Británie: Tři protestující z organizace Palestine Action ukončili hladovku poté, co britská vláda splnila některé jejich požadavky
15. 1. 2026
Tři vězni spojení s organizací Palestine Action oznámili ukončení hladovky poté, co britská vláda rozhodla neudělit kontrakt v hodnotě 2 miliard liber izraelské zbrojní společnosti Elbit Systems UK. Další čtyři, kteří svou protestní akci přerušili, se rozhodli v ní nepokračovat.
Rostly obavy o zdraví účastníků protestu. Ve středu by 31letá Heba Muraisi byla na 73. dni odmítání jídla, což je stejný počet dní, jaký dosáhl irský republikánský hladovkář Kieran Doherty, který přežil nejdéle z 10 mužů, kteří zemřeli při akci v roce 1981. Nejdříve zemřel jeden z irských republikánů po 46 dnech, což vyvolalo obavy o život vězňů čekajících na soud za trestné činy související s protesty organizace Palestine Action.
Mezi jejich požadavky patřilo uzavření společnosti Elbit Systems, což byl slogan používaný organizací Palestine Action v její kampani proti britským pobočkám této společnosti.
Ve středu pozdě večer organizace Prisoners for Palestine oznámila, že rozhodnutí neudělit společnosti Elbit Systems UK kontrakt, na jehož základě by každoročně vycvičila 60 000 britských vojáků, splnilo klíčový požadavek. Uvedla, že tato firma od roku 2012 získala více než 10 veřejných zakázek, a proto rozhodnutí ministerstva obrany znamenalo změnu v uvažování britských vládních činitelů.
Organizace Prisoners for Palestine také poukázala na schůzku, která se konala v pátek mezi národními vedoucími pracovníky vězeňské zdravotní péče a zástupci vězňů držících hladovku, na žádost ministerstva spravedlnosti, při které se podle ní diskutovalo o podmínkách ve věznicích a doporučeních ohledně zacházení s vězni.
Kamran Ahmed (28), který by ve středu byl na 66. dni, a Lewie Chiaramello (22), který trpí cukrovkou 1. typu a držel půst každý druhý den a byl by na 46. dni, také přestali odmítat jídlo.
Teuta Hoxha, Jon Cink, Qesser Zuhrah a Amu Gib, kteří svou stávku přerušili, také ukončují svou akci.
Organizace Prisoners for Palestine uvedla, že všichni nyní začali znovu přijímat potravu v souladu se zdravotními pokyny, což je samo o sobě nebezpečný proces, který může vést k úmrtí, pokud není prováděn správně.
22letý Umar Khalid, který v sobotu obnovil svou hladovku poté, co ji předtím přerušil, nadále odmítá jídlo.
Organizace Prisoners for Palestine uvedla, že bylo dosaženo řady vítězství: „Jen za posledních několik týdnů se 500 lidí přihlásilo k přímé akci proti genocidnímu vojensko-průmyslovému komplexu, což je více než počet lidí, kteří se zapojili do pětileté kampaně Palestine Action. Během této pětileté kampaně byly uzavřeny čtyři izraelské zbrojní továrny. Izraelská zbrojovka Elbit Systems žije ukradený čas – dočkáme se jejího definitivnímu uzavření, ne díky vládě, ale díky lidem.“
Organizace také uvedla, že Muraisiin převoz zpět do věznice HMP Bronzefield v Surrey byl přijat věznicí HMP New Hall ve Wakefieldu, kam byla loni přemístěna, stovky kilometrů od své rodiny a přátel. Její převoz byl dalším požadavkem hladovkářů.
Prisoners for Palestine uvedla, že Hoxhe byla nabídnuta schůzka s vedoucím společné jednotky pro extremismus ve věznici, která podle ní „organizuje zacházení s vězni jako s ‚teroristy‘“.
Dalším požadavkem bylo ukončení cenzury komunikace vězňů. Skupina uvedla: „Během hladovky začali někteří vězni dostávat hromadné balíčky zadržené pošty a v jednom případě obdrželi omluvu od vězeňského personálu za dopis, který byl zpožděn o šest měsíců. Po měsících čekání byly také vydány knihy na téma Gazy a feminismu.
„Hladovka našich vězňů bude připomínána jako mezník čistého vzdoru, který je pro britský stát trapný. Odhalila světu, že Británie má politické vězně ve službách cizího genocidního režimu, a přiměla stovky lidí k přímé akci v duchu vězňů.“
Gib řekl: „Nikdy jsme vládě nesvěřili své životy a nezačneme s tím ani teď. Budeme to my, kdo rozhodne, jak obětujeme své životy spravedlnosti a osvobození.“
Zdroj v angličtině ZDE
