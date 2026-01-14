Írán prodal Rusku rakety v hodnotě téměř 3 miliard dolarů
Podle informovaného západního představitele Moskva a Teherán podepsaly smlouvy o nákupu a prodeji zbraní v říjnu 2021, ještě před plnohodnotnou invazí Ruské federace. Patřily mezi ně stovky balistických raket krátkého doletu Fath 360, téměř 500 dalších balistických raket krátkého doletu a asi 200 protiletadlových raket spojených se systémy protivzdušné obrany.
Od začátku války na Ukrajině v únoru 2022 se Írán a Ruská federace sblížily. Sankce proti Kremlu a dodávky íránských zbraní ruským okupantům prohloubily partnerství mezi oběma zeměmi.
Přestože ani jedna strana nereagovala na žádost o komentář, podle Bloombergu Írán podle odhadu již dodal Rusku miliony kusů munice. A to není vše, co Moskva od Teheránu zakoupila; čeká na další vybavení.
Média také upozornila, že kromě raket Írán dodal agresorovi drony Šáhid-136 a technologie, díky nimž Rusové mohli vytvořit svůj analog na domácím trhu – bezpilotní letoun Geraň. Jejich výroba na domácím trhu probíhá na základě smlouvy v hodnotě 1,75 miliardy dolarů, která byla podepsána začátkem roku 2023. Celkem Rusko od konce roku 2021 utratilo za íránskou vojenskou techniku více než 4 miliardy dolarů.
Zdroj v angličtině: ZDE
