Nikaragua: Domorodý lídr Rivera zemřel ve vazbě
3. 6. 2026
Domorodý lídr a aktivista Brooklyn Rivera zemřel na zdravotní komplikace po téměř třech letech ve vazbě, uvedlo v neděli ministerstvo zdravotnictví země.
Minulý týden nikaragujská vláda potvrdila, že je zadržen od roku 2023. Zástupci OSN, americká vláda a Riverova rodina požadovaly důkaz, že je stále naživu.
"S politováním potvrzujeme, že bohužel zemřel," uvedlo ministerstvo zdravotnictví v prohlášení pro státní média.
Úřady uvedly, že "fyzické a neurologické zhoršení" vůdce bylo "důsledkem bakteriální infekce způsobené virem COVID-19," a dodaly, že lékaři vynaložili "obrovské" úsilí, aby Riverovi zachránili život.
Ve středu vláda zveřejnila snímky Rivery připojeného k ventilátoru, čímž uznala, že jeho situace je kritická.
Sedmdesátdesátiletý muž byl uznávaným vůdcem lidu Miskitů a bývalým poslancem nikaragujského kongresu. V roce 2023 byl zatčen levicovou autoritářskou vládou prezidenta Daniela Ortegy na základě nezveřejněných obvinění.
Podle zpráv z roku 2024 vláda sdělila Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva, že Riverovi byla zrušena parlamentní imunita. Úřady se údajně připravovaly vyšetřovat závažné trestné činy, včetně velezrady.
Riverova vyhnaná dcera Tininiska Rivera uvedla, že chce, aby vláda předala tělo jejího otce, aby mohlo být pohřbeno podle miskitských tradic. Také odmítla tvrzení vlády, že rodinní příslušníci byli s Riverou, když zemřel.
Aktivisté odsuzují Riverovu smrt
Lidskoprávní aktivisté a skupiny po celém světě odsoudili Riverovu smrt.
"Vzali ho živého a poté, co odmítli říct jeho rodině, právníkovi, světu cokoli o jeho osudu, ho pak nazývají bratrem," řekl Reed Brody, americký právník na lidská práva a člen skupiny expertů OSN na Nikaraguu. Brody se odvolal na dřívější prohlášení, kde Ortegova vláda nazvala Riveru "bratrem" a řekla, že se za něj modlí.
"Neomluvitelný cynismus ze strany vlády, aby to vypadalo, že se mu snaží pomoci," řekl Brody.
Manuel Orozco, ředitel Inter-American Dialogue, uvedl, že Riverova smrt byla důsledkem "úplného zanedbání". "Jeho smrt ilustruje rozsah represe," řekl.
Argentinské Interamerické centrum pro právní pomoc v oblasti lidských práv také odsoudilo Riverovu smrt ve svém příspěvku na X a požadovalo, aby ti, kdo jsou vinni, "byli pohnáni k trestní odpovědnosti".
Albert R. Ramdin, generální tajemník Organizace amerických států, uvedl, že je "hluboce znepokojen" zprávami o Riverově smrti.
"Jeho smrt vyžaduje okamžité, nezávislé a transparentní vyšetřování," napsal Ramdin v neděli na X. "Práva na život, osobní integritu a řádný proces musí být zaručena."
Zdroj v angličtině: ZDE
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