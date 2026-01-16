To, co vidíte, spáchal Izrael
16. 1. 2026
Neuvěřitelné záběry, které ve světě vyvolaly zděšení. Izrael médiím zakázal jeho vysílání. To, co vidíte, spáchal Izrael.
Objem trosek v Gaze přesáhl 60 milionů tun a jejich odstranění může trvat více než 7 let, říká vedoucí projektových služeb OSN Jorge Moreira da Silva, který popsal rozsah izraelského ničení jako neuvěřitelný.
A clip that left the world in disbelief and horror.— MO (@Abu_Salah9) January 16, 2026
Israel blocked media outlets from airing it.
Israel did this. pic.twitter.com/2O4xAJMlZA
The volume of rubble in Gaza has exceeded 60 million tonnes and removing it may take more than 7 years, says UN project services chief, Jorge Moreira da Silva, who described the scale of Israel's destruction as unbelievable.— Al Jazeera English (@AJEnglish) January 16, 2026
🔴 LIVE updates: https://t.co/5ZKMUpwnc0 pic.twitter.com/z4Dd4KpWWP
