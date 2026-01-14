Cena ropy roste kvůli obavám z narušení dodávek z Íránu

"Putin by nebyl příliš rozrušen pádem režimu v Íránu"
14. 1. 2026Pravděpodobná změna moci v důsledku protestů v Íránu není pro Kreml příliš velkým problémem. Uvedl to vojenský analytik Sky News Michael Clark.
Futures na surovou ropu Brent do 09:17 EET vzrostly o O 0,55 % na 64,22 dolaru za barel, WTI vzrostla o 0,59 % až 59,85 dolarů za barel. Růst cen přichází uprostřed sílících protestů v Íránu, čímž se zvyšuje pravděpodobnost nějaké formy vnějšího zásahu. Írán, jeden z největších producentů OPEC, čelí největším protivládním protestům za řadu let. Americký prezident Donald Trump pohrozil, že bude reagovat na vojenská opatření k tvrdému potlačení demonstrací.
Trump plánuje na setkání s poradci projednat možnosti jednání vůči Íránu, řekl agentuře Reuters americký představitel.
Americký prezident v pondělí řekl, že jakákoli země obchodující s Íránem bude čelit clům ve výši 25 % na obchod se Spojenými státy.
Trhy se také obávají o možné zvýšení nabídky ropy kvůli očekávanému obnovení exportu z Venezuely. Po Trumpově svržení prezidenta Nicoláse Madura minulý týden venezuelské úřady uvedly, že jsou připraveny převést až 50 milionů barelů ropy podléhajících západním sankcím do Spojených států.
