Trump tvrdí, že Írán mu sdělil, že „zabíjení skončilo“, a ustoupil od hrozeb úderu
15. 1. 2026
Americký prezident tvrdí, že mu Teherán zaručil, že „neplánuje popravy“ protestujících
Donald Trump alespoň dočasně ustoupil od hrozeb úderu proti Íránu a uvedl, že mu bylo sděleno, že zabíjení demonstrantů bylo zastaveno a žádné popravy se neplánují.
Ve středu večer americký prezident novinářům v Bílém domě řekl: „Bylo nám řečeno, že zabíjení v Íránu se zastavilo – zastavilo se – zastavuje se. A neplánují se žádné popravy, ani jedna poprava, ani popravy – tak mi to bylo řečeno z důvěryhodného zdroje.“ Neposkytl žádné podrobnosti a uvedl, že USA tyto tvrzení ještě musí ověřit.
Trump v posledních dnech opakovaně hovořil o pomoci íránskému lidu a uvedl, že USA jsou „připraveny k akci“, pokud Írán začne střílet na demonstranty.
Ale navzdory zprávám, že bylo zabito až 3 428 Íránců a že popravy jako trest jsou na spadnutí, Trump neoznámil žádnou vojenskou akci. Je zřejmé, že zvážil všechny možnosti útoku na Írán, ale nebyl přesvědčen, že by jakákoli jednotlivá akce vedla k rozhodující změně.
Trump v minulosti provedl vůči Íránu zavádějící manévry, když v červnu naznačil, že jeho úředníci jsou plně zapojeni do jednání s íránskými protějšky o jaderném programu, zatímco ve skutečnosti připravoval údery pro 12denní válku loni v létě.
Uvedl, že obdržel ujištění od „velmi důležitých zdrojů na druhé straně“, že Teherán přestal používat smrtící sílu proti demonstrantům a že popravy se neuskuteční.
„Dnes mělo dojít k mnoha popravám,“ řekl Trump a dodal, že „popravy se neuskuteční – a my to zjistíme“. Neuváděl odhad počtu zabitých, který mu podle jeho úterního prohlášení měli sdělit jeho úředníci. Odhady se pohybují od méně než 2 000 do více než 12 000.
Trump byl intenzivně lobován vůdci na Blízkém východě, aby neprováděl údery, které by jistě vedly k íránským protiúderům na americké základny.
Na otázku, zda je vojenská akce USA mimo hru, Trump odpověděl: „Budeme to sledovat a uvidíme, jak se situace vyvine.“
Dříve íránský ministr zahraničí Abbas Araghchi řekl Fox News, že Írán „nemá v plánu“ popravovat lidi jako odvetu za protivládní protesty. „Poprava oběšením nepřichází v úvahu,“ řekl.
Ve videu zveřejněném ve středu agenturou Tasnim, která je blízká Revolučním gardám, řekl šéf soudní moci Gholam-Hossein Mohseni-Eje'i: „Pokud chceme něco udělat, musíme to udělat rychle, ve správný čas.“
Erfan Soltani, první íránský protestující od začátku nepokojů odsouzený k smrti, měl být podle všeobecného očekávání popraven ve středu, ale jeho rodině bylo sděleno, že poprava byla odložena.
Vládní blokáda internetu trvá již osmý den, i když v rámci země lze telefonovat.
Před Trumpovým prohlášením Írán ve čtvrtek brzy ráno uzavřel svůj vzdušný prostor pro téměř všechny lety a letecké společnosti, včetně Lufthansy, oznámily, že jejich lety budou až do odvolání vyhýbat íránskému a iráckému vzdušnému prostoru.
Některým zaměstnancům klíčové americké vojenské základny v Kataru bylo doporučeno evakuovat se a americká ambasáda v Kuvajtu nařídila svým zaměstnancům, aby dočasně přestali chodit na četné vojenské základny v této malé arabské zemi v Perském zálivu. Americká ambasáda v Saúdské Arábii také vyzvala své zaměstnance, aby byli opatrní a vyhýbali se vojenským zařízením. Velká Británie oznámila, že evakuuje své zaměstnance z Teheránu.
Vysoký íránský úředník uvedl, že Teherán informoval země v regionu, které hostí americké základny, jako je Saúdská Arábie a Turecko, že v případě amerického útoku zaútočí na tyto cíle. V červnu Írán zaútočil na základnu al-Udeid poté, co USA zasáhly zařízení na obohacování uranu v Íránu, i když tento útok byl předem oznámen a měl spíše symbolický charakter.
V rozhovoru pro Fox News Araghchi zmírnil rétoriku a vyzval USA, aby našly řešení prostřednictvím jednání. Na otázku, co by řekl Trumpovi, Araghchi odpověděl: „Moje zpráva zní: mezi válkou a diplomacií je diplomacie lepší cestou, i když nemáme žádné pozitivní zkušenosti ze strany Spojených států. Ale diplomacie je stále mnohem lepší než válka.“
Neexistují žádné známky průlomu v zákulisních jednáních o otázkách, které rozdělují Washington a Teherán, pokud jde o trvání na domácím obohacování uranu a jeho zásobách.
Írán loni popravil více než 1 500 vězňů a Amnesty International vyzvala mezinárodní společenství, aby rozhodným způsobem zasáhlo a ukončilo systematické porušování lidských práv.
Poslední Trumpovy výroky vyvolaly 3% pokles cen ropy, protože se zmírnily obavy z možného narušení globálních dodávek. Zlato a stříbro také na základě těchto zpráv poklesly. Ceny ropy v posledních dnech prudce vzrostly, když Trump hovořil o pomoci íránským demonstrantům.
Ve středu večer v rozhovoru pro agenturu Reuters Trump vyjádřil nejistotu, zda exilový opoziční politik Reza Pahlavi bude schopen získat v Íránu dostatečnou podporu, aby mohl vyzvat režim. „Zdá se být velmi milý, ale nevím, jak by si vedl ve své vlastní zemi,“ řekl Trump. „A my ještě nejsme v této fázi. Nevím, zda by jeho země přijala jeho vedení, a pokud ano, neměl bych s tím žádný problém.“
Rada bezpečnosti OSN se ve čtvrtek sejde na „briefingu o situaci v Íránu“, uvedl mluvčí somálského prezidenta.
Ministři zahraničí skupiny G7 uvedli, že jsou „připraveni uvalit na Írán další omezující opatření“ kvůli jeho postupu při potlačování protestů a „úmyslnému použití násilí, zabíjení demonstrantů, svévolnému zadržování a zastrašovacím taktikám“.
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse