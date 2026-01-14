Cena ropy roste kvůli obavám z narušení dodávek z Íránu

14. 1. 2026

čas čtení 1 minuta
Ceny ropy se zvedá. Příčinou jsou zvýšené obavy ohledně Íránu a možného narušení dodávek z Íránu, které převážilo nad vyhlídkou na zvýšení dodávky suroviny z Venezuely.

Futures na surovou ropu Brent do 09:17 EET vzrostly o O 0,55 % na 64,22 dolaru za barel, WTI vzrostla o 0,59 % až 59,85 dolarů za barel. Růst cen přichází uprostřed sílících protestů v Íránu, čímž se zvyšuje pravděpodobnost nějaké formy vnějšího zásahu. Írán, jeden z největších producentů OPEC, čelí největším protivládním protestům za řadu let. Americký prezident Donald Trump pohrozil, že bude reagovat na vojenská opatření k tvrdému potlačení demonstrací.

Trump plánuje na setkání s poradci projednat možnosti jednání vůči Íránu, řekl agentuře Reuters americký představitel.

Americký prezident v pondělí řekl, že jakákoli země obchodující s Íránem bude čelit clům ve výši 25 % na obchod se Spojenými státy.

Trhy se také obávají o možné zvýšení nabídky ropy kvůli očekávanému obnovení exportu z Venezuely. Po Trumpově svržení prezidenta Nicoláse Madura minulý týden venezuelské úřady uvedly, že jsou připraveny převést až 50 milionů barelů ropy podléhajících západním sankcím do Spojených států.

Podrobnosti v ruštině: ZDE

0
Vytisknout
199

Diskuse

Obsah vydání | 14. 1. 2026