O světě, který zanecháme dětem
15. 1. 2026 / Petr Vařeka
čas čtení < 1 minuta
Přehnaná snaha o politickou korektnost postupně vyprázdnila hodnoty, které měla chránit. Jazyk se stal nástrojem nátlaku a trestu, často bez ohledu na úmysl nebo kontext. To vedlo k únavě veřejnosti a k odmítnutí celého morálního rámce.
S nástupem Donalda Trumpa se však spolu s odmítnutím přehnaného moralizování začaly bortit i samotné hodnoty: úcta k pravdě, k institucím a k lidské důstojnosti. Nálepkování a účelová polarizace zůstaly – jen v hrubší podobě.
Výsledkem je společnost, která se přestává domlouvat a ztrácí schopnost rozlišovat mezi omylem a zlem.
Pokud se nenaučíme znovu mluvit spolu napříč rozdíly, naše děti zdědí svět, ve kterém bychom sami žít nechtěli.
174
Diskuse