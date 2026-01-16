To, co vidíte, spáchal Izrael

Neuvěřitelné záběry, které ve světě vyvolaly zděšení. Izrael médiím zakázal jeho vysílání. To, co vidíte, spáchal Izrael.

Objem trosek v Gaze přesáhl 60 milionů tun a jejich odstranění může trvat více než 7 let, říká vedoucí projektových služeb OSN Jorge Moreira da Silva, který popsal rozsah izraelského ničení jako neuvěřitelný.





