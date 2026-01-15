Íránský režim je křehký, ale nepodceňujte jeho instinkt přežít
15. 1. 2026
Politické a ekonomické protesty jsou již dlouho součástí
politické struktury Íránu. Od tabákového hnutí v 90. letech 19. století, které
nakonec vedlo k vytvoření první demokratické ústavy na Blízkém východě,
přes stávky dělníků za vlády Pahlavího monarchie až po studentský aktivismus a
lokální ekonomické nepokoje v Islámské republice, mobilizace na ulicích
opakovaně sloužila jako prostředek politického vyjádření, připomíná Sina Azodi.
Novinkou je však nárůst frekvence, geografického rozšíření a
vytrvalosti protestů od roku 2019, kdy přišlo o život více než 300
Íránců. Tento rok znamenal zlom, kdy v reakci na zvýšení cen pohonných hmot
vypukly po celém Íránu celostátní protivládní demonstrace, po nichž
následovaly opakované vlny nepokojů kvůli ekonomickým těžkostem a politickému
útlaku.
Tento cyklus dosáhl své nejviditelnější a nejtrvalejší
podoby v hnutí Mahsa Amini, které podle Rady OSN pro lidská práva proměnilo
jediný akt státního násilí v měsíce trvající národní povstání, během kterého
bylo zabito 551 lidí a mnoho dalších bylo zraněno.
Dnešní protesty v Íránu se vyznačují svým rozsahem,
zrychlením a nestabilitou a bezprecedentní úrovní násilí vlády vůči vlastním
občanům.
Na konci prosince 2025 zavřeli obchodníci v severním
Teheránu své obchody v reakci na divoké výkyvy měny a rychlou devalvaci
íránského riálu vůči americkému dolaru. To, co začalo jako ekonomická
nespokojenost, se rychle přeneslo do ulic a vyvinulo se v širší politické
demonstrace zaměřené na samotné jádro Islámské republiky, při nichž
demonstranti otevřeně skandovali protiestablishmentová hesla a požadovali konec režimu.
Vláda, která zpočátku projevovala určitou zdrženlivost a
uznávala právo lidí na protest, rychle přistoupila k brutálnímu použití síly,
aby demonstrace potlačila. Zprávy naznačují, že v posledních několika
dnech byly zabity stovky lidí, ne-li tisíce. V době psaní tohoto článku
je země zcela odříznuta od komunikačních kanálů a mezinárodní veřejnosti se
dostávají jen sporadické videozáznamy a zprávy.
V historii Islámské republiky se nikdy nestalo, že by čelila
tolika krizím najednou. V domácí politice čelí Teherán hlubokému a stále se
prohlubujícímu deficitu popularity. Íránská mládež, která strávila většinu
svého života pod sankcemi, požaduje ekonomickou prosperitu, osobní svobodu a
normalizaci vztahů s vnějším světem, což jsou cíle, které jsou stále více v
rozporu s ideologickými základy systému. Tento nesoulad se odráží nejen ve změně
kultury a četnosti pouličních protestů, ale také v neustále klesající volební
účasti v národních volbách, kde se rostoucí neúčast stala silným signálem
politického odklonu a eroze legitimity.
Kromě politické přijatelnosti však legitimitu Islámské
republiky podkopávají také environmentální a energetická krize. Roky sucha,
klesající hladina podzemních vod a špatně řízené projekty přehrad a zavlažování
způsobily nedostatek vody v hlavních městských centrech, včetně hlavního
města Teheránu. Navíc, navzdory tomu, že Írán disponuje jedněmi z největších
zásob ropy a zemního plynu na světě, v posledních několika letech země čelila
opakovaným výpadkům elektřiny a nedostatku plynu, zejména během letních a
zimních měsíců, což dále dokazuje neschopnost vlády uspokojit potřeby
obyvatelstva.
K těmto environmentálním a infrastrukturním selháním se
přidává dlouhodobá hospodářská krize, jejíž kořeny spočívají v západních
sankcích, strukturálních deformacích a špatném řízení ze strany elit. Podle
íránské centrální banky (CBI) dosáhla inflace bezprecedentní míry 52 % a
íránská měna mezi lednem 2025 a lednem 2026 oslabila na volném trhu vůči
americkému dolaru přibližně o 63 %.
Zároveň se rozpadla dlouhodobá narace Islámské republiky o
vnější bezpečnosti. Islámská republika již nemůže tvrdit, že její masivní
investice do nestátních aktérů a zahraniční intervence přinesly Íránu
„bezpečnost“. Naopak, teroristické útoky ze 7. října 2023 odstartovaly řetězec
regionálních událostí, které nejen zhoršily postavení Íránu v regionu, ale
poprvé od konce íránsko-irácké války v roce 1988 přinesly konflikt na íránské
území, který se projevil v 12denní válce s Izraelem v červnu.
Navzdory těmto vážným krizím si Islámská republika zachovává
donucovací schopnosti a její bezpečnostní síly prokázaly svou ochotu a
schopnost potlačit nepokoje. V posledních několika letech se bezpečnostní síly
skládaly především z bezpečnostních složek (LEF) a agentů v civilu, kteří zůstali loajální režimu.
To je v kontrastu s bezpečnostními silami šáha, které během
osudových měsíců roku 1978 nejenže odmítly zakročit proti svým spoluobčanům,
ale hromadně dezerovaly, takže monarchii zůstali loajální pouze
důstojníci armády. Šáhův režim se rozplynul jako sníh, jak to vyjádřil jeden ze šáhových generálů.
Represe však fungují spíše jako krátkodobá taktika než jako
udržitelná strategie. Ačkoli se Islámské republice dosud dařilo potlačovat
protesty pomocí hrubé síly a omezených ústupků, každé zásahy prohlubují
odcizení veřejnosti, podněcují nespokojenost a připravují půdu pro budoucí
nepokoje.
Reformy mezitím nesou svá vlastní rizika: významné politické
nebo ekonomické otevření by mohlo oslabit zakořeněná centra moci a narušit
křehkou vnitřní rovnováhu režimu. Vedení se tak ocitá mezi dvěma neatraktivními
možnostmi, aniž by bylo schopno rozhodným způsobem prosadit kteroukoli z nich.
Tato dynamika pomáhá vysvětlit, proč se protesty v Íránu opakují. Ačkoli se
protestující mohou lišit v ideologii, vedení a konečných cílech, stále více se
shodují na společné diagnóze: Islámská republika není schopna řešit problémy,
které sama pomohla vytvořit.
Je však třeba vzít v úvahu důležitou výhradu. Očekávání
brzkého pádu režimu pravidelně přeceňují schopnost protestů a podceňují
odolnost autoritářských systémů. Ačkoli současné protesty nemají v historii
obdoby a Íránci prokázali pozoruhodnou statečnost, předčasné závěry založené na
přáních málokdy obstojí v empirické realitě.
Režim, který vzešel z lidové revoluce a zocelil se v ohni irácko-íránské
války, prokázal – na rozdíl od režimu šáha, který zůstal citlivý na kritiku
ze strany USA – mnohem větší ochotu brutálně potlačovat vlastní občany, aby
zajistil své přežití. Zároveň však rovnítko mezi represivní schopností a
stabilitou ignoruje dlouhodobé destruktivní účinky selhání vlády. Islámská
republika zaujímá nejistou střední pozici: je dostatečně odolná, aby
absorbovala opakované otřesy, ale zároveň je stále křehčí a méně schopná
nabídnout smysluplná řešení krizí, kterým čelí.
V době psaní tohoto článku není Islámská republika na
pokraji kolapsu. Směřuje však po jednosměrné cestě, na které každá nevyřešená
krize dále zužuje prostor pro smysluplnou korekci kurzu. Protestní cykly
posledních let nejsou výjimkou, ale vládní systém si
zachovává schopnost potlačovat nesouhlas, ale zároveň postupně ztrácí schopnost
přesvědčivě vládnout.
Nakonec bude trajektorie nepokojů v Íránu určena na místě –
rovnováhou mezi ochotou a schopností státu nasadit donucovací sílu a schopností
protestujících udržet mobilizaci, uvalit politické náklady a zpochybnit
autoritu.
Islámská republika pravděpodobně uspěje v potlačení této
nejnovější bitvy s protestujícími, ale nakonec prohraje válku se svým lidem.
