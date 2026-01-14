Američtí televizní satirikové o šíleném posledním americkém týdnu
14. 1. 2026
Jon Stewart o zastřelení agenturou ICE v Minneapolis: „Nacházíme se v matoucí, temné situaci“
Moderátoři večerních televizních talk show diskutovali o celonárodním pobouření nad zabitím Renee Nicole Goodové, zatímco Trumpova administrativa zesiluje operace ICE v Minneapolis.
Ve večerních televizních pořadech se rekapituloval víkend celonárodních protestů proti zabití Renee Nicole Goodové úředníkem Imigrační a celní služby (ICE), zatímco Donald Trump zveřejnil na sociálních médiích příspěvek, ve kterém se označil za „úřadujícího prezidenta“ Venezuely.
Jon Stewart
Jon Stewart neztrácel čas a v pondělí večer v pořadu Daily Show vyjádřil pobouření po obzvláště temném týdnu pro americké zprávy. „Co se to sakra děje?“ zvolal. „Co se to sakra děje v této zemi? Od Minnesoty přes Venezuelu, Írán, Grónsko, Kubu, Mexiko až po Kolumbii.
„Jsme na Gravitronu Donalda Trumpa,“ uzavřel. „Nevíme, co je nahoře a co dole. Víme jen, že máme pocit, jako bychom se všichni měli pozvracet. Každý okamžik přináší další událost s katastrofickými důsledky a následky, a ten chlap uprostřed toho všeho, podněcovatel, katalyzátor celého tohoto chaosu a zmatku, si jen tak užívá víkend.“
Stewart později rozebral dvojí metr, který administrativa uplatňuje v pohledu na vymáhání práva – jak Trump omilostnil 1 500 účastníků útoku na Kapitol ze 6. ledna, zatímco jeho administrativa nadále označuje Renee Nicole Good, 37letou matku z Minneapolis, kterou minulý týden smrtelně postřelila ICE, za „velmi neúctivou“ a „pomatenou šílenkyni“.
Stephen Colbert o zabití ženy z Minnesoty agenturou ICE: „Bezvýznamná, ale zcela předvídatelná tragédie“
„Jaké je z toho důležité ponaučení?“ zeptal se, než pustil klip Megyn Kelly, která tvrdila, že si Good „za to mohla sama“.
„Jsme v matoucím, temném místě,“ řekl Stewart. „Upřímně řečeno, právě tady jsou právní stát a instituce důležitým rámcem.
Ale teď, když jsou pryč, co je naší severní hvězdou?“
Stewart odpověděl na svou vlastní otázku klipem, ve kterém Trump říká, že jeho „vlastní morálka“ je jedinou kontrolou jeho moci. „Nemůže to být jasnější: v dnešní Americe je Donald Trump sluncem, a pokud se kolem něj točíte a uctíváte ho, jeho teplo na vás svítí,“ řekl Stewart. „Ale pokud ho nepodporujete – pokud žijete v temnotě toho, co od nynějška budeme nazývat ‚modrými státy‘ – a bojíte se dne, kdy obrátí svůj hněv proti vám, ať už jste osamělá žena v boční ulici někde v Minneapolis, nebo suverénní národ, který náhodou vlastní půdu a zdroje, o které my, větší suverénní národ, také máme zájem.
„Jeho lidé tedy sázejí na to, že dodržování principu nuceného podřízení a donucení nám přinese stabilnější a prosperující Ameriku než princip sdíleného spojenectví a společného zájmu,“ uzavřel. „Je to docela riskantní sázka, protože jsem někde četl, nevím kde, že lidé mají nezadatelné práva udělená stvořitelem, ne králem.“
Jimmy Kimmel
V pořadu Jimmy Kimmel Live! se moderátor také zabýval následky zabití Renee Nicole Goodové agentem ICE v Minneapolis, které vyvolalo celonárodní pobouření nad nasazením této agentury v amerických městech. „V Minneapolis probíhá Trumpova válka, kde jeho reakcí na intenzivní pobouření po zabití Renee Good agentem ICE je vyslání ještě více agentů ICE,“ vyprávěl Kimmel. „Protože když se snažíte uhasit požár způsobený tukem, co uděláte? Nalijete na něj ještě více tuku, že?“
Kimmel oslavoval, že „tisíce a tisíce vlasteneckých Američanů“ protestovaly o víkendu proti zabití Goodové. „V Minneapolis se sešli při teplotě -9 °C,“ řekl. A přesto Trumpova ministryně pro vnitřní bezpečnost Kristi Noemová tvrdila, že Goodová byla „domácí teroristka“.„To je to, co chtějí, abychom věřili,“ řekl Kimmel. „Potřebují vykreslit každého, kdo protestuje, jako násilného a nebezpečného, dokonce i matku v Hondě. Potřebují, aby antifa byla skutečná, aby mohli povolat armádu, zrušit volby a vyhlásit stanné právo. A ironicky, zatímco Bílý dům se snaží potlačit protesty tady, Lie-atollah údajně zvažuje vojenský úder na Írán, aby podpořil tamější protestující.„Mám nápad,“ dodal. „Pošlete všechny ty lidi z ICE z Minneapolis do Íránu. Mohli by pomoct!“Seth MeyersV pořadu Late Night shrnul Seth Meyers pobouření nad vraždou Gooda klipem protestujícího z Minneapolis, který se objevil na Fox News: „Myslím, že je naprosto odporné, že unášejí lidi,“ řekl ten muž.
„Jsem znechucen tím, že zavraždili nevinného člověka. A ano, celá ta věc mě naprosto odpuzuje – tohle musí okamžitě přestat.“„Promiňte, ale jak se opovažujete jít do Fox News a vyslovit tak normální, rozumný názor!“ řekl Meyers s předstíraným pobouřením. „Pokud v tom budete pokračovat, prezident bude tak smutný, že odejde k oknu a už se nikdy nevrátí!“Moderátor žertoval, že dotazovaný je „placený levicový agitátor“ a součástí „temné, krajně levicové konspirace“, jehož zbraní je malý zvonek, který mu podle jeho slov dal jeden z protestujících.„To by vám mělo říct vše, co potřebujete o situaci vědět,“ řekl Meyers. „Jedna strana se objevuje se zbraněmi a druhá strana se zvonky.
A ne jen tak ledajaké zvonky – malé zvonky. Jaké nebezpečné zbraně budou tito placení agitátoři mávat příště? Deku a klubko vlny?“Stephen ColbertA v pořadu Late Show Stephen Colbert odsoudil trestní vyšetřování ministerstva spravedlnosti proti Jeromovi Powellovi, předsedovi Federálního rezervního systému. „Není se čeho bát, je to jen přímý útok na náš nezávislý měnový systém, který podporuje globální ekonomiku,“ žertoval Colbert.
„Omluvte mě na chvíli,“ řekl a předstíral telefonát, aby „zlikvidoval všechny své podíly a nakoupil bronzové zbraně a plodné kozy“.„Je to tak zlé, že včera večer Powell, muž známý tím, že je při veřejných prohlášeních extrémně opatrný, zveřejnil toto video s rukojmím,“ dodal.Ve videu Powell varoval, že „hrozba trestního stíhání je důsledkem toho, že Federální rezervní systém stanovuje úrokové sazby na základě našeho nejlepšího odhadu toho, co bude sloužit veřejnosti, a nikoli podle preferencí prezidenta.“„Dobře řečeno, pane,“ odpověděl Colbert. „Suché, jako by slova byla sušené hovězí maso – křupavé jako Slim Jerome. Ale přesto dobře řečeno.„I v takové krizové situaci, jako je tato, je Powell velmi vážný muž,“ pokračoval. „To video je to nejvíc vzrušující, co kdy natočil. Měli byste ho slyšet mluvit sprostě.“V pondělí přední ekonomičtí experti podpořili otevřený dopis, v němž odsoudili hrozbu trestního stíhání jako „způsob, jakým se vytváří měnová politika v rozvíjejících se trzích se slabými institucemi, s velmi negativními důsledky pro inflaci a fungování jejich ekonomik v širším měřítku“.
