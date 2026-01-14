Cena ropy roste kvůli obavám z narušení dodávek z Íránu
14. 1. 2026Ceny ropy se zvedá. Příčinou jsou zvýšené obavy ohledně Íránu a možného narušení dodávek z Íránu, které převážilo nad vyhlídkou na zvýšení dodávky suroviny z Venezuely.
Podle něj to pro Moskvu "není tak špatné", ačkoli současná vláda ajatolláhů je vojenským spojencem Ruské federace ve válce proti Ukrajině a poskytuje jí zbraně.
"Před dvěma lety, když Írán dodal obrovské množství dronů Šáhid, by to bylo špatné, ale nyní je Rusové vyrábějí sami. Nyní už nepotřebují íránskou pomoc. Stále to berou, ale mohou se bez toho obejít," řekl Clark.
Poznamenal, že íránští vůdci také chápou, že přestali být užiteční ruskému režimu. Pokud protest v Íránu uspěje a vláda tam se změní, bude to znatelný politický úder pro Ruskou federaci a Čínu, ale taktický, domnívá se odborník.
"Rusové měli mnoho takových neúspěchů – v Íránu, Sýrii, Venezuele. Možná selžou i na Kubě. Ano, způsobuje to nějaké škody na globální úrovni. Přesto si stále užívají sympatií Ameriky, v Evropě i ve své sféře vlivu. A to je to, na čem jim opravdu záleží," řekl.
