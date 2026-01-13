Íránská krize: Trump se „nebojí“ použít proti Íránu „smrtící sílu“, ale chce, aby diplomacie byla „první možností“, říká Bílý dům
13. 1. 2026
Letecké údery by byly „jednou z mnoha možností na stole“, říká tisková mluvčí Karoline Leavitt, zatímco íránský režim se snaží protesty bagatelizovat
Letecké údery by byly jednou z mnoha možností, které má velitel ozbrojených sil k dispozici. Diplomacie je pro prezidenta vždy první volbou.
Leavittová však uvedla, že Trump „se nebojí použít smrtící sílu a moc“ americké armády, „pokud to bude považovat za nutné“.
„Nikdo to neví lépe než Írán,“ dodala s odkazem na loňské letní údery USA na tři hlavní íránská jaderná zařízení, o nichž Trump tehdy prohlásil, že byla „zničena“ (ačkoli následné hodnocení zpravodajských služeb a satelitní snímky naznačovaly, že škody byly omezenější).
Nejvyšší íránský vůdce varuje americké politiky, aby „ukončili podvody“
V pondělí dopoledne nejvyšší íránský vůdce ajatolláh Alí Chameneí uvedl, že provládní demonstrace v Teheránu jsou varováním americkým politikům, aby „ukončili své podvody“ a nespoléhali se na to, co nazval „zrádnými žoldáky“.
Chameneí pochválil provládní demonstrace a řekl, že to byl „historický den“ a že tto „obrovská shromáždění plná pevného odhodlání zmařila plány zahraničních nepřátel, které měly být provedeny domácími žoldáky“.
„Íránský národ je mocný, je si vědom svých nepřátel a zná je a je přítomen na každé scéně,“ dodal.
Velký íránský národ potvrdil své odhodlání a identitu tváří v tvář svým nepřátelům.
To bylo varování americkým politikům, aby ukončili své podvody a nespoléhali se na zrádné žoldáky.
Veřejné a soukromé zprávy Íránu adresované USA jsou „zcela odlišné“, říká Bílý dům
Karoline Leavitt uvedla, že Írán zasílá Spojeným státům soukromě „zcela odlišné“ zprávy než ty, které zveřejňuje, a že USA mají „zájem tyto zprávy prozkoumat“.
Tisková mluvčí Bílého domu řekla novinářům:
To, co veřejně slyšíte od íránského režimu, se značně liší od zpráv, které administrativa dostává soukromě, a myslím, že prezident má zájem tyto zprávy prozkoumat.
O povaze ani obsahu těchto zpráv se blíže nezmínila.
Leavittová také uvedla, že Donald Trump nechce vidět, jak jsou lidé „zabíjeni v ulicích Teheránu“.
Dal jasně najevo, že rozhodně nechce vidět, jak jsou lidé zabíjeni v ulicích Teheránu, a bohužel to je něco, co právě teď vidíme.
Potvrdila také, že zvláštní vyslanec prezidenta Steve Witkoff je a „bude i nadále“ klíčovým hráčem v diplomatických jednáních s Íránem.
Íránský ministr zahraničí varuje Spojené království, aby „se nepletlo do íránských záležitostí“, a vyhrožuje evakuací velvyslanectví
V reakci na telefonát s ministryní zahraničí Yvette Cooperovou varoval íránský ministr zahraničí Abbas Araghchi Spojené království, aby „se nepletlo do vnitřních záležitostí Íránu“.
Rovněž uvedl, že pokud Velká Británie nedokáže ochránit diplomatické mise, „Íránu nezbude nic jiného, než zvážit evakuaci našeho personálu“ z velvyslanectví v Londýně.
Toto je reakce na incident z víkendu, kdy protestující strhl íránskou vlajku z velvyslanectví a vztyčil íránskou vlajku z doby před revolucí.
Velká Británie vyzývá Írán, aby ukončil „hrůzné“ násilí proti protestujícím
Britská ministryně zahraničí Yvette Cooperová uvedla, že svému íránskému protějšku Abbasovi Araghchimu sdělila, že vláda musí ukončit násilí proti demonstrantům. Cooperová napsala na X:
Zabíjení a brutální potlačování pokojných demonstrantů v Íránu je hrůzné.
Mluvila jsem s ministrem zahraničí Araghchim a přímo mu řekla: íránská vláda musí okamžitě ukončit násilí, dodržovat základní práva a svobody a zajistit bezpečnost britských občanů.
Íránský ministr zahraničí říká, že režim je připraven na jakoukoli vojenskou akci USA
Íránský ministr zahraničí Abbas Araghchi rozvedl své dnešní ranní komentáře o „připravenosti“ na válku s USA v rozhovoru pro arabskou televizi Al Jazeera.
USA se v červnu připojily k Izraeli v jeho 12denní vojenské operaci útoků na Írán
„Pokud Washington chce vyzkoušet vojenskou variantu, kterou již dříve vyzkoušel, jsme na to připraveni,“ řekl Araghchi televizní stanici s odkazem na letní bombardování tří jaderných zařízení v Íránu.
„Ve srovnání s minulou válkou máme rozsáhlou a komplexní vojenskou připravenost. Jsme připraveni na všechny varianty a doufáme, že Washington zvolí moudrou variantu.“
Trump o víkendu řekl, že zvažuje „velmi silnou vojenskou akci“ proti Íránu a zvažuje své možnosti. Tvrdil, že Írán oslovil USA a navrhl jednání – Aragchi v pondělí potvrdil, že jednal se zvláštním vyslancem USA Stevem Witkoffem.
„Některé návrhy byly projednány s Washingtonem a v současné době je studujeme,“ řekl íránský ministr zahraničí
Ajatolláh chválí pondělní provládní demonstrace
Íránský nejvyšší vůdce ajatolláh Alí Chameneí se veřejně vyjádřil k provládním demonstracím, které se konaly po celé zemi.
Na X sdílel fotografii demonstrace v Teheránu a napsal:
Ve jménu Boha, milosrdného a slitovného. Velký íránský národe, dnes jste vykonali velký čin a vytvořili historický den.
Desítky tisíc provládních demonstrantů se shromáždily v Teheránu, zatímco íránský režim se snažil bagatelizovat pokračující celonárodní protestní hnutí.
Státní televize v pondělí ukázala davy lidí proudící ulicemi Teheránu, než se shromáždili na náměstí Enqelab na shromáždění „Íránské povstání proti americko-sionistickému terorismu“. Tam vyslechli projev předsedy parlamentu Mohammada Baghera Ghalibafa, který ostře kritizoval západní intervenci.
Ghalibaf řekl, že Írán vede válku na čtyřech frontách: „ekonomickou válku, psychologickou válku, vojenskou válku proti USA a Izraeli a dnes válku proti terorismu“.
Projev podpory ze strany stoupenců režimu přišel v době, kdy se íránská vláda snažila navodit atmosféru normality, přestože byla otřesena největším protestním hnutím, jaké země zažila od roku 2009.
Íránský ministr zahraničí v pondělí v projevu před zahraničními diplomaty prohlásil, že situace v zemi je „plně pod kontrolou“.
Íránská státní média informovala, že Abbas Araghchi svolal velvyslance Velké Británie, Itálie, Německa a Francie na ministerstvo zahraničí, kde požádal jejich vlády, aby stáhly podporu protestům.
Dosud bylo zabito nejméně 648 demonstrantů – lidskoprávní organizace
Jedna z lidskoprávních organizací, která sleduje počet obětí, zveřejnila nejnovější údaje, podle nichž bylo při zásahu íránských bezpečnostních sil zabito nejméně 648 demonstrantů.
Organizace Iran Human Rights se sídlem v Norsku uvedla, že tento počet ověřila, ale odhaduje, že skutečný počet obětí může být mnohem vyšší – v řádu tisíců – vzhledem k současným obtížím při získávání informací z Íránu.
Dnes ráno americká organizace Human Rights Activists News Agency (HRNA) oznámila, že bylo zabito nejméně 599 lidí a více než 10 600 bylo zatčeno.
Organizace se při svém zpravodajství opírá o síť aktivistů v Íránu a při minulých nepokojích se ukázala jako přesná.
Podle HRNA se v 31 íránských provinciích odehrálo téměř 600 protestů.
Íránská vláda nezveřejnila celkové počty obětí demonstrací.
Íránská státní média celý den vysílají záběry z masových provládních demonstrací ve městech.
