Použití vojenské síly v Íránu by se mohlo Trumpovi vymstít
15. 1. 2026
čas čtení
6 minut
Donald Trump zvažuje vojenskou akci v Íránu v souvislosti s represemi proti demonstrantům. Podle zpráv bylo od začátku protestů koncem prosince zabito více než 600 lidí a americký prezident uvedl, že americká armáda nyní „zvažuje několik velmi tvrdých opatření“.
Trump zatím neupřesnil, o jaké možnosti se jedná, a uvedl, že íránští představitelé, kteří se chtějí vyhnout válce s USA, mu zavolali, aby „jednal“. Dodal však, že pokud smrtící zásahy budou pokračovat, USA „možná budou muset jednat ještě před schůzkou“.
Washington má k dispozici široké spektrum opatření, pokud se rozhodne zasáhnout v Íránu. Jedná se o diplomatické odsouzení, rozšíření sankcí, kybernetické operace a vojenské údery. Historie však silně ovlivňuje každý krok, který americká vláda zvažuje, informuje na webu The Conversation Bamo Nouri.
Cílené sankce a diplomatický tlak, včetně 25% cel, které nedávno Trump uvalil na všechny země obchodující s Íránem, zůstávají nástroji s nejmenším eskalačním potenciálem. Umožňují USA koordinovat své kroky se spojenci a signalizovat morální podporu protestujícím v Íránu, aniž by došlo k přímé konfrontaci. Desítky let zkušeností však ukazují limity tohoto přístupu.
Íránské vedení se naučilo, jak absorbovat ekonomický tlak, přenášet náklady na společnost a prezentovat dlouhodobé západní sankce jako kolektivní trest uvalený nepřátelskými cizinci. Vláda v Teheránu se postupem času přizpůsobila tím, že rozvinula alternativní trhy a rozšířila neformální a nedolarový obchod.
Zvýšila také svou ekonomickou odolnost prostřednictvím regionálních sítí, zejména v Iráku, kde politické, finanční a bezpečnostní vazby pomáhají udržovat příjmy a tlumit dopad sankcí na stát.
Washington má k dispozici i jiné, skrytější nástroje, včetně kybernetických útoků a snah o podporu nezávislých médií nebo pomoc protestujícím obejít blokování internetu. Tato opatření mohou protestujícím pomoci zůstat na mezinárodní scéně viditelnými a zkomplikovat státu možnost zesílit represe.
I zde by však očekávání měla být skromná. Tyto nástroje mohou vyvolat třenice uvnitř íránské elity tím, že zvýší náklady na sledování a represe a způsobí technické potíže. Nemění však základní kalkul režimu, který upřednostňuje přežití před vším ostatním.
Na nejkrajnějším konci spektra jsou vojenské údery. Důvodem pro údery by bylo oslabení represivních snah režimu. Ve skutečnosti však hrozí, že dosáhnou opačného účinku. Íránský vládní systém, a zejména mocná složka ozbrojených sil, Islámská revoluční garda, se historicky spoléhal na vnější hrozby k upevnění moci v zemi.
Preventivní úder USA by téměř jistě poskytl íránskému bezpečnostnímu aparátu přesně ten narativ, který hledá: existenční boj o národní přežití. Tento rámec je již explicitně vyjádřen v diskurzu íránské elity.
Mohammad Bagher Ghalibaf, mluvčí íránského parlamentu, varoval v nedávném projevu, že jakýkoli útok na Írán by učinil Izrael a všechny americké vojenské základny a aktiva v regionu „legitimními cíli“. Íránská státní média poté ukázala velké davy příznivců režimu, kteří se shromáždili v Teheránu a dalších městech a skandovali „Smrt Americe“ a „Smrt Izraeli“.
Vojenská eskalace je obzvláště nebezpečná vzhledem k charakteru současného protestního hnutí. V čele stojí ženy, které zpochybňují ideologické základy státu, zatímco regiony obývané převážně kurdským etnikem trpí nepřiměřenou mírou násilí ze strany úřadů.
Tyto protesty jsou občanské, decentralizované a zakořeněné v sociálních stížnostech. Americké vojenské údery by íránskému státu umožnily tuto realitu přepsat a přetvořit rozmanité domácí hnutí na bezpečnostní hrozbu podporovanou ze zahraničí. Tím by legitimizoval mnohem tvrdší zásahy, než jaké jsme dosud viděli.
Mnoho obyčejných Íránců je také opatrných vůči přímému zásahu USA. To vyplývá z puče podporovaného CIA v roce 1953, který svrhl zvoleného íránského premiéra Mohammada Mosaddeka a obnovil monarchii pod šáhem Mohammadem Rezou Pahlavím. Po puči následovaly téměř dvě desetiletí represí, politické policie a autoritářské vlády úzce spjaté se západními zájmy.
Tato zkušenost není vzdálenou historií; je to zásadní trauma, které i nadále formuje íránské politické vědomí. V důsledku toho nelze nedávné návrhy Trumpa, že pád íránského teokratického systému přirozeně uvolní cestu pro demokratickou transformaci, oddělit od vzpomínky na vnější zásah, který vedl k diktatuře namísto samosprávy.
To také vysvětluje, proč mnoho lidí v Íránu skepticky vnímá osobnosti jako Rezá Pahlavího, syna posledního šáha země, který je na Západě často propagován jako možný budoucí vůdce Íránu. Pahlaví zůstává symbolicky spjat se systémem spojovaným s útlakem a zahraniční podporou. To mu neumožňuje získat širokou domácí legitimitu potřebnou pro jakýkoli věrohodný demokratický přechod, bez ohledu na jeho prohlášení.
Skepticismus Íránců je posílen nedávnými regionálními zkušenostmi. V Iráku zahraniční intervence vyprázdnila stát a zanechala slabý systém, který byl kooptován vnějšími mocnostmi a milicemi.
A v Sýrii vedl kolaps centrální autority k převzetí moci bývalým vůdcem al-Káidy. Ten byl západními mocnostmi, včetně Trumpa, přejmenován na důvěryhodnou politickou osobnost navzdory své džihádistické minulosti.
Tyto případy posilují přesvědčení v celém Středním východě, že západní intervence nemají tendenci posilovat demokratické síly. Místo toho se zdá, že přivádějí k moci nejlépe organizované a militarizované strany, což vede spíše k dlouhodobé nestabilitě než k obnově.
Bez důvěryhodné domácí transformace riskuje Írán roztříštěnost a sklouznutí do chaosu. Pro Washington může být nejtěžší skutečností to, že nejmoudřejší cestou není odvážná intervence, ale zdrženlivost spojená s trvalou podporou íránské společnosti.
Celý text v angličtině ZDE
152
Diskuse