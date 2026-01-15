Proč USA nesmí přistoupit ke změně režimu v Íránu
15. 1. 2026
Lidové protesty v Íránu jsou legitimní a oprávněné, ale svržení
režimu prostřednictvím intervence USA, nikoli prostřednictvím akcí samotného
íránského lidu, nelze věrohodně označit za podporu demokracie.
Může platit více věcí najednou. Íránský lid vede legitimní
lidový boj proti politické elitě, která nedokázala uspokojit jeho materiální
potřeby a na požadavky svobody a důstojnosti reagovala nepřiměřeným násilím
a represemi.
Zároveň však USA nemají žádný politický, právní ani morální důvod zasahovat v
Íránu. Katastrofální stav země, stejně jako v případě Venezuely a Kuby,
dvou dalších národů, na které se zaměřili nejnovější neo-neokonzervativní nadšenci
pro změnu režimu, zaslepení imperiální pýchou a fetišizací vojenské
síly, je z velké části výsledkem vlastní politiky Washingtonu, soudí na
webu Commondreams Eric Ross.
Od roku 1979 USA prosazují politiku zaměřenou na zajištění
neúspěchu íránské revoluce. V následujících desetiletích, a zejména za Trumpovy
administrativy, se tato snaha zhmotnila v režim sankcí, jehož cílem není
podporování demokracie nebo lidských práv,
ale uvrhnutí obyčejných Íránců do bídy. Tato strategie, uplatňovaná proti vládám,
které Washington
jednostranně považuje
za problematické, někdy z oprávněných důvodů, ale mnohem častěji proto, že
se odmítají podřídit imperiální a korporátní moci
USA, je od roku 1971 spojována s odhadem 38
milionů úmrtí po celém světě.
V Íránu, stejně jako jinde, se tato politika opírá o cynické
přesvědčení, že masové utrpení vyvolá politické nepokoje, které budou výhodné
pro zájmy Spojených
států a v tomto případě také Izraele.
Pohrdání mezinárodním
právem, demokratickými principy a lidským životem, které je základem tohoto
pomalého násilí (viz například tvrzení Madeleine Albrightové z roku 1996, že sankce,
které zabily až půl milionu iráckých dětí, „stály
za to“), je dnes zřetelnější než kdy jindy. Nikomu neuniká pokrytectví
vlády, která umožnila genocidu
v Gaze, svrhla vládu v snaze
získat ropu, vyhrožuje vojenským
obsazením území suverénního státu a odsuzuje represi v Íránu, zatímco
obhajuje veřejnou popravu Renee Goodové imigračními a celními
orgány.
Kromě sankcí se zdá, že šablona pro hlubší zapojení USA v
Íránu bude následovat známý a znepokojivý scénář. Pokud se Washington vydá
cestou změny režimu pod záminkou „podpory“
íránské svobody, nejpravděpodobnějším beneficientem by byl syn
bývalého šáha, který v zemi nežije již
desítky let. Taková intervence by znamenala druhé svržení íránské vlády
podporované USA za účelem opětovného dosazení člena dynastie Pahlaví.
Šáhův
syn, který si vybudoval vřelé vztahy s Donaldem Trumpem a Benjaminem
Netanjahuem a který byl odmítnut
íránskými aktivisty za lidská práva, nepředstavuje cestu k demokratizaci Íránu.
Dnešní snaha o zásah USA by tedy mohla mít stejně katastrofální a
nepředvídatelné důsledky jako ty, které vyvolala
změna režimu v roce 1953. Tato širší historie proto musí zůstat ústředním
bodem jakéhokoli seriózního hodnocení současné krize v Íránu.
Lidové
protesty v Íránu jsou legitimní a oprávněné a mimořádně násilná reakce je urážkou
nejzákladnějších principů lidských práv a důstojnosti. Ale svržení režimu
prostřednictvím intervence USA, namísto prostřednictvím akcí samotného
íránského lidu, nelze věrohodně popsat jako podporu demokracie. Představuje to
pravý opak. Je to pokus o znovuzavedení bývalého satelitního státu a
znovuzískání strategické pozice ztracené v roce 1979, ve službách širšího
ideologického projektu zaměřeného na opětovné prosazení hegemonie USA v regionu i
mimo něj.
Íránský lid si
zaslouží svobodu a má právo rozhodovat o svém politickém osudu. Hrůzné
zabíjení demonstrantů a uvězňování
disidentů
musí skončit. Intervence USA by však vedla ke kooptování hnutí a téměř jistě by
znemožnila jakoukoli reálnou možnost spravedlnosti nebo demokracie.
Precedens je v tomto případě nezpochybnitelný. Kdysi
existoval přesvědčivý důvod pro svržení Saddáma Husajna,
vzhledem k jeho zvěrstvům.
Ale změna režimu v Iráku, prosazovaná skrytými cíli imperiální Ameriky,
prováděná lžemi, podvody a nelegálními prostředky a podporovaná exilovou
elitou bez místní legitimity, se stala jedním z nejvýznamnějších zločinů
století. Následovat dnes podobný postup v Íránu by znamenalo nejen riziko
opakování těchto neúspěchů. Znovu by to otevřelo rány, které jsou stále
bolestivě čerstvé, i když se na ně příliš snadno zapomíná.
Celý článek v angličtině ZDE
