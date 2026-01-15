Jak miliardář Ronald Lauder se zájmy v Grónsku povzbudil Trumpa k získání tohoto území
Přítel amerického prezidenta Ronald Lauder, který jako první navrhl expanzi do Arktidy, nyní uzavírá na ostrově obchody.
Jednoho dne během svého prvního funkčního období si Donald Trump zavolal svého nejvyššího poradce, aby s ním prodiskutoval nový nápad. „Trump mě zavolal do Oválné pracovny,“ řekl Guardianu John Bolton, národní bezpečnostní poradce v roce 2018. „Řekl mi, že významný podnikatel právě navrhl, aby USA koupily Grónsko.“
Byl to mimořádný návrh. A pocházel od dlouholetého přítele prezidenta, který později získal obchodní zájmy na dánském území.
Bolton se dozvěděl, že tím podnikatelem byl Ronald Lauder. Dědic kosmetického impéria – globální kosmetické značky Estée Lauder – znal Trumpa, svého bohatého newyorského kolegu, více než 60 let.
Bolton řekl, že o návrhu týkajícího se Grónska diskutoval s Lauderem. Po zásahu miliardáře začalo tým Bílého domu zkoumat způsoby, jak zvýšit vliv USA na rozsáhlém arktickém území kontrolovaném Dánskem.
Trumpovo obnovené úsilí o realizaci Lauderova nápadu během jeho druhého funkčního období je typickým příkladem toho, jak prezident jedná, řekl Bolton. „Útržky informací, které slyší od přátel, bere jako pravdu a jeho názor nelze změnit.“
Návrh zřejmě podnítil Trumpovy imperialistické ambice: po osmi letech uvažuje nejen o koupi Grónska, ale možná i o jeho násilném dobytí.
Stejně jako u mnoha lidí z prezidentova okolí se i Lauderovy politické návrhy zdají být propojeny s jeho obchodními zájmy. Zatímco Trump stupňuje své hrozby, že Grónsko zabere, Lauder tam získal obchodní podíly. Lauder je také členem konsorcia, jehož touha získat přístup k ukrajinským nerostným surovinám zřejmě podnítila Trumpa k tomu, aby požadoval podíl na zdrojích této válkou zmítané země.
Lauder uvedl, že se s Trumpem seznámil v 60. letech, kdy spolu navštěvovali stejnou prestižní obchodní školu. Poté, co pracoval v rodinném kosmetickém podniku, sloužil Lauder pod Ronaldem Reaganem v Pentagonu, poté jako velvyslanec v Rakousku, než se v roce 1989 neúspěšně ucházel o post starosty New Yorku.
Když Trump v roce 2016 vyhrál prezidentské volby, Lauder daroval 100 000 dolarů výboru pro financování kampaně Trump Victory. Když byla v roce 2018 zpochybněna Trumpova duševní způsobilost, Lauder ho označil za „muže s neuvěřitelným přehledem a inteligencí“.
Ve stejném roce Lauder řekl, že pomáhá Trumpovi s „některými z nejkomplexnějších diplomatických výzev, jaké si lze představit“. Zdá se, že to zahrnovalo i šíření myšlenky expanze do Arktidy. Následující rok Wall Street Journal odhalil Trumpův zájem o Grónsko. Dánští vládci vyjádřili pobouření. Trump reagoval tweetem s obrázkem zlaté Trump Tower tyčící se nad vesnicí a popiskem: „Slibuji, že to Grónsku neudělám!“
Trumpova posedlost Grónskem přetrvávala, stejně jako Lauderova. Loni v únoru, krátce po Trumpově návratu do Bílého domu, se Lauder postavil na jeho obranu, když prezident veřejně uvažoval o vojenském převzetí největšího ostrova světa.
„Trumpův koncept Grónska nikdy nebyl absurdní – byl strategický,“ napsal Lauder v New York Post. Pokračoval: „Pod ledem a skalami se skrývá poklad vzácných zemin, které jsou nezbytné pro umělou inteligenci, pokročilé zbraně a moderní technologie. S ústupem ledu se objevují nové námořní trasy, které mění globální obchod a bezpečnost.“
Lauder argumentoval, že s Grónskem v „epicentru soupeření velmocí“ by USA měly usilovat o „strategické partnerství“. Dodal: „Již roky úzce spolupracuji s grónskými podnikateli a vládními představiteli na rozvoji strategických investic v této oblasti.“
Od té doby, co Lauder v roce 2018 upoutal Trumpovu pozornost na Grónsko, jak poprvé informovali američtí novináři Peter Baker a Susan Glasser ve své knize The Divider, zdá se, že kosmetický miliardář investoval do arktického území spoustu svých vlastních peněz.
Dánské obchodní rejstříky ukazují, že společnost s adresou v New Yorku a neznámými majiteli v posledních měsících nakoupila podíly v Grónsku.
Jedním z jejích podniků je export „luxusní“ pramenité vody z ostrova v Baffinově zálivu. Když v prosinci dánský deník informoval, že Lauder je jedním z investorů, citoval grónského podnikatele zapojeného do tohoto projektu. „Lauder a jeho kolegové z investorské skupiny velmi dobře rozumějí luxusnímu trhu a mají k němu přístup,“ řekl.
Tato skupina investorů údajně také usiluje o výrobu hydroelektrické energie z největšího grónského jezera pro hliníkárnu.
Není jasné, jaký vliv by mělo převzetí Grónska Spojenými státy – invazí, nákupem nebo přesvědčováním – na Laudrovy obchodní zájmy v této oblasti.
Po Trumpových komentářích – v návaznosti na vyslání vojsk k zajetí vládce Venezuely – že USA Grónsko „velmi nutně potřebují“, dánský premiér varoval, že vojenská akce jednoho člena NATO proti jinému by znamenala rozpad aliance.
Trump se zdá být nehnutý. „S Grónskem něco uděláme,“ řekl minulý týden, „buď příjemným způsobem, nebo tím obtížnějším.“ Po středečním setkání v Bílém domě dánský ministr zahraničí Lars Løkke Rasmussen řekl: „Nepodařilo se nám změnit americký postoj. Je jasné, že prezident má přání dobýt Grónsko.“
Lauderovo zjevné zapojení do formování politiky USA přispívá k rostoucím otázkám ohledně střetu zájmů během Trumpova druhého funkčního období a zjevného obohacování osob blízkých prezidentovi. Trumpovi dva starší synové, Don Jr. a Eric, se účastní globální kampaně za účelem vydělávání peněz od Vietnamu po Gibraltar.
Trvají na tom, že mezi jejich obchodními aktivitami a postavením jejich otce jako nejmocnějšího muže na světě existuje „obrovská zeď“. Trumpův mluvčí řekl: „Ani prezident, ani jeho rodina se nikdy nezapletli do střetu zájmů a nikdy se do něj nezapletou.“ Zahraniční vládci však usnadnili obohacování první rodiny, přičemž si někdy zřejmě zajistili prezidentovu přízeň.
Lauder se však na čas zdál být v rozporu se svým starým přítelem.
V roce 2022, když již nebyl ve funkci, Trump hostil ve svém klubu Mar-a-Lago krajně pravicového agitátora Nicka Fuentese. Lauder, který stojí v čele Světového židovského kongresu, se připojil k odsuzujícím hlasům. „Nick Fuentes je prostě a jednoduše virulentní antisemita a popírač holocaustu,“ řekl. „Je nemyslitelné, že by se s ním někdo stýkal.“
Jakmile však Trump znovu získal Bílý dům, Lauder obnovil finanční podporu. V březnu 2025 daroval 5 milionů dolarů společnosti Maga Inc, která se zabývá sbírkou finančních prostředků pro Trumpovo hnutí. Následující měsíc byl Lauder údajně mezi hosty exkluzivní večeře při svíčkách s prezidentem. Vstupenky stály 1 milion dolarů a byly splatné společnosti Maga Inc.
V té době se zdálo, že Lauderovy obchodní zájmy se opět překrývají s politikou Trumpovy administrativy.
V listopadu 2023 unikl dopis, který zaslal šéf těžební společnosti TechMet ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému a v němž jmenoval Laudera jako člena konsorcia, které doufalo v těžbu lithia v této válkou zmítané zemi.
Lauder tehdy uvedl, že s Trumpem osobně o ukrajinských nerostných surovinách nejednal, ale „tuto otázku již mnoho let až do současnosti nadnesl zainteresovaným stranám v USA a na Ukrajině“ . Přední republikáni se připojili ke kampani za získání kontroly USA nad obrovskými zdroji Ukrajiny. Trump se stal jejím nejhlasitějším zastáncem.
Několik týdnů po Lauderových darech hnutí Maga Inc podepsaly Washington a Kyjev dohodu o společném těžbě ukrajinských nerostných surovin. To do jisté míry pomohlo zachovat Trumpovu podporu Ukrajině po jeho televizním výpadu proti Zelenskému v Oválné pracovně za to, co považoval za nedostatečnou vděčnost za podporu USA.
Ložisko lithia bylo prvním, které bylo v rámci dohody o nerostných surovinách nabídnuto k prodeji. Tento měsíc ho údajně získalo konsorcium Lauder. Společnost TechMet, která konsorcium vede, se k tomu odmítla vyjádřit, stejně jako Lauder.
