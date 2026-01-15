Donald Trump označil tři odnože Muslimského bratrstva za teroristické skupiny
15. 1. 2026
Trumpova administrativa označila několik odnoží Muslimského bratrstva za teroristické organizace, což vyvolá šokovou vlnu na Blízkém východě.
„Spojené státy využijí všechny dostupné prostředky, aby těmto pobočkám Muslimského bratrstva odebraly zdroje potřebné k provádění nebo podpoře terorismu,“ uvedl ve svém prohlášení ministr zahraničí Marco Rubio.
Toto rozhodnutí přichází pouhý měsíc poté, co prezident Trump nařídil ministerstvu zahraničí, aby zvážilo zařazení poboček Muslimského bratrstva v Jordánsku, Egyptě a Libanonu na seznam teroristických organizací. Tato politika se zdá být přizpůsobena tak, aby zpomalila výzvy pravice k označení celého Muslimského bratrstva za teroristickou skupinu – krok, který by podle odborníků na národní bezpečnost podnítil extremismus mezi umírněnými členy skupiny a zároveň odvedl zdroje od boje proti násilnějším seskupením, jako je al-Káida nebo ISIS, míní Connor Echols.
Tento krok si vysloužil chválu od jestřábích analytiků z pravice. Mariam Wahba z Nadace na obranu demokracií (FDD) označila Trumpovo rozhodnutí za „nejvýznamnější snahu o řešení rostoucí hrozby, kterou představuje největší a nejmocnější islamistická organizace na světě“. Institut pro studium globálního antisemitismu a politiky (ISGAP) pochválil tento krok a slíbil, že bude „nadále informovat tvůrce politik“ o svém výzkumu týkajícího se této organizace a „o možnostech politiky pro řešení dlouhodobé strategie Muslimského bratrstva“.
FDD a ISGAP hrály klíčovou roli v prosazování snahy o označení Muslimského bratrstva za teroristickou organizaci - společně s úředníky a lobbisty zastupujícími Izrael a Spojené arabské emiráty.
Změna politiky rozlišuje mezi různými odnožemi organizace. USA nyní považují libanonské Muslimské bratrstvo za zahraniční teroristickou organizaci, což znamená, že jeho podporovatelé mohou být trestně stíháni, pokud poskytují skupině „materiální podporu“ (Americká vláda obvinila libanonské Muslimské bratrstvo z odpalování raket na Izrael v posledních letech). Trump použil mírně méně restriktivní označení pro egyptské a jordánské pobočky Muslimského bratrstva, když je označil za „speciálně designované globální teroristy“, což je krok, který jejich členy odřízne od globálního bankovního systému.
Dopad tohoto označení bude do značné míry záviset na tom, jak agresivně bude Trumpova administrativa tuto politiku prosazovat. Muslimské bratrstvo označuje volné sdružení islamistických skupin inspirovaných učením islámského učence Hassana al-Banny, který v roce 1928 založil egyptské Muslimské bratrstvo. Skupiny přidružené k Muslimskému bratrstvu se v následujícím století vydaly různými cestami, některé z nich vytvořily umírněné politické strany, jako například v Tunisku, zatímco jiné se vydaly cestou ozbrojeného boje, jako například Hamás. Mnohé z nich však udržovaly určitou formu kontaktu s jinými skupinami Muslimského bratrstva – což je skutečnost, která je nyní může vystavit vážné právní odpovědnosti.
Toto rozhodnutí zkomplikuje vztahy USA s některými jejich spojenci na Blízkém východě, z nichž někteří jsou aktivními podporovateli Muslimského bratrstva, včetně Kataru a Turecka. „Pro jiné vlády, které bratrstvo tolerují, by to bylo trnem v oku v bilaterálních vztazích,“ řekl agentuře AP News profesor politologie na George Washington University Nathan Brown.
Kritici také tvrdí, že tento krok by mohl posílit snahy autoritářských vlád o potlačení politických opozičních stran. Egypt zakázal místní pobočku Muslimského bratrstva poté, co vojenská junta v roce 2013 svrhla demokraticky zvoleného islamistického prezidenta během krvavého puče. Jordánsko zase zakázalo politickou stranu spojenou s Muslimským bratrstvem v roce 2025 poté, co v roce 2024 získala zhruba třetinu křesel v jordánské Sněmovně reprezentantů. Jak minulý měsíc uvedl Raed Jarrar z DAWN, „je to dárek, který autoritářské režimy využijí k potlačení svobody projevu a činnosti politických organizací na Blízkém východě a v severní Africe“.
Celý text v angličtině ZDE
Diskuse