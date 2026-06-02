Trump „křičel a nadával Netanjahuovi kvůli hrozbě obnovení bombardování Bejrútu“
2. 6. 2026
K rozhněvanému telefonátu došlo poté, co Írán oznámil, že pozastaví jednání
Podle jedné zprávy Donald Trump rozzlobeně konfrontoval Benjamina Netanjahua kvůli izraelským hrozbám obnovit letecké údery na jižní předměstí Bejrútu.
„Co to kurva děláš?“ křičel americký prezident na izraelského premiéra během pondělního telefonátu, uvádí Axios, americký web, který často publikuje zprávy o rozhovorech na vysoké úrovni mezi těmito dvěma lídry.
Zpráva, která byla v izraelských médiích zpochybněna, citovala amerického úředníka, který shrnul Trumpovy poznámky adresované Netanjahuovi: „Jsi sakra blázen. Kdyby nebylo mě, byl bys ve vězení. Zachraňuju ti prdel. Teď tě všichni nenávidí. Kvůli tomu všichni nenávidí Izrael.“
Telefonát přišel poté, co Netanjahu nařídil izraelské armádě obnovit bombardování jižní oblasti Dahiya v Bejrútu s cílem zasáhnout Hizballáh, milici podporovanou Íránem, která podnikla útoky dronů na Izrael. Izraelské obranné síly vyzvaly libanonské civilisty k evakuaci oblastí jižního Bejrútu, což vedlo k útěku tisíců lidí.
Írán v úterý oznámil, že pozastaví mírová jednání s USA kvůli pokračující izraelské kampani v jižním Libanonu. Teherán trval na tom, že by se na Libanon měla vztahovat dohoda o příměří, která má usnadnit jednání o otevření Hormuzského průlivu a zrušení americké blokády íránských přístavů.
Telefonát mezi Trumpem a Netanjahuem následoval bezprostředně po tomto oznámení, které by fakticky zmrazilo jednání jen několik dní poté, co Trump prohlásil, že vyjednavači dosáhli předběžné dohody, o jejímž podpisu uvažuje.
Channel 12, významná nezávislá izraelská zpravodajská síť, zpochybnila podrobnosti hovoru. Amit Segal, hlavní politický analytik sítě, uvedl, že Trump Netanjahua osobně nenapadl a že se oba dohodli, že se zdrží útoků na předměstí Bejrútu, pokud Hizballáh zastaví své útoky na Izrael.
Trump a Netanjahu měli v minulosti napjaté vztahy, ačkoli Izrael zůstal hlavním spojencem USA v regionu a oba lídři v únoru na Netanjahuovo naléhání společně zahájili útoky proti Íránu.
Trump loni veřejně zuřil, že Írán a Izrael „nevědí, co kurva dělají“, během 12denní výměny úderů zahrnující leteckou sílu, rakety a drony.
Poté, co Netanjahu poblahopřál Joe Bidenovi k vítězství ve volbách v roce 2020, které Trump zpochybnil, řekl o Netanjahuovi: „Seru na něj.“
Trump čelí tlaku z různých částí Republikánské strany. Proizraelští spojenci volají po tom, aby USA v konfliktu s Íránem zašly ještě dál, zatímco jiní usilují o rychlé ukončení války, aby zmírnili ekonomické škody před listopadovými americkými volbami do Kongresu.
Mark Levin, vlivný proizraelský moderátor talk show, který hovoří s Trumpem, napsal, že „íránský režim z tohoto úniku informací vytěží, protože nás bude vnímat jako slabé a zoufale toužící po dohodě – dokonce ochotné bránit Hizballáh“.
Netanjahu je rovněž pod politickým tlakem. Izraelský parlament tento týden v prvním čtení podpořil návrh zákona o rozpuštění Knesetu a vypsání předčasných voleb a jeho soudní proces kvůli korupci má pokračovat po opakovaných odkladech způsobených bezpečnostní situací v Izraeli.
Zdroj v angličtině ZDE
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