Pět minut pohybu navíc a 30 minut méně sezení by mohlo pomoci milionům lidí žít déle
14. 1. 2026
Výzkumy ukazují, že i malé změny v fyzické aktivitě mohou výrazně snížit počet předčasných úmrtí
Podle výzkumu, který zdůrazňuje potenciálně obrovské přínosy i těch nejmenších změn životního stylu pro populaci, by pouhých pět minut pohybu navíc a půl hodiny méně sezení každý den mohlo pomoci milionům lidí žít déle.
Dosud se při hledání důkazů o snížení počtu předčasných úmrtí předpokládalo, že každý musí splnit konkrétní cíle, přičemž se přehlížely pozitivní účinky i malého zvýšení fyzické aktivity.
Středně intenzivní fyzická aktivita, jako je svižná chůze po dobu pěti minut denně navíc, byla spojena s odhadovaným 10% snížením úmrtnosti, jak zjistila studie zahrnující 135 000 lidí z Velké Británie, USA, Norska a Švédska.
Vědci pod vedením Norské školy sportovních věd také zjistili, že snížení času stráveného sezením o 30 minut denně bylo spojeno s odhadovaným 7% snížením celkové úmrtnosti.
Největší přínos byl zaznamenán u nejméně aktivních 20 % populace, kteří zvýšili svou aktivitu o pět minut denně. Výsledky byly publikovány v časopise The Lancet.
Autoři zdůraznili, že ačkoli by výsledky neměly být používány jako osobní rady, například jako konkrétní doporučení cvičení pro jednotlivce, ukázaly potenciálně obrovské přínosy pro populaci jako celek.
Profesor Aiden Doherty z Nuffield Department of Population Health na Oxfordské univerzitě, který se na studii nepodílel, uvedl, že „vynikající“ analýza představuje „skok vpřed“ oproti dosavadním důkazům.
„I když se to může jevit jako další studie na téma ‚více fyzické aktivity je pro vás dobré‘, autoři přidali důležité nové detaily,“ řekl.
„Tato studie naznačuje, že až k 10 % všech předčasných úmrtí by nedošlo, pokud by každý zvýšil svou fyzickou aktivitu střední intenzity o pět minut denně. Snížení času stráveného sezením o 30 minut denně by pravděpodobně vedlo k menšímu, ale stále významnému počtu úmrtí.“
Daniel Bailey, docent v oboru sedavého chování a zdraví na Brunel University of London, který se na studii nepodílel, uvedl, že „opravdu slibným“ zjištěním je, že pouhých pět minut mírně intenzivní fyzické aktivity denně může zachránit životy. „To by mělo být proveditelné pro většinu lidí, dokonce i pro ty, kteří již vykonávají jen velmi malé množství fyzické aktivity.
„Mírné aktivity jsou ty, při kterých se trochu více zadýcháme a zahřejeme. Stačí tedy jednoduché každodenní činnosti, jako je svižná chůze, domácí práce nebo zahradničení. A pokud chceme omezit sezení o 30 minut denně, můžeme to nahradit lehkou činností, jako je pobíhání po domě nebo pomalá chůze.“
Mezitím druhá studie, zveřejněná v časopise eClinicalMedicine, zjistila, že malé zlepšení spánku, fyzické aktivity a stravy v kombinaci vedlo k delšímu životu.
Například pět minut spánku navíc, dvě minuty mírné až intenzivní fyzické aktivity – jako je svižná chůze nebo chůze po schodech – a půl porce zeleniny navíc denně mohou vést k prodloužení života o jeden rok u lidí s nejhoršími návyky v oblasti spánku, fyzické aktivity a stravování.
Odborníci pod vedením Univerzity v Sydney shromáždili informace o úrovni aktivity, stravě a spánku téměř 60 000 lidí, kteří se účastnili studie UK Biobank.
Ve srovnání s lidmi s nejhoršími spánkovými, fyzickými a stravovacími návyky studie naznačila, že optimální kombinace těchto návyků – sedm až osm hodin spánku denně, více než 40 minut mírné až intenzivní fyzické aktivity denně a zdravá strava – byla spojena s téměř o deset let delším životem.
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse