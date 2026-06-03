Bělorusko se stalo jedním z pilířů ruské válečné ekonomiky
3. 6. 2026
Po přechodu ruské války proti Ukrajině do zdlouhavé fáze začaly běloruské podniky aktivně dodávat ruskému vojenskoprůmyslovému komplexu komponenty a vybavení. Bělorusko zejména vyrábí mikročipy, elektroniku, optické naváděcí systémy, dělostřeleckou munici a těžké nákladní vozy pro přepravu ruských balistických raket.
Kromě toho Minsk poskytuje Moskvě výcvikové prostory pro ruskou armádu, pořádá společná cvičení a přijímá zraněné vojáky k ošetření.
Podle běloruské opoziční organizace BELPOL se více než 500 běloruských podniků zabývá výrobou zbraní a munice, opravami vojenské techniky a logistickou podporou ruské armády.
Šéf BELPOLu, Volodymyr Žigar, řekl AP, že režim Alexandra Lukašenka je "velmi vážně zapojen do války" a pomáhá Rusku "všemi možnými způsoby".
Současně se Ukrajina obává, že Rusko může využít Bělorusko nejen jako týlovou základnu, ale také jako potenciální odrazový můstek pro nové útočné operace. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že Kreml se snaží vtáhnout Minsk hlouběji do války a může připravit nové agresivní akce z běloruského území.
Zdroj v angličtině: ZDE
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