Oběti zneužívání v církvi vyzývají prezidenta: „Zastaňte se nás ve Vatikánu!“
14. 1. 2026
Oběti
upozorňují na kritickou situaci v České republice, kde církev na rozdíl
od západních zemí stále odmítá otevřít své archivy a provést nezávislé
šetření. Podle statistik se zneužívání dopouští 4–7 % kněží. Konkrétně
např. v Německu je to 4,4 procenta zneužívajících kněží, ve Spojených státech 4,8 procenta, V Austrálii 7 procent a v Irsku dokonce 7,5 procenta. Ve Francii samotná církev udává neuvěřitelných 330 000 obětí zneužívání katolickáými kněžími a pracovníky církve. Ve Španělsku tamní vláda odhaduje 400 000 obětí zneužívání v církvi. I v ČR tak
předpokládáme počet obětí ve stovkách až tisících. Bohužel ale v ČR
jsou tyto případy často bagatelizovány nebo aktivně tutlány. Příkladem
je případ Adama Hnidy, který byl v roce 2021 znásilněn svým farářem na
faře. Případ policie odložila pro nedostatek důkazů, ačkoli měl Adam i
lékařskou zprávu potvrzující znásilnění. Po církevním vyšetřování
biskupství uznalo laicizaci faráře a připustilo, že se znásilnění stalo,
avšak po celou dobu byla komunikace s biskupstvím pomalá a
netransparentní. Biskupství odmítlo předat policii informace o dalších
činech dotyčného kněze a dalších obětech zneužívání, o kterých
prokazatelně vědělo.
„Vatikánská smlouva je v podstatě státní pečeť na církevní mlčení,“ uvádějí zástupci přeživších. „Je to veřejně vyslovená omerta mezi státem a církví. Ani dnes si policie nedovolí vyšetřovat na biskupstvích a krčí rameny, když jim kněží říkají, že nemohou vypovídat kvůli zpovědnímu tajemství. Nyní tímto tajemstvím chtějí chránit „pracovníky církve“, tedy kohokoliv, na koho církev ukáže. Zamlčování zneužívání poškozuje nejen oběti, ale celou společnost,“ uvedly oběti zneužívání. Příkladem snah církev o zamezení řešení případů zneužívání je žádost České biskupské konference vládě o to, aby katoličtí kněží byli vyňati povinnosti překažení trestných činů sexuálního nátlaků a sexuálního útoku. Tuto žádost máme k dispozici a je pod ní podepsaný Jakub Kříž, který nyní chce kandidovat dokonce na veřejného ochránce práv (!)
Hlavní požadavky přeživších:
Intervence u papeže: Prezident by se měl ptát na osud petice s 2 000 podpisy, na kterou Vatikán rok nereagoval.
Odmítnutí smlouvy: Zastavení ratifikace Vatikánské smlouvy, dokud nebudou zajištěna práva obětí a přístup k archivům.
Vyvození odpovědnosti: Ukončení služby arcibiskupa Jana Graubnera za jeho roli v kauze kněze Merty, který byl soudně odsouzen za zneužívání nezletilých, přesto s vědomím a souhlasem arcibiskupa Graubnera působil i nadále ve farnostech..
Přeživší připomínají, že zatímco církev se u státu domohla restitucí za majetkové křivdy, obětem, kterým kněží nenávratně zničili životy, se spravedlnosti nedostává. „Případným uzavřením Vatikánské smlouvy v jejím navrhovaném znění Česká republika riskuje reputaci státu, který toleruje zneužívání dětí a brání nezávislému vyšetřování,“ varují oběti v dopise.
Jan Rozek, zástupce obětí zneužívání, janrozek@seznam.cz
