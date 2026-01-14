Protesty v Íránu: počet obětí přesáhl 2 500, Trump varuje Teherán před popravami
Trump slibuje, že „pomoc je na cestě“, a vyzývá Íránce, aby „pokračovali v protestech“
V jedné íránské nemocnici byly nalezeny stovky případů zranění očí způsobených střelbou v rámci brutálního potlačení protestů.
Erfan Soltani údajně čelí bezprostřední popravě
Erfan Soltani údajně čelí popravě v Íránu ve středu poté, co byl souzen, odsouzen a potrestán po svém zatčení ve čtvrtek.
26letý muž byl zatčen v Karaj, městě na severozápadním okraji Teheránu, na vrcholu protestů před výpadkem internetu. Soltani je jedním z mnoha tisíců protestujících, kteří byli minulý týden zatčeni.
Amnesty International upozornila na jeho případ a varovala, že íránské úřady by mohly „opět přistoupit k rychlým soudním procesům a svévolným popravám, aby potlačily a odradily disidenty“.
Podle informací shromážděných Amnesty International se skupina dozvěděla 11. ledna od informovaného zdroje, že úředníci sdělili Soltaniho rodině, že byl odsouzen k trestu smrti. Soltani ztratil kontakt se svými blízkými 8. ledna uprostřed masových protestů a výpadku internetu způsobeného režimem, uvedla skupina.
Podle monitorovacích organizací je Írán po Číně zemí s nejvyšším počtem poprav na světě. V loňském roce bylo popraveno nejméně 1 500 lidí, uvedla norská organizace Iran Human Rights.
Erfan Soltani, 26 let
Celostátní odpojení internetu úřady v Íránu, které podle aktivistů má zakrýt skutečný rozsah potlačování protestů, trvá již více než 132 hodin, uvedl ve středu monitorovací orgán.
Ve středu zveřejnila organizace Netblocks, která monitoruje svobodu internetu, následující příspěvek:
Aktualizace: Metriky ukazují, že Írán zůstává offline, zatímco se země probouzí do dalšího dne digitální temnoty.
Internetový výpadek trvá již více než 132 hodin a první zprávy hovoří o tisících obětí. Skutečný rozsah zabíjení je zastíněn absencí připojení.
Čína se staví proti jakémukoli vnějšímu zasahování do vnitřních záležitostí Íránu, uvedlo ve středu čínské ministerstvo zahraničí poté, co americký prezident Donald Trump varoval, že Washington podnikne „velmi tvrdé kroky“ proti Teheránu.
Čína neschvaluje použití síly nebo hrozbu jejího použití v mezinárodních vztazích, uvedl mluvčí čínského ministerstva zahraničí Mao Ning na pravidelné tiskové konferenci, když byl dotázán na postoj Číny po Trumpových komentářích.
Trump vyzval protestující v Íránu, aby pokračovali v protestech, a řekl, že pomoc je na cestě.
Šéf íránské justice slibuje rychlé soudní řízení s podezřelými zatčenými v souvislosti s protesty
Agence France-Presse (AFP) přináší další informace o komentářích šéfa íránské justice Gholamhosseina Mohseni-Ejeiho, které vysílala státní televize.
„Pokud někdo někoho upálil, sťal nebo zapálil, musíme jednat rychle,“ řekl Mohseni Ejei při návštěvě věznice, kde jsou zadržováni protestující.
Íránské zpravodajské agentury také citovaly jeho slova, že soudy by měly být „veřejné“, a uvedly, že strávil pět hodin ve věznici v Teheránu, aby prošetřil případy.
Organizace na ochranu lidských práv tvrdí, že byly zatčeny tisíce lidí, a obávají se, že soudní systém bude hojně využívat trest smrti.
Šéf íránské justice ve středu naznačil, že navzdory varování amerického prezidenta Donalda Trumpa budou osoby zadržené při celostátních protestech rychle souzeny a popraveny.
Šéf íránské justice Gholamhossein Mohseni-Ejei se tak vyjádřil ve videu, které zveřejnila íránská státní televize na internetu, podle agentury Associated Press (AP).
Mohseni-Ejei řekl:
„Pokud chceme něco udělat, měli bychom to udělat hned. Pokud chceme něco udělat, musíme to udělat rychle.
Dodal:
„Pokud se to zpozdí o dva nebo tři měsíce, nebude to mít stejný účinek. Pokud chceme něco udělat, musíme to udělat rychle.“
Jeho komentář je přímou výzvou Trumpovi, který v úterním rozhovoru pro CBS varoval Írán před popravami. „Podnikneme velmi tvrdé kroky,“ varoval Trump. „Pokud něco takového udělají, podnikneme velmi tvrdé kroky.“
Íránské zásahy proti demonstracím jsou možná nejnásilnější v novodobé historii země, řekl ve středu francouzský ministr zahraničí Jean-Noel Barrot.
„Máme podezření, že se jedná o nejnásilnější represe v novodobé historii Íránu a že musí být bezpodmínečně zastaveny,“ řekl Barrot.
Americká organizace na ochranu lidských práv HRANA uvedla, že ověřila smrt 2 571 lidí během protestů v Íránu, informuje agentura Reuters.
Zahrnuje to 2 403 demonstrantů, 147 osob spojených s vládou, 12 dětí mladších 18 let a devět civilistů, kteří se protestů neúčastnili.
Íránská mise při OSN zveřejnila na X příspěvek, ve kterém uvedla, že „scénář“ Washingtonu „opět selže“.
„Fantazie a politika USA vůči Íránu jsou zakořeněny ve změně režimu, přičemž sankce, výhrůžky, uměle vyvolané nepokoje a chaos slouží jako modus operandi k vytvoření záminky pro vojenskou intervenci. Tento scénář již dříve selhal. Íránský lid bude bránit svou zemi – a s největší pravděpodobností opět selže,“ uvedla.
Zveřejnila také dřívější komentáře íránského velvyslance při OSN Amira Saeida Iravaniho, v nichž vyzval generálního tajemníka OSN a Radu bezpečnosti, aby odsoudili „všechny formy podněcování k násilí, hrozby použití síly a zasahování Spojených států do vnitřních záležitostí Íránu“.
Reza Pahlavi, syn zesnulého íránského šáha, který byl během revoluce v roce 1979 vyhoštěn, zveřejnil videoprohlášení, v němž vyzývá íránský lid, aby pokračoval v odporu proti režimu, a členy armády, aby se připojili k veřejnosti.
Ve svém prohlášení uvedl:
Moji spoluobčané, svět nejen viděl a slyšel váš hlas a vaši odvahu – nyní také reaguje. Do této chvíle jste pravděpodobně již zaslechli zprávu od prezidenta Spojených států. Pomoc je na cestě. Pokračujte v boji, jako jste to dělali dosud. Nedovolte tomuto režimu, aby vytvářel iluzi, že život je normální. Po všech těch masakrech je mezi námi a tímto režimem moře krve.
Zapište si jména všech těchto zločinců. Budou stíháni za to, co udělali.
... Mám také zvláštní zprávu pro členy armády: jste národní armáda Íránu, máte povinnost chránit životy svých spoluobčanů. Nemáte moc času. Přidejte se k nim co nejdříve.
Podle zprávy agentury Associated Press mohli Íránci v úterý poprvé po několika dnech volat ze svých mobilních telefonů do zahraničí. SMS služby však nebyly obnoveny, stejně jako internet.
Ačkoli Íránci mohli volat do zahraničí, nemohli přijímat hovory z ciziny, řeklo agentuře Associated Press několik lidí v hlavním městě. Internet zůstal blokován, řekli, i když je možné přistupovat na některé vládou schválené webové stránky.
Cloudfare – poskytovatel internetové infrastruktury a jedna z několika společností a monitorů sledujících stav internetového provozu v Íránu – uvedl, že objem provozu zůstal „na zlomku procenta předchozích úrovní”. Jeho poslední aktualizace z 01:00 UTC (což je asi před třemi hodinami a 30 minutami) ukazuje pokračující rozsáhlý výpadek. Írán je od čtvrteční noci bez internetového připojení.
V pátek byly zaznamenány krátké intervaly připojení, ale podle Cloudfare netrvaly dlouho.
Netblocks, nezávislý globální monitor internetu, také poznamenává, že zatímco některé telefonní hovory z Íránu jsou spojeny, neexistuje „žádný bezpečný způsob komunikace“ a široká veřejnost zůstává odříznuta od vnějšího světa.
Starlink nabízí v Íránu bezplatné služby
Poskytovatel satelitního internetu Starlink nyní nabízí v Íránu bezplatné služby, uvedli ve středu aktivisté.
Mehdi Yahyanejad, aktivista z Los Angeles, který pomohl dostat zařízení do Íránu, řekl agentuře Associated Press, že bezplatná služba byla spuštěna. Ostatní aktivisté také v online zprávách potvrdili, že služba je bezplatná. Společnost Starlink se k tomu zatím nevyjádřila.
Starlink je pro Íránce jediným způsobem, jak komunikovat s vnějším světem, od té doby, co úřady ve čtvrtek večer odstavily internet.
Ekosystém pašované technologie představuje poslední spojení Íránu se světem
Přehled
Íránští lékaři popisují přetížené nemocnice a pohotovosti zaplavené demonstranty, kteří byli postřeleni. Jeden oční lékař v Teheránu zaznamenal v jedné nemocnici více než 400 očních zranění způsobených střelbou.
Americké ministerstvo zahraničí vyzvalo americké občany, aby okamžitě opustili Írán a „pokud je to bezpečné, zvážili odjezd z Íránu po zemi do Arménie nebo Turecka“.
Trump oznámil, že ruší schůzky s íránskými představiteli, „dokud neskončí nesmyslné zabíjení“, což signalizuje možné selhání snah o uklidnění situace. Trump měl v úterý večer obdržet informace o rozsahu obětí v Íránu.
Velká Británie, Francie, Německo a Itálie si na protest proti represím předvolaly íránské velvyslance. „Rostoucí počet obětí v Íránu je děsivý,“ napsala na X předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.
Trump varuje Írán, že „to nedopadne dobře“, pokud začnou popravy
Vraťme se k některým komentářům Donalda Trumpa během rozhovoru s CBS v úterý večer (amerického času).
Moderátor CBS Evening News Tony Dokoupil se Trumpa zeptal na popravy, které se podle zpráv mají v Íránu začít konat ve středu.
Trump odpověděl: „Podnikneme velmi tvrdé kroky. Pokud něco takového udělají, podnikneme velmi tvrdé kroky.“
Když byl dále tázán, co znamená „důrazné kroky“, Trump zmínil nedávné útoky USA na Venezuelu a zabití tehdejšího vůdce Islámského státu Abú Bakra al-Bagdádího v roce 2019. Prezident se pak obrátil k Íránu:
