Ruská armáda na Ukrajině již druhý měsíc po sobě ztrácí území
3. 6. 2026
"Ukrajinské síly zatím z velké části zastavily ruskou ofenzívu pro jaro a léto 2026," uvádí americký Institut pro studium války (ISW). Rusko ztrácí kontrolu nad ukrajinskými územími v důsledku prudkého nárůstu počtu útoků na pozice Ozbrojených sil Ukrajiny, uvádí projekt OSINT DeepState.
Podle nich ruské ozbrojené síly v květnu provedly více než 7 000 útoků, což je o 37,5 % více než v předchozím měsíci. Ministerstvo obrany Ukrajiny také uvedlo, že v květnu došlo na frontě k 7 008 bojovým střetům proti 5 085 v dubnu. Podle výpočtů DeepState v květnu ruské ozbrojené síly obsadily pouze 14 čtverečních kilometrů ukrajinského území. Současně analytici poznamenávají, že "toto je první měsíc v posledních letech [od října 2023], kdy se nárůst okupovaného území... stal záporným." Mapa DeepState "z bezpečnostních důvodů" zobrazuje postup Ozbrojených sil Ukrajiny s prodlevami, vysvětlil projekt.
Podle ISW od prosince 2025 do května 2026 ruské síly postoupily na Ukrajině pouze o 40,64 čtverečních kilometrů, zatímco ve stejném období 2024–2025 bylo tempo postupu 515,84 čtverečních kilometrů.
Jak uvádí DeepState, takový rozdíl mezi počtem útoků a okupovanými oblastmi vysvětluje fakt, že ruské velení masivně přešlo na útoky ultramalých skupin (1–2 osoby) nebo jednotlivců, kteří kvůli rychlému zničení ukrajinskými drony nemohou získat oporu na pozicích.
Pomalý postup ruských jednotek je způsoben významnými změnami na bojišti, včetně pozemních protiútoků Ozbrojených sil Ukrajiny, zesílených ukrajinských úderů na střední vzdálenosti, blokování terminálů Starlink pro ruské ozbrojené síly v únoru 2026, stejně jako omezením činnosti služby Telegram na frontě ze strany Kremlu.
Zdroj v angličtině: ZDE
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