ČR: Novináři jsou nesmyslně posedlí Turkem a ignorují důležité, závažné věci

14. 1. 2026 / Daniel Münich

čas čtení 1 minuta
Roli bílého koně odvádějícího pozornost hlídacích psů demokracie (novinářů) od mnohem důležitějších věcí dnes na 120 % opět plnil FILIP TUREK.

 
Místo aby novináři na tiskovce vlády svou pozornost věnovali bodu z vládního jednání, kde jde o sto–miliardové úspory a výnosy občanů v III. důchodovém pilíři, tak se jeden přes druhého vyptávali,  co bude vládní pověřenec Turek pro green deal vlastně dělat. 

A ministři na celkem zbytečné otázky s úsměvem rádi a dlouze odpovídali. A skoro nikomu z novinářů nevadilo, že ten penzijní bod z vládního jednání premiér ani sám věcně nezmínil.

Jak strašně moc nevýhodné je pro spořílky současné nastavení III. penzijního pilíře v Česku ukazují v nedávné analýze IDEA při CERGE-EI Filip Pertold a Lukáš Nádvorník.

Už slyším tu bžundu, jakou budou mít naši političtí podcasteři, až se budou opět s rozkoší rochnit v Turkovi a diametrálně podstatnější věci z jednání vlády jim opět budou zcela šumák.
-----
Vládou projednávaný návrh změny zákona o doplňkovém penzijním spoření 👉 https://odok.gov.cz/portal/veklep/material/ALBSDPHMFNE2/


Studie IDEA o III. důchodovém pilíři 👉 https://idea.cerge-ei.cz/.../klienti-penzijnich-fondu-v...

