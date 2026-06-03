Jedenáct policistů a policejní pes byli zraněni při „děsivých“ rasistických násilnostech v Southamptonu
3. 6. 2026
Šéf hampshirské policie prohlásil, že ti, kdo tvrdili, že protestují proti vraždě Henryho Nowaka, byli „odhodláni vyvolat strach a rozdělit společnost“
Jedenáct policistů a policejní pes byli zraněni během nepokojů způsobených lidmi, kteří tvrdili, že protestují proti vraždě Henryho Nowaka, uvedl šéf hampshirské policie a obvinil zúčastněné, že byli „odhodláni vyvolat strach a rozkol“.
Večer začal relativně pokojně před centrální policejní stanicí v Southamptonu, ale situace se zhoršila, když stovky lidí pochodovaly městem do čtvrti, kde zemřel 18letý Nowak a kde žil jeho vrah, Vickrum Digwa.
Demonstranti házeli na pořádkovou policii cihly, popelnice, láhve a plechovky od piva, zatímco policisté v ochranném vybavení jim bránili v přístupu k rodinnému domu Digwyů.
Ve středu policejní náčelník hrabství Hampshire Alexis Boon uvedl, že při plnění své povinnosti „chránit komunity, kterým sloužíme“ bylo zraněno 11 policistů a jeden policejní pes.
„To, co my jako společnost nemůžeme akceptovat, jsou násilné scény, které jsme včera v noci viděli v Southamptonu,“ řekl. „Někteří zjevně přišli s úmyslem vyvolat nepokoje a potíže. Viděli jsme házení lahví, použití improvizovaných zbraní, poškození domů a vozidel nevinných obyvatel a výhrůžky a násilí namířené proti našim policistům.“
Dodal: „Zatímco jsme nuceni se vypořádat s těmi, kteří jsou odhodláni vyvolávat strach a rozkol, naše omezené zdroje jsou odčerpávány od těch, kteří je potřebují nejvíce.“
Boon uvedl, že v nadcházejících dnech zůstanou na ulicích zkušení policisté, aby zajistili bezpečnost komunity. Slíbil, že osoby zapojené do násilností v úterý večer postaví před soud, a uvedl, že již došlo ke dvěma zatčením.
Ve středu obyvatelé oblasti Portswood uvedli, že byli vyděšeni, když se poblíž jejich domovů shromáždili demonstranti.
Sophie Martinová, která je sousedkou rodiny Digwových, uvedla, že obě auta jejich rodin byla rozbitá.
Řekla: „Bylo to naprosto děsivé. Naši dva malí kluci spali. Je to prostě naprostá zkáza a já jsem si jen říkala, co řeknu dětem, kterým jsou tři a šest let. Bylo to naprosto děsivé. Vím, že to na nás nemířili, ale můj partner se rozhodl, že dneska do práce nepůjde.
„Sklo je úplně všude. Bude nás to stát spoustu peněz. I když nepokoje ustaly a my jsme auta zalepili, stále jsme nemohli spát, protože jsme se báli, že se vrátí. Několik lidí nám řeklo, že bychom se měli na chvíli odstěhovat.“
Mezi těmi, kteří během protestu s názvem „Spravedlnost pro Henryho Nowaka“ promlouvali k davům před policejní stanicí, byl i krajně pravicový aktivista, kriminálník Tommy Robinson.
Lidé skandovali: „Rasistická policie, pryč z našich ulic“ a „Hanba vám“. Drželi britské vlajky a ručně vyrobené transparenty se slogany jako „Henryho krev je na vašich rukou“, „Zachraňte naše děti“ a „Vězení pro policisty na místě činu“.
Nowak, student Univerzity v Southamptonu, byl pětkrát bodnut 23letým Digwou. Policie Nowaka zatkla a spoutala poté, co Digwa tvrdil, že ho teenager rasově urážel a napadl.
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