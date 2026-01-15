Mezitím v Absurdistánu 251: Vše při starém
15. 1. 2026 / Tomasz Oryński
Podívejte se sem, je to z webových stránek strany Donalda Tuska: 100 úkolů, které slíbili realizovat během prvních 100 dnů své vlády. Jsme více než 750 dní v jejich vládě a ani třetina z nich není označena jako splněná. A to jsou ty, které bylo snadné realizovat. Snížení sazby DPH pro kosmetický průmysl vyžaduje pouze podpis a nebude stát moc peněz, ale vyřešení dlouho opomíjené otázky pečovatelů na plný úvazek pro osoby se zdravotním postižením, to je úplně jiná věc.
Donald Tusk byl zřejmě během prvního roku svého působení u moci docela v klidu a doufal, že po odstranění Andrzeje Dudy z prezidentského paláce bude moci vládnout s vlastním prezidentem. Jak již víme, věci se nevyvinuly podle jeho představ a Nawrocki je ještě horší, pokud jde o využívání svého práva veta, a Tuskovo vedení nemá dostatečnou většinu, aby je přehlasovalo, takže se zdá, že nás čeká dlouhodobá patová situace.
A buďme upřímní, když „100 konkrétních opatření za prvních 100 dní“ jsou „snadné“ otázky, zdá se, že neexistuje šance vyřešit žádné z těch, které vyvolaly pobouření v národě, který Tuska vynesl k moci: práva žen, práva LGBT, reforma zdravotního systému, konec nelidského zacházení s uprchlíky na běloruské hranici... Ve skutečnosti jsme byli svědky podivného obratu – Donald Tusk a jeho vláda změnili svůj názor o 180 stupňů hned po nástupu k moci a nyní se pyšní tvrdým postojem k migraci: v roce 2025 bylo deportováno téměř dvakrát více lidí než v roce předchozím – a to samozřejmě nezahrnuje nelegální vyhošťování v lesích poblíž Białowieży, kde – podle aktivistů – máme verzi ICE za cenu Tesca: maskovaní vojáci unášejí, týrají a napadají migranty. Podle Piotra Czabana, místního nezávislého novináře, který se zabývá uprchlickou krizí, se mainstreamová média podílejí na utajování – portál Onet například odmítl zveřejnit záznam, na kterém voják střílí zblízka (gumovými projektily) na neozbrojeného, neagresivního muže a poté mu rozbije obličej pažbou své zbraně.
Mezitím se ukázalo, že strana PiS najednou miluje status uprchlíka. Tedy pokud ho může využít. Zbigniew Ziobro, bývalý ministr spravedlnosti, který již nějakou dobu žije v Maďarsku, odkud všechny ujišťoval, že nebude následovat svého bývalého zástupce, který tam požádal o politický azyl, protože on není zbabělec, tam požádal o politický azyl. Podle jeho nového prohlášení však nejde o zbabělost. Rozhodl se přijmout Orbánovu nabídku politického azylu, aby mohl pokračovat ve svém hrdinském boji proti „stalinskému režimu“ Donalda Tuska z dálky, kde ho nelze umlčet (ano, toto bylo mezi nesmysly, které napsal na nacisticko-pedofilním webu dříve známém jako Twitter).
Pokud mají polská pravice a hnutí MAGA v USA něco společného (kromě toho, že obě strany chválí vraždu Renee Goodové, jako největší psychopatický fanoušek Donalda Trumpa a kamarád Tommyho Robinsona, Dominik Tarczyński zde), pak je to to, že určitě četli Orwella. A poučili se z něj. „Strana vám řekla, abyste odmítli důkazy svých očí a uší. Byl to jejich poslední a nejdůležitější příkaz“ se zdá být jejich novým pravidlem.
Stejně jako v citovaném prohlášení Ziobra, kde ten nejenže bezostyšně lže, ale také zcela opomíjí skutečnost, že když byl ministrem spravedlnosti, dělal vše, z čeho obviňuje vládu Donalda Tuska, a ještě něco navíc (koneckonců je stíhán za 26 trestných činů, z nichž ne všechny se týkají zpronevěry peněz, ale také zneužití moci).
Podobně Mateusz Morawiecki má tu drzost nahrávat videa, ve kterých se staví na stranu protestujících zemědělců, a kritizuje Donalda Tuska za to, že povolil obchodní dohodu s Mercosurem, přičemž zcela ignoruje skutečnost, že to byla právě jeho vláda, která se na vyjednávání této dohody podílela.
Zdá se, že nahrávání videí na TikTok je jediné, co zbývá nejen politikům v opozici, ale i některým členům koaliční vlády. Říkal jsem vám, že se vlastně nic nemění? Před rokem se Agnieszka Dziemianowicz-Bąk chlubila svým největším úspěchem: zajištěním toho, že Štědrý den se stal státním svátkem. Uplynul rok a ona stále mluví o tom samém...
Proč? Protože kdykoli Lewica – část levice, která stále zůstává v vládní koalici – chce udělat něco dobrého, jako je zajištění ochrany pracovníků prostřednictvím ochrany whistleblowerů nebo poskytnutí nástrojů inspekci práce k prosazování pracovního práva, Donald Tusk to zamítne.
Svátky na Štědrý den jsou jen drobkem, který jim hází, aby se mohli chlubit svou mocí a vysmívat se svým přímým konkurentům, sociálnědemokratické straně Razem, která se rozhodla přejít do opozice, a nazývat je „stranou na kanapi“, která jen sedí a kritizuje, ale není schopna jednat. A ani ho to nestojí tolik, protože výměnou za tento jeden svátek zákon stanovil tři neděle v prosinci jako pracovní pro maloobchod, zatímco obvykle mohou být obchody otevřené pouze dvě neděle v měsíci.
Nedávno Donald Tusk jednoduše zamítl návrh zákona Lewicy o inspekci práce, jehož cílem bylo řešit problém falešného samostatného výdělečného podnikání (zaměstnavatelé v Polsku pravidelně nutí své zaměstnance, aby se stali samostatnými subdodavateli, aby se vyhnuli dodržování jejich práv, zatímco lépe placení pracovníci, jako jsou programátoři a IT specialisté, to dělají z vlastní vůle jako metodu „daňové optimalizace“).
Tento jev se prudce rozšířil od roku 2008, kdy Donald Tusk – který byl tehdy také u moci – „dočasně uvolnil“ pracovní právo, aby pomohl ekonomice během úvěrové krize, a Polsko je v současné době jedním z nejhorších porušovatelů v této oblasti v EU – natolik, že jednou z podmínek pro uvolnění peněz z fondů na oživení ekonomiky bylo, aby Polsko tento problém vyřešilo. Zdá se však, že pro Donalda Tuska nejsou práva polských pracovníků ani očekávání jeho koaličního partnera tak důležité jako potenciální nutnost hledat po příštích volbách nového koaličního partnera. A radikální pravice je velmi silně proti „nadměrné regulaci trhu práce“.
Za těchto okolností lze argumentovat, že jen několik poslanců strany Razem má větší vliv než Lewica, která je součástí vládní koalice, protože nejsou vázáni koaliční dohodou, mohou volně kritizovat a daří se jim upoutat pozornost na některé problémy natolik, že je již nelze ignorovat. I když se jedná o drobnosti – jako prodej alkoholu v parlamentní kantýně nebo nedostatečná kontrola cestovních výdajů poslanců, která vede k tomu, že poslanci ze všech stran kromě Razem žádají o proplacení absurdních částek za benzín – obě otázky se konečně řeší poté, co je Razem měsíce kritizoval.
Vzhledem k takovéto neschopnosti vlády jednat v jakékoli věci, v níž jsme doufali, že bude jednat, není divu, že stále více lidí je politikou zklamáno. Slogan propagovaný radikální pravicí po mnoho let „PiS, PO – Jedno zło (PiS, PO – stejné zlo)” se jeví jako stále pravdivější. To samozřejmě přináší více voličů pro radikální pravici a – v mnohem menším měřítku – pro Razem, ale většina lidí se prostě přestává angažovat.
Radikální pravice má však silného spojence na východě. Ruská propaganda se šíří stále více a nejen postoj k Ukrajincům se stává stále nepřátelštějším, ale také vznikají protievropské nálady. V poslední době byl TikTok zaplaven klipy generovanými umělou inteligencí, ve kterých mladé ženy, polské patriotky, s velkým přesvědčením hovoří o tom, jak se Polsko musí konečně osvobodit od EU. To bylo samozřejmě velmi rychle odhaleno, ale kdo ví, kolika dalšími subtilnějšími způsoby ruská propaganda otravuje polské mysli?
Vzhledem k tomu, že vládní strana má v oblasti online informačních mechanismů nejméně 20 let zpoždění (jak ukazuje tento široce zesměšňovaný obrázek Tuska doprovázený sloganem „hledáte novoroční předsevzetí? Sledujte profily naší strany na sociálních sítích!“) a chronický nedostatek finančních prostředků na vědu a moderní technologie (před několika měsíci jsme zažili obrovský skandál, když vyšlo najevo, že 32metrový radioteleskop univerzity Mikołaje Kopernika poblíž Toruně, největší v Polsku, nedostal potřebné finanční prostředky na provoz na příští tři roky) nekreslí příliš optimistický obraz.
Zdá se, že stejně jako ve všem ostatním si vláda myslí, že nedostatek chleba lze nahradit cirkusem – zatímco astronomové prosili o peníze potřebné k záchraně některých z největších evropských výzkumných programů před kolapsem, vláda utratila miliony na vyslání Sławosze Uznańského-Wiśniewského do vesmíru s ESA na misi , což vyvolalo širokou kritiku a spekulace, zda to bylo možné díky tomu, že jeho manželka (údajně díky penězům svého otce) je poslankyní za stranu Donalda Tuska...
I když samozřejmě nemohu potvrdit ani vyvrátit pověsti, že se stala jednou z nejmladších poslankyň díky štědrému daru od svého multimilionářského otce, myslím, že stojí za to to zmínit, protože to docela zapadá do řady dalších obvinění z protekce, kterým Koalicja Obywatelska musí pravidelně čelit – a většina z nich se zdá být opodstatněná. Zdá se, že i zde, kde nám byla slíbena změna, je jediná změna, kterou jsme dostali, osobní: jsou to jen jiní lidé, kteří dělají to samé, za co předtím kritizovali předchozí vládu.
Ale jsou tu i některé nové věci. Před několika dny se prezident Karol Nawrocki zúčastnil každoroční pouti fotbalových chuligánů do svatyně Jasna Góra. Během této akce, která byla po mnoho let známá pobuřujícími projevy rasistických a nenávistných zpráv na jednom z nejvýznamnějších míst křesťanského kultu v Polsku, měl Nawrocki přátelské setkání s Tomaszem P. (příjmení je chráněno polským trestním zákonem), který se v současné době odvolává proti rozsudku 6 let vězení za vedení zločinecké organizace a propagování nacistické ideologie.
Domnívám se, že náš prezident ho zná z jedné z takzvaných „ustawek“, pravidelných bitev mezi fotbalovými chuligány podporujícími různé kluby, při nichž se používají nejen pěsti, ale také hole, mačety a jiné zbraně s ostřím – často končí těžkými zraněními nebo někdy dokonce smrtí. Tomasz P. je obviněn z organizování takových akcí.
V době, kdy píšu tyto řádky, je Nawrocki na oficiální návštěvě v Londýně, kde se krátce setkal s Keirem Starmerem. Někteří polští novináři v Londýně ho chválí za to, že si našel téměř 90 minut na neformální setkání se zástupci polské diaspory, ale pravdou je, že program jeho návštěvy není zrovna nabitý událostmi. Pravdou je, že zahraniční politici si jsou také vědomi patové situace v polské politice a nemají zrovna zájem hovořit s politikem, jehož jedinou skutečnou mocí je házet klacky pod nohy, když se Tusk snaží něco udělat – a jak jsme již řekli, není to tak, že by se Tusk příliš snažil.
Osobně nejsem příliš optimistický. Tusk udělal chybu, když vsadil vše na svého kandidáta v prezidentských volbách, a pak to spektakulárně zkazil. S Nawrockim v paláci není žádná cesta ven. V tak těžkých časech, jako jsou ty dnešní, bychom měli být schopni jednat, a to odvážně. Ale v dohledné době není naděje, že by se tak stalo: Polsko je politicky v patové situaci, zatímco ruská propaganda kousá bojovníky do kotníků. A radikální pravice jen čeká, až převezme moc – za pár let nám možná budou chybět staré dobré, klidné časy odpovědné vlády strany PiS.
