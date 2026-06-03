'Patnáctiletá příbuzná byla zabita za to, že si odmítla vzít bratrance. Rodina to oslavila tancem na ulici."
3. 6. 2026
Muži z mého kmene [rozšířené rodiny] hodili mou příbuznou Kawthar Bashar al-Husayjawi, 15 let, do jámy a posypali její tělo trochou hlíny. Zabili ji o několik hodin dříve deseti kulkami a sekerou jí rozštípl malou hlavu. Moje rodina se pak přidala k ostatním a vyšla do ulic tančit a oslavit její smrt.
Kawthar žila v al-Nahrawan, čtvrti na jihovýchodě Bagdádu. Byla vyřazena ze školy a ve třinácti letech byla nucena se provdat za alkoholika o několik let staršího než ona.
Byla vystavena ročnímu násilí a špatnému zacházení, než uprchla zpět ke své rodině, která ji zpočátku podrobila domácímu vězení a neustálému tlaku, aby se vrátila k manželovi a násilníkovi. Vyhrožovali jí smrtí a nakonec byla oficiálně rozvedena u soudu koncem roku 2025.
Krátce poté byl její bratranec propuštěn z vězení a požádala Kawthariny rodiče o její ruku. Kawthar odmítla, protože všichni věděli, že ženich se podílel na obchodování s drogami a alkoholem. Její rodina ji ignorovala a dala souhlas, protože podle jejich zvyku "slovo muže dívka neporuší". Její matka a ženské příbuzné doma se k ní nemohly připojit a říct ne.
Začátkem května, když se blížil den svatby a to, co považovala za novou fázi znásilnění a násilí, Kawthar opustila rodinný dům. Byla jí odepřena možnost chodit do školy nebo se naučit vydělávat peníze, takže odešla jen s oblečením a pokrývkou hlavy.
Po útěku ji spatřil soused, který ji unesl na tři dny a podle ní ji vystavil hrozným věcem, které neprozradila. Ačkoliv ujišťovala svou rodinu, že s ním neodešla dobrovolně – a i poté, co bezpečnostní kamery potvrdily její tvrzení o násilném odvlečení – její rodina jí odmítla věřit.
Kawtharin otec, strýc a snoubenec ji vyslýchali ohledně toho, co se během těch tří dnů stalo, než ji odvezli na otevřené místo na okraji Bagdádu. Snažila jsem se si představit, co cítila v tom autě se třemi muži z rodiny, která měla být jejím kruhem bezpečí. Sdělili jí její osud? Jaké byly její poslední prosby? Křičela, doufajíc, že se jejich svědomí probudí? Nebo se divila, jak mohl její otec udělat něco takového své dceři?
Na sociálních sítích jsem viděla její dětskou tvář, když naposledy měla na sobě školní uniformu. Starý obrázek, který neukazuje všechny její krásné rysy. Brzy se rozšířila videa, na kterých členové kmene šťastně tančí při její vraždě. Neviděla jsem nikoho v rodině truchlit. Naopak, muži slavili.
Když jsem se tu zprávu dozvěděla, byla jsem doma v běžné odpoledne, dokud nepřišel otec s novinkou o jejím zmizení a vraždě. Kdybych tenhle příběh slyšela od cizince, v příspěvku na Instagramu, asi bych tomu nevěřila. Jak může člověk nést všechnu tuto ošklivost ve svém srdci a uvalit ji na svou dceru? Ale stalo se to tady dívce, kterou jsem znala a jednou s ní seděla.
Snažila jsem se zůstat klidná a myslela jsem, že je alespoň policie potrestá za jejich čin. Místo toho údajně policista požádal o úplatek, aby řekl, že byla unesena a ne zabita. Muži tělo Kawthar ze strachu několikrát přesunuli. Tělo s deseti kulkami v něm, bez plachty nebo rituálního mytí, přesouvané mezi jámami. Pokud živí nemají lidskost, kde je posvátnost mrtvých?
Nakonec mě to přimělo mluvit. Já a další ženy z širší rodiny (ne v koordinaci, protože jsme nemohly nikomu důvěřovat) jsme začaly posílat její jméno, fotografie a fotografie jejích vrahů na mediální stránky a platformy v naději na spravedlnost pro toto dítě a snaze alespoň umožnit jí být pohřbena s důstojností. Bála jsem se, že případ bude pohřben jako stovky dalších příběhů, kde ženy a mladé dívky umírají jen kvůli snaze přežít.
Nejvíc mě děsí, jak snadné je pro muže v Iráku vraždit. Už se nebojí zákona ani státu, protože korupci vidí všude. Všichni to skrývali. Zřejmě kauzu převezme právník, tělo bude nalezeno a její bratr se přihlásí jako jediný pachatel, aby byl případ uzavřen jako "čestná" vražda.
Ačkoliv irácké právo přímo nezmiňuje frázi "vražda ze cti", v zákoně existují zmírňující výmluvy, které se týkají zločinu vraždy motivované ctí. Někdo, kdo zabije svou manželku nebo blízkou příbuznou po přistihnutí při cizoložství, bude potrestán odnětím svobody na dobu nepřesahující tři roky. V mnoha případech není zločin vnímán jako úmyslná, plně kontextuální vražda, ale spíše jako rodinný incident, který se vymkl kontrole.
Nové irácké zákony, které umožňují dětem už od devíti let uzavřít manželství, mě děsí, protože dítě vyřazené ze školy a nucené se předčasně vdát se stává zranitelnějším a méně schopným se chránit nebo se bránit násilí, kterému je vystaveno. Kawthar ještě nedosáhla věku, který by jí umožnil pochopit život, přesto ji všichni brali jako ženu, kterou je třeba zkrotit, sledovat a trestat.
Zdroj v angličtině: ZDE
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