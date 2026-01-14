ČR: Novináři jsou nesmyslně posedlí Turkem a ignorují důležité, závažné věci
14. 1. 2026 / Daniel Münich
Místo aby novináři na tiskovce vlády svou pozornost věnovali bodu z vládního jednání, kde jde o sto–miliardové úspory a výnosy občanů v III. důchodovém pilíři, tak se jeden přes druhého vyptávali, co bude vládní pověřenec Turek pro green deal vlastně dělat.
A ministři na celkem zbytečné otázky s úsměvem rádi a dlouze odpovídali. A skoro nikomu z novinářů nevadilo, že ten penzijní bod z vládního jednání premiér ani sám věcně nezmínil.
Jak strašně moc nevýhodné je pro spořílky současné nastavení III. penzijního pilíře v Česku ukazují v nedávné analýze IDEA při CERGE-EI Filip Pertold a Lukáš Nádvorník.
Už slyším tu bžundu, jakou budou mít naši političtí podcasteři, až se budou opět s rozkoší rochnit v Turkovi a diametrálně podstatnější věci z jednání vlády jim opět budou zcela šumák.
Vládou projednávaný návrh změny zákona o doplňkovém penzijním spoření https://odok.gov.cz/portal/veklep/material/ALBSDPHMFNE2/
Program jednání vlády https://www.odok.gov.cz/.../jednani-detail/2026-01-12/
Studie IDEA o III. důchodovém pilíři https://idea.cerge-ei.cz/.../klienti-penzijnich-fondu-v...
