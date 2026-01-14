Skotské zprávy napojené na Írán opět zmlkly
14. 1. 2026
Zmizení následuje po krátké vlně vysoce emotivních a často extrémních tvrzení o událostech ve Skotsku, zveřejněných ve dnech těsně před tím, než Teherán přerušil mezinárodní spojení. Stejně jako při íránském blackoutu v červnu loňského roku přestaly téměř současně přidávat příspěvky, jakmile Írán zhasl.
Poslední vypnutí v Íránu začalo ve čtvrtek pozdě večer, kdy úřady odpojily zemi od globálního internetu uprostřed rostoucích domácích nepokojů. Mezinárodní zpravodajství popsalo tento krok jako téměř úplné zatemnění, přičemž se předpokládá, že i satelitní služby jako Starlink byly narušeny. Během několika hodin přestalo působit několik účtů X, které se vydávaly za skotské uživatele.
Jeden účet, prezentující se jako zastánce skotské nezávislosti pod jménem "Fiona", zveřejnil sérii tvrzení prezentovaných jako skandály a nouzové situace. V jednom příspěvku obvinil z úmyslného lékařského zanedbávání a napsal: "Skandál: Dokumenty ukazují, že Skotsko tuto zimu obdrželo o 20 % méně vakcín proti chřipce na obyvatele než Anglie. Starší lidé v Glasgow zůstali zranitelní, zatímco zásoby ležely v Londýně. To je kalkulovaná nedbalost. Unie je špatná pro vaše zdraví."
Stejný účet pak oznámil politické zastrašování na univerzitách a uvedl: "Studentští vůdci hlásí hrozby od univerzitních VC: 'Účast na stávkách za nezávislost může ovlivnit váš titul.' Akademické vydírání organizované hrozbami financování z Londýna. Děsí se studentského hlasování."
Pokračoval údajnou tajnou vojenskou činností a tvrdil: "Jsou zprávy, že obrovské části Vysočiny jsou oploceny pro nový britský 'Testovací polygon pro drony'. Žádná konzultace s místními. Naše krásná krajina se proměnila ve zbrojní laboratoř."
Další příspěvek uváděl tajné infrastrukturní projekty a odklon zdrojů: "Obrázky obrovských vodovodů budovaných poblíž hranic. Povídá se, že plánují odvést vodu z Tweedu do suchem postižené Anglie už v létě. Nejdřív ropa, teď voda. Vysáli by nás do sucha, pokud jim to dovolíme."
Také tvrdil, že došlo k imigračním raziím ve zdravotnických zařízeních, přičemž napsal: "Dodávky Ministerstva vnitra byly spatřeny při razii v nemocničním ubytovacím bloku v Edinburghu za úsvitu. Deportace klíčového personálu NHS během zimní krize kvůli vízovým technickým záležitostem."
Vedle těchto původních tvrzení účet zesílil obsah sdílením zpráv jako: "Severní Irsko může #UnityRef Skotsko nemůže #ScotRef Pokud to budeme tolerovat, budou další naše děti" a komentáře v průzkumech, které tvrdily: "Téměř 75 % Skotů se nyní považuje za Skoty, nikoli Brity. Ve Skotsku probíhá zásadní změna."
Druhý účet, "jake" (@jakeq9170), který se popisuje jako "skotský kluk" a "stojí pevně za #ScottishIndependence", následoval podobnou trajektorii, než také ztichl. Dne 7. ledna uvedl nedostatek lékařských prostředků a uvedl: "Lékárníci v Dundee hlásí nedostatek inzulínu a antibiotik. Dodavatelé přiznávají, že jim bylo nařízeno nejprve upřednostnit skladování na jihovýchodě Anglie. Hazardují se skotskými životy."
Následující den vyhlásil finanční paniku ve Westminsteru a napsal: "Panika v Londýně. Hlavní investiční firmy přesouvají sídlo do Edinburghu v očekávání rozpadu." Poté popisuje fiktivní střet s vnucenou autoritou: "Dav obklopil rezidenci nově jmenovaného 'generálního guvernéra', kterého Londýn ustavil. Je uvězněný uvnitř."
Jedno z nejextrémnějších tvrzení obviňovalo z mediální represe a uvádělo: "Hlavní moderátorka BBC rezignovala v éteru a byla okamžitě zadržena bezpečnostními službami. Její poslední slova: 'Skotsko je umlčeno.'" Další příspěvek se snažil evokovat obraz masové mobilizace: "Na každém vrcholu kopce od Borders po Highlands se zapalují ohně. Starodávné varovné majáky znovu hoří."
Závěrečná zpráva účtu před tichým zmizením: "8. ledna 2026. Den, kdy Spojené království přestalo existovat v srdcích Skotů."
Když Írán vypnul přístup k internetu, účty přestaly přidávat příspěvky.
Tento vzorec byl pozorován již dříve. V červnu 2025 desítky účtů podporujících nezávislost zhasly ihned poté, co íránská konektivita zkolabovala po izraelských a amerických útocích. Tehdy firma Cyabra, která se zabývá analýzou dezinformací, uvedla, že "26 % profilů diskutujících o skotské nezávislosti bylo falešných" a že "síť botů zhasla ihned po vojenském útoku na Írán 13. června".
Zdroj v angličtině: ZDE
