Meta po zákazu uzavřela více než 544 000 australských účtů
14. 1. 2026
Meta v souladu s novým australským zákonem o sociálních médiích deaktivovala více než půl milionu účtů na sociálních sítích patřících dětem.
Zákon vstoupil v platnost 10. prosince a zakazuje účty na sociálních sítích pro děti mladší 16 let. Vyžaduje, aby velké platformy jako Meta, TikTok a YouTube přestaly provozovat účty pro osoby mladší než uvedený věk.
Více než půl milionu deaktivovaných účtů
Meta uvedla, že mezi 4. a 11. prosincem deaktivovala 544 052 účtů, o kterých se domnívala, že je drží uživatelé mladší 16 let. To zahrnovalo 330 639 účtů na Instagramu, 173 497 na Facebooku a 39 916 na Threads.
Společnosti, které nesplní požadavky, čelí pokutám až do výše 49,5 milionu australských dolarů (28,4 milionu eur, 33 milionů USD).
Meta ve svém prohlášení uvedla, že je odhodlána zákon dodržovat, ale uvedla, že "naše obavy z určování věku online bez průmyslového standardu přetrvávají".
"Vyzýváme australskou vládu, aby konstruktivně spolupracovala s průmyslem a našla lepší cestu vpřed, například motivací celého průmyslu ke zvýšení standardu v poskytování bezpečných, soukromí zachovávajících a věku přiměřených online zážitků místo plošných zákazů," uvedla Meta.
Meta vyzývá k lepším opatřením ohledně ověřování věku
Technologický gigant následně znovu vyzval, aby obchody s aplikacemi musely ověřovat věk a také získat souhlas rodičů před stahováním aplikací.
"To je jediný způsob, jak zaručit konzistentní, celoprůmyslovou ochranu pro mladé lidi, bez ohledu na to, které aplikace používají, a vyhnout se efektu "vláčení krtka" [sisyfovskému úsilí] při dohánění nových aplikací, na které teenageři přecházejí, aby obešli zákon o zákazu sociálních médií," uvedla společnost.
Australský veřejnoprávní vysílatel ABC uvedl, že vláda očekává zveřejnění dat ukazujících, kolik nezletilých Australanů bylo tento týden odstraněno z platforem, kterých se zákaz týká.
Zákaz Austrálie byl oslavován zastánci po celém světě a přiměl další země zvážit podobná opatření, včetně Německa.
Zdroj v angličtině: ZDE
