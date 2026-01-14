NATO prožívá své poslední roky nebo dokonce měsíce
14. 1. 2026
NATO jako strukturu Trump v jeho současné podobě nepotřebuje.
Hlavní důvod tohoto postoje je zřejmý: účast USA v Alianci není monetizovaná. Záruky ze strany Spojených států, které tvoří 80 % kapacity NATO, jsou bezpodmínečné pro ostatní země a nezávislé na jakýchkoli rozporech mezi Spojenými státy a Evropou.
Tuto situaci Trump vnímá jako charitu a chce z bezpečnostního deštníku evropských zemí vytěžit maximum. To zahrnuje nákup amerických zbraní, obchodní preference a snížená cla a bezpodmínečnou podporu Ameriky ze strany Evropanů v jakékoli záležitosti.
Je tedy pravděpodobné, že NATO, jak ho známe, prožije poslední roky nebo dokonce měsíce.
Spojené státy Evropu neopustí. Ale chtějí systém reformovat tak, aby z Evropanů vytěžily maximum pro svůj deštník. S NATO nebo bez něj.
Co se stane dál, pokud NATO přestane existovat? Bezpečnostní vakuum v současných podmínkách v Evropě nemůže existovat dlouho. Navíc bezpečnost Evropy zatím nemůže existovat bez Spojených států. Proto se nová architektura nevyhnutelně a velmi rychle začne znovu skládat za nových podmínek a na principech, které budou diktovat Spojené státy.
Může to být nová organizace s účastí Spojených států, může to být bezpečnostní dohoda mezi USA a EU, může to být dohoda USA a nové vojenské aliance vytvořené zeměmi spojenými společnými riziky a zájmy.
Pro Ukrajinu takový scénář nese obrovská rizika a stejně velké příležitosti.
Rizika jsou jasná – přeformátování nebo zrušení nejsilnější vojenské aliance na světě, která je pro nás silným zázemím, může výrazně oslabit naši bezpečnost a ohrozit obranné schopnosti. Zvláště pokud se proces znovusestavení evropské bezpečnostní architektury zpozdí a Rusko bude pokračovat ve své agresivní politice.
Jsou tu také příležitosti, které vyplývají z toho, že Ukrajina nemá místo v dosavadní architektuře a naše maximum je být nárazníkovou zónou mezi Ruskem a Západem. Účast v nových formátech jako klíčového hráče prolomí tento začarovaný kruh a učiní Ukrajinu součástí Západu, jak de facto, tak de iure.
Každopádně starý svět umírá a to se děje přímo před našima očima. A záleží jen na nás, jaké místo zaujmeme v novém, zcela odlišném světě.
Zdroj v ukrajinštině: ZDE
Diskuse