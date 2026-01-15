Regionální nevole vůči potenciálnímu americkému a izraelskému útoku na Írán
15. 1. 2026
V regionu panuje velmi silný odpor proti americkému vojenskému útoku a změně režimu v Íránu ze strany zemí, které nemají v lásce Islámskou republiku, jako je Turecko, Saúdská Arábie a Pákistán.
Jak to vysvětlit?
Hlavní faktory jsou dva, píše na X analytik a odborník na Írán Trita Parsi:
1. Obávají se, že intervence nepovede ke stabilní demokracii v Íránu, ale spíše k chaosu a potenciálně dokonce k občanské válce. To vyvolá masivní uprchlickou krizi, která destabilizuje celý region, s výjimkou Izraele (ani občanská válka v Sýrii nevyvolala příliv uprchlíků do Izraele – ti odešli do Libanonu, Jordánska, Turecka a samozřejmě do Evropy).
2. Hraje zde však roli i širší geopolitický faktor. Od té doby, co USA během Bidenovy administrativy v podstatě zrušily všechna omezení vůči Izraeli, začali regionální hráči vnímat agresivní a bezohlednou zahraniční politiku Izraele jako přímou hrozbu pro vlastní bezpečnost (Izrael od 7. října 2023 bombardoval sedm zemí v regionu). Pokud vás spojenectví s USA nechrání před tím, co tyto země vnímají jako snahu Izraele o regionální hegemonii, budete potřebovat novou konfiguraci zaměřenou na vyvážení sil vůči Izraeli. Saúdská Arábie, Pákistán a Turecko se vydaly tímto směrem. Ačkoli Írán není součástí této konfigurace, slouží jako nárazník proti Izraeli. Chaos v Íránu – nebo instalace proizraelské loutky v Teheránu – je vnímán jako velmi nebezpečný úder snahám o vyvážení stále agresivnějšího regionálního postoje Izraele.
