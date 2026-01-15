O světě, který zanecháme dětem

15. 1. 2026 / Petr Vařeka

čas čtení < 1 minuta
 

Přehnaná snaha o politickou korektnost postupně vyprázdnila hodnoty, které měla chránit. Jazyk se stal nástrojem nátlaku a trestu, často bez ohledu na úmysl nebo kontext. To vedlo k únavě veřejnosti a k odmítnutí celého morálního rámce.


S nástupem Donalda Trumpa se však spolu s odmítnutím přehnaného moralizování začaly bortit i samotné hodnoty: úcta k pravdě, k institucím a k lidské důstojnosti. Nálepkování a účelová polarizace zůstaly – jen v hrubší podobě.

Výsledkem je společnost, která se přestává domlouvat a ztrácí schopnost rozlišovat mezi omylem a zlem.

Pokud se nenaučíme znovu mluvit spolu napříč rozdíly, naše děti zdědí svět, ve kterém bychom sami žít nechtěli.
 

