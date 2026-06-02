Channel 4 News: Řval Trump na Netanjahua? A povede to k něčemu?
2. 6. 2026
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Moderátor, Channel 4 News, úterý 2. června 2026, 19 hodin: Izrael pokračuje v leteckých útocích na jižní Libanon navzdory dohodě o částečném příměří s Hizballáhem. Úředníci uvedli, že ve městě Tyre zahynuly čtyři osoby a dalších 127 bylo zraněno, včetně desítek zaměstnanců nemocnice, která byla při útoku těžce poškozena. Izrael tvrdí, že útočil na teroristickou infrastrukturu Hizballáhu v okolí. Naše mezinárodní redaktorka Lindsay Hilsum se k nám nyní připojuje z Tyre. Lindsay.
Reportérka: Matte, prezident Trump stále tvrdí, že jednání, která vede s Íránem, jsou na dobré cestě a vše jde dobře. Íránci však dnes uvedli, že již tři nebo čtyři dny žádná jednání neprobíhají. Jádrem tohoto problému je Libanon, konkrétně jižní Libanon, protože Izrael nyní okupuje větší část Libanonu, než tomu bylo za posledních 25 let. Nejde tedy jen o to, aby Hizballáh přestal odpalovat rakety a optické drony na Izrael a terorizovat obyvatele severního Izraele. Jde také o odhodlání Hizballáhu vyhnat to, co považuje za okupační síly.
A Írán říká, že dokud se tak nestane, k příměří nedojde. Izrael nyní také chce udržet tlak. Zřejmě vidíte přes záliv ode mě tam, ta blikající světla, dnes tam byly izraelské útoky docela daleko ode mě. A tady v Tyru, nebo Tiru, jak se mu někdy říká, jsme dnes viděli důkazy o ničení, které Izrael páchá na jihu této země.
Z rozbitých oken nemocnice Jebel Amal. Viděli jsme, jak prohledávají trosky bytového domu naproti a hledají těla. Izrael tvrdí, že útočil na infrastrukturu Hizballáhu. Možná to byl velitel Hizballáhu, kdo se holil u tohoto umyvadla před tímto zrcadlem. Vytahují další tělo.
Prezident Trump údajně včera křičel na premiéra Benjamina Netanjahua, že zabíjí příliš mnoho civilistů a že ho za to všichni nenávidí. Prezident tím myslel, že dlouhá válka Izraele v Libanonu narušuje to, co doufal, že bude jeho krátkou válkou s Íránem. Prezident Trump by prostě chtěl, aby to všechno skončilo. Říká, že jednání s Íránem považuje za velmi nudná. No, lidé v Libanonu by také rádi, aby to skončilo. Ale dokud Izrael okupuje část jihu země a Hizballáh je stále tady, tato válka může zesílit, může zeslábnout, mohou být příměří a pak boje, ale neskončí. Dvouletý Emir je tady se svým otcem.
„Když nám dají varování, jdeme na pláž a sedíme tam. Ale včera jsme se vrátili domů a najednou jsme nevěděli, co se stalo. Dům se na nás zřítil. Měl jsem u sebe své děti, svou rodinu, sestry a matku. Najednou jsme cítili kouř a plyn všude kolem nás a nebyl tam žádný kyslík. Vzal jsem prostěradlo a začal jim zakrývat obličeje, aby se neudusili, a šli jsme ven.“
Hizballáh nás a další novináře pozval dnes na prohlídku, aby nám ukázal škody na nemocnici. 39 členů personálu bylo zraněno a někteří zůstávají na jednotce intenzivní péče.
"Byl jsem ve svém pokoji, to znamená, že jsem tam jen seděl. Trochu jsem odpočíval. Pak najednou, nečekaně, jsme pocítili, jak se nám celý svět hroutí na hlavy. Sklo, prach, dveře, všechno se zřítilo."
Prezident Trump prohlásil, že jeho izraelský kolega nyní souhlasil s příměřím. Zdá se, že tomu tak úplně není.
Íránský mluvčí: "Izraelský nepřítel neprojevil žádné omezení ve svých pokračujících agresivních akcích. Tlak ze strany Íránské islámské republiky prostřednictvím pozastavení jednání však donutil amerického prezidenta vyvinout tlak na Izrael, aby souhlasil s příměřím."
Reportérka: Přestane Hizballáh ostřelovat Izrael?
Mluvčí Hizballáhu: Až do poslední chvíle budeme pokračovat v boji na obranu naší země a naší důstojnosti.
Reportérka: 120 mil podél pobřeží a za hranicí v izraelském městě Aškelon nesli kamarádi štábního seržanta Michaela Chukina jeho tělo na místo posledního odpočinku. Zabil ho optický dron Hizballáhu, když operoval s jednotkou IDF uvnitř Libanonu. Izraelci tedy pokračují v bombardování. Dnes se nad námi opět vznášely stíhačky, z výšky se ozýval hrozivý řev. Někteří obyvatelé, kteří odmítli uposlechnout izraelský rozkaz k evakuaci, si tím nenechají zkazit ani své ranní koupání.
Izrael však krok za krokem ničí město Tír a desítky měst a vesnic na jihu Libanonu. Prezident Trump si myslí, že může šikanovat spojence i nepřátele a že může podle libosti začínat a ukončovat války. Zničení Libanonu ukazuje nebezpečí takové arogance.
Moderátor: Lindsay Hilsumová hlásila z Libanonu. Americký ministr zahraničí Marco Rubio byl při svém prvním veřejném vystoupení od začátku války s Íránem podroben křížovému výslechu ze strany kongresmanů. Na místě je americká redaktorka Anushka Astana. Anushko.
Reportérka: Podívejte, během toho slyšení byla patrná zřejmá frustrace samotného Marca Rubia, ale také senátorů, kteří se ptali: „Proč nejste venku a nevedete naše jednání?“ Byli frustrováni kvůli Libanonu a také kvůli Hormuzskému průlivu a ptali se, zda Írán získá zmírnění sankcí za to, že jej sám znovu otevře. Rubio řekl, že ne, že musíme dosáhnout dohody, která omezí jejich jaderné kapacity, a argumentoval tím, že s jadernou zbraní by Írán měl imunitu.
"Kdyby Írán někdy získal jadernou zbraň, mohl by ji velmi dobře použít, protože vzhledem k teologické povaze jejich rozhodování by v tom okamžiku byly vaše možnosti, co s nimi dělat, docela omezené a jejich schopnost držet svět jako rukojmí. Byli by jako Severní Korea, například. Byli by Severní Koreou, ale horší. Měli by lepší financování.
V tom okamžiku by se rozhodli, že Hormuzský průliv navždy patří jim a každý jim musí platit mýtné."
Reportérka: Takto oni vidí, o co jde. Nezazněla žádná veřejná kritika Izraele, ale Marco Rubio i Donald Trump si uvědomují, že bez příměří v Libanonu dohodu neuzavřou. A odtud pramení ta frustrace a ten telefonát, o kterém Lindsay mluvila. Telefonát, o kterém Axios tvrdil, že byl plný nadávek, přičemž Trump použil slovo na „f“ a řekl Netanjahuovi, že svět nyní Izrael nenávidí. Jiné zdroje nyní tvrdí, že to nebylo tak hrubé, ale bylo to zjevně napjaté. To je vidět na různých příspěvcích na sociálních médiích, které od té doby oba zveřejnili.
Netanjahu naznačuje, že má právo pokračovat v Bejrútu, Trump říká, že se Netanjahu stahuje. O tom všem jsme mluvili se senátory, kteří byli na tom slyšení.
"Budeme muset zničit íránskou Revoluční gardu, než se něco stane."
"Osobně nevěřím, že se něco stane, ale nikdy nebudu Trumpa podceňovat. Doufám, že má pravdu. Doufám, že se mu podaří uzavřít dohodu. Ale musíme odtamtud dostat Íránce."
Reportérka: Fungují ta jednání?
"Ta s Íránem? Zjevně ne. Není žádný závěr. Prezident teď říká, že ho ta jednání ani tak nezajímala. Faktem je, že operace Epic Fury je ve skutečnosti operace Epic Failure, Epochálníé selhání."
Reportérka: Co si myslíte o prezidentových komentářích k Benjaminu Netanjahuovi?
"Nemohu se vyjádřit k žádným konkrétním komentářům. Nečetl jsem o tom, ale."
"Dva z nejkatastrofálnějších lídrů na světové scéně jsou v současné době Donald Trump a Benjamin Netanjahu."
Reportérka: Bylo tedy možné vnímat rozpor mezi těmi, kteří zoufale touží po uzavření dohody, a těmi mezi republikány, kteří chtějí, aby Donald Trump stál za Benjaminem Netanjahuem a v jejich očích dokončil práci.
Moderátor: Anushko, moc děkuji. Nyní se ke mně připojuje profesor Shibli Telhami z Univerzity v Marylandu. Je také vedoucím pracovníkem Centra pro blízkovýchodní politiku v Brookings Institution. Pane profesore, děkuji, že jste přišel do našeho pořadu. Myslím, že ten zvuk, který všichni slyšíme, je zvuk Trumpova rozladění a frustrace vůči Izraeli.
Shibli Telhami: O tom není pochyb. Myslím, že už dříve se objevovaly zprávy, typicky od Axiosu, o napětí mezi Netanjahuem a Trumpem. Někdy jsou přehnané. Někdy jsou určeny pro veřejnost. Někdy slouží k oklamání. V tomto konkrétním případě tomu člověk musí věřit, protože je to pro izraelského premiéra tak trapné, že je opravdu těžké uvěřit, že jde jen o zprávy. Myslím, že není pochyb o tom, že pokud se podíváte na další zprávy, prezident byl celkově velmi frustrovaný izraelským premiérem, částečně proto, že má pocit, že byl oklamán, nebo alespoň věřil tomu, co mu premiér před válkou tvrdil, že to bude snadná válka. A nebyla. Je zřejmé, že toto rozhodnutí učinil sám prezident. Nicméně pocit frustrace tu je. A narůstá, protože, jak víte, když bylo původně oznámeno příměří mezi USA a Íránem, bylo oznámeno na všech frontách, včetně Libanonu. Izraelci od toho ustoupili. Viděli příležitost pokračovat ve válce s Hizballáhem. A samozřejmě se to nyní vyhrotilo a prezident se cítí velmi frustrovaný.
Moderátor: Cítí se frustrován také zjevnými omezeními americké supervelmoci a své vlastní moci. Ale čeho se opravdu bojí? Je to Republikánská strana? Je to základna hnutí MAGA? Jsou to volby do Kongresu?
Shibli Telhami: To je opravdu zajímavá otázka, protože nejde o omezení moci. Má mimořádnou moc, pokud ji chce použít. Izrael je zcela závislý na USA. Válka, i když jen v Gaze, ukázala, jak je Izrael na USA závislý. Potřebovali okamžité doplnění zásob. Když Írán začal odpalovat rakety, USA byly na místě, aby je zachytily. Potřebovali ochranu v OSN, zejména když mnoho mezinárodních organizací zjistilo, že dochází k genocidě, USA Izrael chránily. To je vlastně to, co prezident údajně řekl premiérovi: „Bez mé pomoci bys byl ve vězení.“ Není tedy pochyb o tom, že skutečnou otázkou je, proč prezident Spojených států nevyužívá svou moc, a ne, zda USA moc mají. USA mají moc nepochybně. To je velká otázka. Mnoho republikánů si tuto otázku klade.
Moderátor: Dobře, ale Trump Netanjahuovi řekl, aby přestal. A zajímalo by mě, jestli si myslíte, že Netanjahu to skutečně poslouchá.
Shibli Telhami: Ano, myslím, že do určité míry musí poslouchat. V tuto chvíli osobně nevíme, jaké jsou přesně Trumpovy úvahy, ale není o tom pochyb. Víme, že v minulosti, zejména na konci dvanáctidenní války před rokem, když prezident řekl: „Přestaň s tím“, Netanjahu s tím přestal. Trump je velmi vrtkavý, a to Netanjahua opravdu znepokojuje, protože pokud prezidentovi skutečně řekne ne, prezident je stále v pozici, kdy mu může ublížit. Nicméně prezident zjevně věnuje velkou pozornost mnoha spojencům v Kongresu, kteří stále podporují Izrael, a sponzorům, kteří Izrael velmi podporují. Veřejné mínění je nyní smíšené. Mezi republikány stále existuje velká podpora Izraele, ale na celostátní úrovni podpora Izraele výrazně poklesla do té míry, že prezident má v tuto chvíli mimořádný manévrovací prostor, pokud skutečně využije svůj vliv k tomu, aby donutil izraelského premiéra zastavit rozšiřování této války v Libanonu.
Moderátor: Fascinující informace. Profesore Tolami, opravdu vám moc děkuji.
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