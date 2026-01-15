USA v Kataru hodlají zřídit novou protivzdušnou obranu uprostřed Trumpových hrozeb bombardovat Írán
15. 1. 2026
Ústřední vojenské velitelství USA (CENTCOM) v úterý oznámilo otevření nové „koordinační buňky“ protivzdušné obrany na své letecké základně Al Udeid v Kataru, kterou Írán napadl v červnu v reakci na americké letecké údery na jeho jaderná zařízení.
„Nová středovýchodní protivzdušná obrana – kombinovaná obranná operační buňka (MEAD-CDOC) se nachází v kombinovaném leteckém operačním centru (CAOC) a skládá se z personálu ze Spojených států a regionálních partnerů,“ uvedlo CENTCOM v tiskové zprávě, píše na webu Antiwar Dave DeCamp. .
Oznámení přichází v době, kdy prezident Trump vyhrožuje bombardováním Íránu v reakci na protesty uvnitř země a íránští představitelé varují, že americké základny v regionu by se mohly stát terčem odvetných útoků v případě jakéhokoli útoku USA. Trump odmítl komentáře íránských představitelů, když byl v úterý na tato varování dotázán.
„Írán řekl, že naposledy jsem je zničil jadernými zbraněmi, které už nemají, takže Írán to řekl naposledy. Raději by se měl chovat slušně,“ řekl.
Než Írán v červnu odpověděl na americké letecké údery, varoval, že zaútočí na Al Udeid, čímž dal USA čas na evakuaci a přípravu na zachycení raket. Alespoň jedna raketa se přesto dostala skrz a zasáhla a zničila komunikační kopuli.
Předseda sboru náčelníků štábů generál Dan Caine označil obranu Al Udeidu ze strany USA, která zahrnovala použití protivzdušných systémů Patriot, za „největší samostatnou akci systému Patriot v historii americké armády“. Podobný íránský útok bez varování nebo více útoků na americké základny v regionu, kterých je mnoho, by mohl vést k významným ztrátám na straně USA.
