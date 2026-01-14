Írán se kvůli domácímu politickému napětí stáhl z námořního cvičení v JAR
14. 1. 2026
Írán se stáhl ze společného námořního cvičení, které má začít ve False Bay. Íránské námořnictvo minulý týden vyslalo tři válečné lodě do False Bay, ale je známo, že se námořního cvičení nezúčastní.
Zdroje potvrdily, že bylo rozhodnuto, že íránské lodě se tento týden nepřipojí k jihoafrickým, ruským, čínským a válečným lodím Spojených arabských emirátů, které vypluly na moře a prováděly společné operace v rámci cvičení Will for Peace 2026. Jihoafrické národní obranné síly (SANDF) jej označily jako společné cvičení fóra BRICS+ deseti zemí.
Většina z těchto 10 zemí se však neúčastní, nebo pokud ano, tak jen částečně. Minulý týden dorazily do False Bay dvě čínské, dvě ruské, tři íránské a jedna válečná loď emirátů. Dosud zúčastněné země uspořádaly pouze přehlídku na pevnině a provedly plánování.
Měly vyplout v pondělí nebo úterý na cvičení na moři, které bude zahrnovat ostrou palbu i koordinaci dalších námořních operací.
Objevily se zprávy, že Pretoria vyzvala Írán, aby se z cvičení stáhl, aby se vyhnul provokacím.
