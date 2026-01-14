Indie obviňuje Pákistán z přeshraničních vpádů dronů v Kašmíru
14. 1. 2026
"Bylo jim řečeno, že je to pro nás nepřijatelné, a prosím, zastavte to," řekl generál Upendra Dwivedi novinářům v Novém Dillí na každoročním brífinku pro média.
Vedoucí vojenských operací obou zemí spolu mluvili dříve v úterý, uvedl.
Indická armáda minulý týden hlásila spatření několika dronů létajících nad Indií ovládanými hraničními vesnicemi.
"Tyto drony, věřím, byly obranné drony, které chtějí přeletět (naše území), aby zjistily, zda se proti nim plánuje nějaká akce," řekl Dwivedi.
Pákistánská armáda okamžitě nereagovala.
Kašmír s muslimskou většinou je rozdělen mezi Indii a Pákistán od jejich nezávislosti na britské nadvládě v roce 1947 a oba státy si nárokují himálajské území v plném rozsahu.
Sousedé spolu bojovali čtyři dny v květnu 2025, týdny poté, co Nové Dillí obvinilo Islámábád z podpory smrtícího útoku na turisty v Indií spravovaném Kašmíru, což Pákistán popřel.
Následný konflikt si vyžádal nejméně 70 obětí a obě strany rozsáhle využívaly drony i intenzivní raketové a dělostřelecké útoky.
"Jsme plně ve střehu podél Linie kontroly," dodal Dwivedi odkazující na silně opevněnou faktickou hranici.
Dwivedi uvedl, že několik nízko letících dronů vstoupilo do vzdušného prostoru ovládaného Indií se zapnutými světly – v sobotu jich bylo až sedm a v neděli další dva nebo tři.
"Je možné, že chtěli zjistit, zda nejsou nějaké mezery, laxnost v naší obraně, nějaké mezery, kterými by mohli poslat teroristy," dodal.
Povstalecké skupiny v Indií ovládaném Kašmíru vedou již 35 let povstání a požadují nezávislost tohoto území nebo jeho připojení k Pákistánu.
Zdroj v angličtině: ZDE
