festivalu Hay nucena sedět v tichosti kvůli podmínkám tohoto rozhodnutí. Naik uvedl, že prozatímní rozhodčí nález znamená, že by riskovala, že bude nucena zaplatit „trestné“ odškodné, pokud by on knihu propagoval.
Foto: Wynn-Williamsová (uprostřed) strávila naplánovanou hodinu seděním před publikem, aniž by promluvila. Nesměla ani přikývnout nebo zavrtět hlavou.
Ravi Naik říká, že soudní rozhodnutí, které donutilo Sarah Wynn-Williamsovou k tichému vystoupení na festivalu Hay, se vztahuje i na něj
„Nikdy v životě jsem se nesetkal s situací, kdy by moje klientka nemohla mluvit o své pravdě a já jako právník nemohl mluvit jménem své klientky,“ řekl v pondělí v pořadu Today na BBC Radio.
Firma Meta tvrdí, že kniha, která obsahuje řadu tvrzení o chování a kultuře této sociální sítě, je nepravdivá a pomlouvačná. Obsahuje také obvinění ze sexuálního obtěžování, která společnost popřela. Meta tvrdí, že Wynn-Williamsová byla propuštěna kvůli „špatným pracovním výsledkům a toxickému chování“.
Naik, právní ředitel advokátní kanceláře AWO, uvedl, že postoj společnosti Meta k vystoupení Wynn-Williamsové na festivalu Hay není „hypotetickou hrozbou“.
Podle Naika společnost Meta písemně uvedla, že účast Wynn-Williamsové na přednášce v Hay považuje za „porušení“ prozatímního rozhodčího nálezu a že bude usilovat o sankce, pokud bude ve svém vystoupení propagovat knihu nebo kritizovat společnost Meta. Naik uvedl, že společnost Meta se pravděpodobně bude snažit prosadit rozhodčí nález, který byl vydán v Kalifornii, u britských soudů.
Wynn-Williamsová měla vystoupit na pódiu v rozhovoru s investigativní novinářkou Carole Cadwalladr a akademikem Timem Wu, ale strávila naplánovanou hodinu seděním před publikem, aniž by promluvila. Nebyla také schopna ani přikývnout nebo zavrtět hlavou.
Při představování panelu Cadwalladr řekla: „Myslím, že tohle je na Hayi premiéra, kdy máme autorku v situaci rukojmí. Mrkni jednou, pokud nás slyšíš, Sarah, dvakrát, pokud je [Mark] Zuckerberg kretén.“
Ve výpovědi před senátním podvýborem pro soudnictví loni Wynn-Williamsová tvrdila, že Meta spolupracovala s Čínou „ruku v ruce“ na cenzurních nástrojích – což firma Meta popřela.
Republikánský senátor Josh Hawley při slyšení sdělil, že Wynn-Williamsové hrozila pokuta 50 000 dolarů pokaždé, když se na veřejnosti zmínila o Facebooku. BBC však informovala, že podle společnosti Meta jí hrozilo zaplacení této náhrady za každé porušení dohody o rozchodu, kterou podepsala při odchodu ze společnosti v roce 2017.
Poslankyně za labouristy Louse Haigh loni sdělila, že Wynn-Williamsová byla právním postojem společnosti Meta „tlačena k finančnímu krachu“.
Meta se odmítla přímo vyjádřit k vystoupení Wynn-Williamsové na Hay Festivalu. Předtím charakterizovala knihu Careless People jako „směs zastaralých a již dříve publikovaných tvrzení o společnosti a falešných obvinění vůči našim vedoucím pracovníkům“.
Zdroj v angličtině ZDE
