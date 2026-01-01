„Je nepřijatelné“, aby Grónsko nebylo pod kontrolou USA, říká Trump
15. 1. 2026
Komentář amerického prezidenta přišel několik hodin před důležitými jednáními mezi Dánskem, Grónskem a USA
Donald Trump prohlásil, že by bylo „nepřijatelné“, aby Grónsko bylo „v rukou“ jakékoli jiné země než USA, a zopakoval tak svou žádost o převzetí tohoto arktického ostrova, který je poloautonomním územím Dánska, několik hodin před důležitými jednáními o jeho budoucnosti.
„USA potřebují Grónsko z důvodu národní bezpečnosti. NATO by nám mělo pomoci ho získat,“ uvedl americký prezident na sociálních sítích. Aliance „se stane mnohem silnější a efektivnější“, pokud bude území pod kontrolou USA, uvedl.
„Je to zásadní pro Zlatou kopuli, kterou budujeme,“ řekl s odkazem na navrhovaný systém protiraketové obrany.
Trumpova prohlášení přišla v době, kdy se dánský a grónský ministr zahraničí připravovali na setkání s americkým viceprezidentem JD Vancem a ministrem zahraničí Marcem Rubiem ve Washingtonu, aby diskutovali o území uprostřed rostoucího napětí po týdnech tlaku ze strany USA.
Americký prezident poprvé nadhodil myšlenku převzetí Grónska Spojenými státy v roce 2019, během svého prvního funkčního období, ale od svého návratu do Bílého domu loni výrazně zesílil svou rétoriku a prohlásil, že USA si ho „tak či onak“ vezmou.
Trump šokoval EU a NATO tím, že odmítl vyloučit použití vojenské síly k obsazení strategicky umístěného ostrova bohatého na nerostné suroviny, který je chráněn mnoha opatřeními těchto dvou organizací, protože Dánsko je členem obou.
Dánský ministr zahraničí Lars Løkke Rasmussen a jeho grónská kolegyně Vivian Motzfeldtová původně usilovali o jednání s Rubiem, ale schůzka se uskuteční ve Washingtonu poté, co Vance požádal o účast a poté o pořádání jednání.
Grónsko a Dánsko opakovaně prohlásily, že území není na prodej, že USA vyvíjejí „nepřijatelný tlak“ na dlouholetého spojence a že bilaterální dohoda z roku 1951 již USA umožňuje masivně rozšířit svou vojenskou přítomnost na ostrově.
Několik lídrů EU podpořilo Dánsko a přislíbilo svou podporu jeho územní celistvosti a právu na sebeurčení. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve středu uvedla, že ostrov „patří jeho obyvatelům“.
„Pro mě je důležité, aby Gróňané věděli, a to nejen slovy, ale i činy, že respektujeme jejich přání a zájmy a že se na nás mohou spolehnout,“ řekla v Bruselu.
Francouzský prezident Emmanuel Macron rovněž uvedl, že pokud by „byla ohrožena suverenita členského státu EU a spojence, mělo by to bezprecedentní dopady“. Francie bude „jednat v plné solidaritě s Dánskem a jeho suverenitou“, dodal.
Rasmussen a Motzfeldt se mají setkat s Vancem a Rubiem kolem 10:30 místního času (15:30 GMT) a budou se snažit krizi uklidnit a najít diplomatickou cestu, jak uspokojit požadavky USA na větší kontrolu, uvedli analytici.
„Konečným cílem je najít nějakou formu dohody nebo uzavřít dohodu, která by tuto potřebu uspokojila, nebo alespoň dostatečně uklidnila rétoriku Donalda Trumpa,“ řekl agentuře Reuters Andreas Østhagen z institutu Fridtjof Nansen se sídlem v Oslu.
Noa Redington, bývalá poradkyně předchozích dánských premiérů, uvedla, že v Dánsku a Grónsku panují velké obavy, že Motzfeldt a Rasmussen by mohli být poníženi stejným způsobem jako ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyy loni v únoru.
Penny Naas z German Marshall Fund of the United States, washingtonského think tanku, uvedla, že pokud USA budou pokračovat v postoji „musíme mít Grónsko za každou cenu“, mohlo by to být velmi krátké setkání, ale „malá nuance“ by to mohla zcela změnit.
Dánský ministr obrany Troels Lund Poulsen se snažil zmírnit obavy USA a agentuře Agence France-Presse sdělil, že Dánsko posiluje svou vojenskou přítomnost v Grónsku a vede jednání se spojenci o „posílení přítomnosti NATO v Arktidě“.
Grónský premiér Jens-Frederik Nielsen na společné tiskové konferenci se svou dánskou protějškou Mette Frederiksenovou v úterý prohlásil, že „volíme Dánsko“ a že ostrov nebude vlastnit ani spravovat Washington.
„Pokud si musíme vybrat mezi USA a Dánskem tady a teď, volíme Dánsko, NATO a EU,“ řekl Nielsen a dodal, že „cílem a přáním ostrova je mírový dialog se zaměřením na spolupráci“.
Frederiksenová uvedla, že pro Dánsko nebylo snadné „postavit se zcela nepřijatelnému tlaku ze strany našeho nejbližšího spojence“, ale faktem je, že „hranice nelze měnit silou a malé země by se neměly bát velkých zemí“.
Trump řekl, že „pokud to neuděláme snadným způsobem, uděláme to těžkým způsobem“, a trval na tom, že vlastnictví USA „je psychologicky nezbytné pro úspěch“ a „dává vám věci a prvky, které nelze získat pouhým podpisem dokumentu“.
Průzkum Reuters/Ipsos ve středu zjistil, že pouze 17 % Američanů schvaluje Trumpovy snahy o získání Grónska a že podstatná většina demokratů i republikánů je proti použití vojenské síly k anexi ostrova.
Asi 47 % respondentů průzkumu nesouhlasilo s úsilím USA o získání tohoto území, zatímco 35 % uvedlo, že si nejsou jisti. Pouze 4 %, včetně pouhého jednoho z deseti republikánů a téměř žádného demokratu, uvedlo, že použití vojenské síly by bylo „dobrým nápadem“.
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse