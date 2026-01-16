Británie: Protestující spojení s Palestine Action končí hladovku
16. 1. 2026
Heba Muraisi odmítala jídlo 73 dní a Kamran Ahmed 66 dní.
Muraisi, 31 let, a Ahmed, 28 let, zahájili hladovku koncem loňského roku jako součást skupiny osmi uvězněných propalestinských aktivistů, kteří protestovali proti dlouhému předběžnému zadržení a tomu, co vnímají jako tvrdý zásah proti politickému nesouhlasu souvisejícímu s válkou v Gaze.
Třetí hladovkou, Lewie Chiaramello – který kvůli cukrovce střídavě držel půst – ukončil svůj protest po 46 dnech.
Skupina Prisoners for Palestine uvedla, že nyní se všichni začali znovu krmit v souladu se zdravotními pokyny. Muraisi a Ahmed jsou momentálně v nemocnici, sdělili CNN jejich rodina a přátelé.
Dvojice byla zatčena v listopadu 2024 v rámci skupiny aktivistů spojených s nyní zakázanou skupinou Palestine Action, tzv. "Filton 24". Jsou obviněni z vloupání a vandalizace britského výzkumného a vývojového pracoviště poblíž Filtonu, západně od Londýna, které patří společnosti Elbit Systems, největšímu izraelskému výrobci zbraní. Muraisi a Ahmed byli obviněni z vloupání, poškození škody a spiknutí. Obvinění popírají a čekají na soud.
Palestine Action si klade za cíl narušit činnost výrobců zbraní napojených na izraelskou vládu. Minulý léto byla zakázána jako teroristická skupina, přičemž tehdejší britský ministr vnitra tento krok označil za nezbytný pro ochranu národní bezpečnosti. Organizace za práva a aktivisté za občanská práva obviňují vládu z vážného překročení pravomocí potlačovat legitimní protesty v zemi.
Muraisi a Ahmed ukončili hladovku poté, co britská vláda rozhodla neudělit společnosti Elbit Systems UK kontrakt britského ministerstva obrany v hodnotě 2 miliardy liber (2,7 miliardy dolarů), uvedla ve středu pozdě večer volební skupina Prisoners for Palestine.
Jedním z klíčových požadavků hladovkářů bylo uzavření 16 míst, kde Elbit Systems působí ve Velké Británii.
Hladovkáři také volaly po jejich okamžitém propuštění na kauci, ukončení toho, co nazývají omezeními jejich komunikace, zrušení vládního zákazu Palestine Action a spravedlivý proces. Tvrdí, že vláda zadržela relevantní dokumenty týkající se jejich případu.
Mluvčí ministerstva spravedlnosti řekl CNN začátkem tohoto týdne, že Muraisi a Ahmed budou mít spravedlivý proces a že ministerstvo minulý týden uspořádalo schůzku mezi zdravotnickými úředníky a právníky vězňů o jejich zdravotní péči.
"Čelí vážným obviněním a žádná vláda nemohla souhlasit s jejich požadavky, z nichž mnohé se týkají probíhajících právních řízení, včetně okamžité kauce, což je záležitostí nezávislých soudců," uvedl mluvčí.
Muraisi, která také žádala o přemístění blíže k rodině v Londýně poté, co byla loni přesunuta do vězení stovky mil od své postižené a vážně nemocné matky, bude nyní přemístěna zpět do HMP Bronzefield, západně od hlavního města, uvedla organizace Prisoners for Palestine večer ve středu.
Skupina dodala, že během trvání hladovky bylo dosaženo dalších "vítězství".
CNN se obrátila na Ministerstvo spravedlnosti s žádostí o aktuální komentář.
Zdroj v angličtině: ZDE
