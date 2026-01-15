Technologičtí miliardáři chtějí v Grónsku vybudovat "města svobody"
15. 1. 2026
Minulý týden prezident Trump odstranil veškeré zbývající nejasnosti ohledně svých záměrů vůči Grónsku. Během akce v Bílém domě prohlásil, že si arktické území vezme, „ať se jim to líbí, nebo ne“. Poté vyslovil něco, co znělo jako výhrůžka mafiána vůči Dánsku: „Pokud to neuděláme snadno, uděláme to tvrdě.“
Trump údajně také nařídil velitelům speciálních sil, aby vypracovali plán invaze, i když ho čelní vojáci varovali, že by to porušilo mezinárodní právo a smlouvy NATO. V rozhovoru pro New York Times Trump řekl: „Mezinárodní právo nepotřebuju.“
Za zavřenými dveřmi se ministr zahraničí Marco Rubio snažil uklidnit Kongres tím, že všechny tyto vojenské manévry jsou jen opatření, jak vyvinout tlak na Dánsko, aby vyjednávalo. Mezitím Stephen Miller, Trumpův zástupce šéfa štábu, odmítl autoritu Dánska nad Grónskem s tvrzením, že „nikdo nebude bojovat vojensky proti Spojeným státům o budoucnost Grónska“.
Mezitím sedm evropských zemí vydalo společné prohlášení, že „Grónsko patří jeho obyvatelům“, a někteří spojenci NATO doufají, že Trumpa uklidní nabídkou rozmístění vojenských sil na ostrově, aby čelili Rusku a Číně v Arktidě, informuje na webu Responsible Statecraft Pavel Devyatkin.
Ve zjevné snaze odradit Trumpa od jeho zájmu o Grónsko britský premiér Keir Starmer údajně Trumpovi řekl, že sdílí jeho názor na ruskou hrozbu pro region a že zváží vyslání vojsk na pomoc při obraně proti této hrozbě. Německo mezitím navrhuje zřídit společnou arktickou misi NATO a dánská premiérka Mette Frederiksen uvedla, že převzetí Grónska Spojenými státy by znamenalo konec NATO.
Vzhledem k masivnímu odporu proti Trumpově snaze o získání Grónska a sporným bezpečnostním výhodám plynoucím z anexe ostrova, co se zde ve skutečnosti děje?
Proč Trump chce Grónsko
Trumpova administrativa se zdá být nerozhodná, proč potřebuje Grónsko zabrat. Prezident nejprve tvrdil, že „ruské a čínské lodě jsou podél celého pobřeží“, což však odmítli vysocí diplomaté ze severských zemí: „Viděl jsem zpravodajské informace. Nejsou tam žádné lodě ani ponorky.“ Později Trump varoval: „Pokud Grónsko nezabere Amerika, udělá to Rusko nebo Čína, a to nedopustím.“
Viceprezident JD Vance se zaměřil na protiraketovou obranu a argumentoval, že „celá infrastruktura protiraketové obrany je částečně závislá na Grónsku“. O strategické hodnotě Grónska se nedá diskutovat. Americká základna na ostrově, Pituffik Space Base, poskytuje radarové pokrytí pro včasné varování před ruskými nebo čínskými bombardéry a raketami.
Posílení této schopnosti však nezávisí na tom, zda Washington převezme vlastnictví ostrova. Stávající obranné dohody již umožňují USA projektovat sílu a modernizovat své schopnosti bez diplomatické katastrofy, kterou by znamenala anexe.
Národní bezpečnost, nebo korporátní chamtivost?
Mainstreamová média se rozsáhle zabývají Trumpovými ambicemi ohledně Grónska a zdůrazňují bezpečnostní soutěž s Čínou a Ruskem v Arktidě, jakož i strategické trasy pro lodní dopravu, které se otevírají díky tání ledu v důsledku globálního ohřívání. Většina z nich zmiňuje rozsáhlá ložiska kritických minerálů v Grónsku, které jsou nezbytné pro elektromobily a obnovitelné zdroje energie.
Nezabývají se však silami, které mohou ve skutečnosti pohánět agendu týkající se nerostných surovin: technologickými miliardáři, jako jsou Peter Thiel a Elon Musk, kteří Grónsko vnímají nejen jako zdroj vzácných zemin, ale také jako laboratoř pro své libertariánské ekonomické a sociální experimenty. Tito technologičtí miliardáři si představují existenci neregulovaných „měst svobody“ v Grónsku, která budou osvobozena od demokratické kontroly, environmentálních zákonů a ochrany práce.
Ken Howery, Trumpův velvyslanec v Dánsku a spoluzakladatel PayPal spolu s Thielem a Muskem, údajně vedl jednání o zřízení těchto zón s nízkou ekonomickou regulací.
Zde dochází k ironickému střetu zájmů: národní bezpečnostní establishment chce silnou státní kontrolu nad strategickým územím. Technologičtí miliardáři financující Trumpa chtějí opak: deregulované hřiště pro své anarchokapitalistické experimenty. Oba sdílejí společnou slepotu vůči grónské suverenitě a právům domorodého obyvatelstva.
Je velmi znepokojivé, jak je klimatická krize přetvářena v příležitost. Grónský ledový příkrov taje rychleji kvůli stoupajícím teplotám. Domorodí Gróňané sledují, jak jejich tradiční způsob života mizí spolu s ledem.
56 000 Gróňanů, z nichž 89 % jsou domorodí Inuité, jasně vyjádřilo svůj postoj: 85 % je proti připojení k USA. Poslední parlamentní volby přinesly vítězství stranám, které otevřeně odmítají Trumpovy návrhy. Ale z toho, jak Washington o Grónsku mluví, byste to nepoznali. Jejich hlasy jsou v těchto diskusích o anexi sotva slyšet. Zároveň většina Američanů odmítá myšlenku koupě nebo invaze do Grónska.
Za každou cenu
Bílý dům se snaží dosáhnout svého cíle všemi prostředky. Američtí úředníci diskutovali o vyplacení paušální částky od 10 000 do 100 000 dolarů každému Gróňanovi, čímž se v podstatě snaží koupit souhlas obyvatelstva, které stále říká ne.
Bílý dům se také snaží uzavřít s Grónskem dohodu o volném sdružení (COFA). V rámci takové dohody poskytují USA pouze doručování pošty a vojenskou ochranu výměnou za volný pohyb americké armády a bezcelní obchod.
Takové dohody existují s ostrovy jako Palau, Marshallovy ostrovy a Mikronésie. Je však nepravděpodobné, že by tato dohoda s Grónskem byla úspěšná. Dohody COFA byly dosud uzavírány s nezávislými zeměmi a Grónsko by se muselo oddělit od Dánska, aby takový plán mohl být realizován.
Rizika pro Ameriku
Tato krize sahá daleko za hranice Grónska. Jde o to, jakým druhem země chce Amerika být a jakým způsobem se chce reprezentovat na světové scéně. Budou se USA profilovat prostřednictvím partnerství a vzájemného prospěchu, nebo prostřednictvím hrozeb a nátlaku? Respektuje Washington sebeurčení (princip, který údajně hájíme), nebo jen pouze tehdy, když se to hodí?
Tato posedlost anexí redukuje vše na získávání zdrojů. Zcela chybí jakékoli uznání Grónska jako domova lidí s vlastními sny, právy a nadějemi do budoucnosti.
Prezident Trump slíbil, že ukončí věčné války a postaví se proti zahraniční politice establishmentu. Ale tyto hrozby vůči Grónsku ukazují stejné staré myšlení, že síla dává právo a že nezávislost jiných zemí má význam pouze tehdy, když slouží našim vnímaným zájmům. Skutečné zájmy Ameriky nespočívají v oživení imperialismu, ale v prokázání, že partnerství a vzájemný prospěch nabízejí lepší cestu než agresivní unilateralismus.
